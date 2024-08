Jogos de hoje, sexta-feira, 9 de agosto de 2024, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da França contra a Espanha pela Olimpíadas de Paris 2024 e do Avaí contra o Operário-PR pelo Brasileirão Série B são os destaques do futebol desta sexta-feira, 9.

A programação do dia também inclui as partidas do Amistosos Internacionais, Campeonato Português, Campeonato Argentino, Leagues Cup, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Olimpíadas de Paris 2024

13h - França x Espanha - Sportv

Amistosos Internacionais

15h30 - Newcastle x Girona - ESPN e Disney+

15h45 - Brentford x Wolfsburg - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Inglês (2ª divisão)

16h - Blackburn x Derby County - Disney+

Campeonato Português

16h15 - Sporting x Rio Ave - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Argentino

16h30 - Barracas Central x Talleres - Disney+

19h - Belgrano x Unión Santa Fe - Disney+

21h - Racing x Gimnasia La Plata - Disney+

Brasileirão Série B

19h15 - Avaí x Operário-PR - Sportv e Premiere

20h - Paysandu x Santos - Premiere

21h - Mirassol x Brusque - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

21h30 - América-MG x Botafogo-SP - Sportv e Premiere

Copa Paulista

20h - Barretos x Monte Azul - Futebol Paulista (YouTube)

Leagues Cup

21h - Orlando City x Cruz Azul - Apple TV

21h - Philadelphia Union x Montréal - Apple TV

21h - St. Louis x Portland Timbers - Apple TV

