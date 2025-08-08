Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 8 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura.

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 06h00.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A sexta-feira, 8 de agosto, conta com importantes confrontos pelos campeonatos da Ucrânia, Alemanha, Inglaterra, Brasil e outros torneios internacionais.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Ucraniano

  • 9h30 - Poltava x Veres Rivne - OneFootball (Tempo Real)
  • 12h - Rukh x Dínamo de Kiev - OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 13h30 - Nuremberg x Darmstadt - OneFootball e Canal GOAT (Tempo Real)
  • 13h30 - Preussen Münster x Paderborn - OneFootball (Tempo Real)

Amistoso Internacional

  • 15h - Chelsea x Bayer Leverkusen - DAZN e SportyNet (TV e YouTube) (Tempo Real)
  • 15h - Monaco x Inter de Milão - SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
  • 15h30 - Newcastle x Espanyol - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
  • 15h30 - Gaziantep x Galatasaray - Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 16h - Birmingham x Ipswich - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Português

  • 16h15 - Casa Pia x Sporting - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+ (Tempo Real)

Brasileirão Série B

  • 19h - Ferroviária x Amazonas - Disney+ (Tempo Real)
  • 21h35 - Coritiba x Chapecoense - RedeTV!, Desimpedidos e Disney+ (Tempo Real)

Copa Paulista

  • 20h - Paulista x Rio Branco - Paulistão (YouTube) (-)

Liga Nacional de Futsal

  • 20h - Santo André x Corinthians - Canal GOAT e LNFTV (YouTube) (-)

Campeonato Argentino

  • 21h - Newell's Old Boys x Central Córdoba - Disney+ (Tempo Real)

NWSL (Feminino)

  • 23h - Utah Royals (F) x Kansas City Current (F) - Canal GOAT (Tempo Real)
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Charles do Bronx enfrentará Rafael Fiziev na luta principal do 'Fight Night' do UFC Rio

Cruzeiro x CRB: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Vasco x CSA: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Copa do Brasil

Jogos de hoje, quinta-feira, 7 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Mais na Exame

Mercados

Bolsas globais: Ásia fecha em alta e Europa recua após corte de juros no Reino Unido

Negócios

Com R$ 4,5 milhões, BR Angels foca em healthtechs em nova rodada de investimentos

Tecnologia

Xbox suspende jogo 'Contraband' após quatro anos em desenvolvimento

Exame IN

Fleury cresce pouco, mas mantém margem; lucro vem abaixo do consenso