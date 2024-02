Jogos de hoje, sexta-feira, 9; onde assistir ao vivo e horários

A quarta rodada do Campeonato Mineiro, disputas da Copa do Nordeste, Copa da Liga Argentina, EFL Champioship e os jogos do Campeonato Alemão, Italiano, Espanhol, Francês são os destaques desta sexta-feira de futebol.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Mineiro

16h30 - Cruzeiro x Patrocinense - SporTV e Premiere (Pay-Per-View)

Campeonato Alemão

16h30 - Borussia Dortmund x Freiburg - Onefootball (internet) e Canal GOAT (YT)

Campeonato Italiano

16h45 - Salernitana x Empoli - Star+

Campeonato Espanhol

17h - Cadiz x Real Betis - Star+

Campeonato Francês

17h - Olympique de Marselha x Metz - ESPN 2 e Star+

Copa do Nordeste

19h - Sport x Treze-PB - Nosso Futebol

Copa da Liga Argentina

21h15 - Racing x San Lorenzo - Star+

Onde assistir ao vivo o jogo do Cruzeiro ; veja horário

O jogo Cruzeiro x Patrocinense terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere (Pay-Per-View), às 16h30.

Que horas é o jogo Racing ?

O jogo Racing x San Lorenzo terá transmissão ao vivo na Star+, às 21h15.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 9.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 9.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record sexta-feira, 9.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band sexta-feira, 9.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

17h - Olympique de Marselha x Metz - Campeonato Francês

SporTV

16h30 - Cruzeiro x Patrocinense - Campeonato Mineiro

Premiere

16h30 - Cruzeiro x Patrocinense - Campeonato Mineiro

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+