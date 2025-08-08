Jogos de hoje, sexta-feira, 8 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

A sexta-feira, 8 de agosto, conta com importantes confrontos pelos campeonatos da Ucrânia, Alemanha, Inglaterra, Brasil e outros torneios internacionais.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Ucraniano
- 9h30 - Poltava x Veres Rivne - OneFootball (Tempo Real)
- 12h - Rukh x Dínamo de Kiev - OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 13h30 - Nuremberg x Darmstadt - OneFootball e Canal GOAT (Tempo Real)
- 13h30 - Preussen Münster x Paderborn - OneFootball (Tempo Real)
Amistoso Internacional
- 15h - Chelsea x Bayer Leverkusen - DAZN e SportyNet (TV e YouTube) (Tempo Real)
- 15h - Monaco x Inter de Milão - SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
- 15h30 - Newcastle x Espanyol - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
- 15h30 - Gaziantep x Galatasaray - Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 16h - Birmingham x Ipswich - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Português
- 16h15 - Casa Pia x Sporting - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+ (Tempo Real)
Brasileirão Série B
- 19h - Ferroviária x Amazonas - Disney+ (Tempo Real)
- 21h35 - Coritiba x Chapecoense - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+ (Tempo Real)
Copa Paulista
- 20h - Paulista x Rio Branco - Paulistão (YouTube) (-)
Liga Nacional de Futsal
- 20h - Santo André x Corinthians - Canal GOAT e LNFTV (YouTube) (-)
Campeonato Argentino
- 21h - Newell's Old Boys x Central Córdoba - Disney+ (Tempo Real)
NWSL (Feminino)
- 23h - Utah Royals (F) x Kansas City Current (F) - Canal GOAT (Tempo Real)