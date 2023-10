Jogos de hoje, terça-feira, 10; onde assistir e horários

O Corinthians e o Internacional pela Libertadores Feminina. Além do Sport pelo Brasileirão Série B e partidas do Campeonato Argentino são os destaques do futebol desta terça-feira.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série B

20h - Sport x Ponte Preta - Sportv e Premiere

Libertadores Feminina

17h - Boca Juniors x Nacional-URU - Canal Goat (YouTube)

19h30 - América de Cali x Internacional - Canal Goat (YouTube)

19h30 - Corinthians x Always Ready - Canal Goat (YouTube)

Campeonato Argentino

18h - Barracas x Colón - Star+

- 20h30 - Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán - Star+

Onde irá transmitir o jogo do Corinthians, hoje ; veja horário

O jogo desta terça-feira às 19h30 entre Corinthians x Always Ready terá transmissão ao vivo no Canal Goat (YouTube).

Que horas é o jogo do Internacional hoje?

O jogo desta terça-feira às 19h30 entre América de Cali x Internacional terá transmissão ao vivo no Canal Goat (YouTube).

Qual canal irá passar o jogo do Ponte Preta?

O jogo Sport x Ponte Preta terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta terça-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Premiere

Sportv

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+

Canal GOAT (YouTube)

Globoplay