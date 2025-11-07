Jogos de hoje, sexta-feira, 7 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

A sexta-feira, 7 de novembro, está repleta de partidas pelo Mundial Sub-17, com destaque para o jogo da seleção brasileira contra a Indonésia, às 12h45, com transmissão na TV e online. Pela Série B do Brasileirão, o Atlético-GO enfrenta a Ferroviária às 19h, enquanto o Cuiabá recebe o Goiás às 21h30.

A agenda ainda inclui confrontos do Campeonato Saudita, Campeonato Alemão, Italiano, Espanhol, Uruguaio e os playoffs da MLS.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial Sub-17

9h30 - El Salvador x Colômbia - FIFA+

9h30 - Inglaterra x Haiti - FIFA+

10h - Alemanha x Coreia do Norte - FIFA+

10h30 - Egito x Venezuela - FIFA+

11h45 - México x Costa do Marfim - FIFA+

12h15 - Suíça x Coreia do Sul - FIFA+

12h45 - Brasil x Indonésia - Sportv 2, CazéTV e FIFA+

12h45 - Zâmbia x Honduras - FIFA+

Brasileirão Série B

19h - Athletic x Ferroviária - ESPN e Disney+

21h30 - Cuiabá x Goiás - Disney+

Campeonato Saudita

11h35 - Al Fateh x Al Taawoun - Canal GOAT

14h30 - Al Najma x Al Hilal - Canal GOAT

Campeonato Alemão

16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda e Terceira Divisão)

14h30 - Dynamo Dresden x Nuremberg - Rede Contínua Sports e OneFootball

14h30 - Greuther Fürth x Preussen Münster - OneFootball

15h - Duisburg x Waldhof Mannheim - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

16h45 - Pisa x Cremonese - Disney+

Campeonato Italiano (Segunda e Terceira Divisão)

16h30 - Spezia x Bari - SportyNet (YouTube) e OneFootball

16h30 - Campobasso x Sambenedettese - FIFA+

Campeonato Italiano Feminino

16h - Fiorentina x Roma - Canal GOAT

Campeonato Alemão Feminino

14h30 - Bayern de Munique x Union Berlin - DAZN

Campeonato Espanhol

17h - Elche x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

16h30 - Mirandés x Sporting Gijón - Disney+

Campeonato Francês

16h45 - Paris FC x Rennes - CazéTV

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Watford x Bristol City - Disney+

Campeonato Holandês

16h - Twente x Telstar - Disney+

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

16h - Vitesse x Cambuur - Canal CaloSalvador

Campeonato Uruguaio

16h30 - Miramar Misiones x Racing - Disney+

19h30 - Cerro Largo x Liverpool - Disney+

MLS - Playoffs

21h - Charlotte x New York City - Apple TV

NWSL

22h - Orlando Pride x Seattle Reign - Xsports e Canal GOAT

Campeonato Japonês

2h - Kashima Antlers x Yokohama FC - Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil Sub-17; veja horário

O jogo Brasil x Indonésia pelo Mundial Sub-17 terá transmissão ao vivo na Sportv 2, CazéTV e FIFA+, às 12h45.

Que horas é o jogo do Werder Bremen?

O jogo Werder Bremen x Wolfsburg terá transmissão ao vivo na Sportv, GOAT, OneFootball e Xsports, às 16h30.

Qual canal irá passar o jogo do Cuiabá pela Série B

O jogo Cuiabá x Goiás terá transmissão ao vivo no Disney+, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 7.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 7.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 7.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 7.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

19h - Athletic x Ferroviária - Série B

17h - Elche x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

Sportv

12h45 - Brasil x Indonésia - Mundial Sub-17

16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão

Sportv 2

12h45 - Brasil x Indonésia - Mundial Sub-17

ESPN 4

17h - Elche x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

19h - Athletic x Ferroviária - Série B

21h30 - Cuiabá x Goiás - Série B

17h - Elche x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

17h - Watford x Bristol City - Campeonato Inglês

16h45 - Pisa x Cremonese - Campeonato Italiano

16h30 - Mirandés x Sporting Gijón - Campeonato Espanhol (Segunda)

16h - Twente x Telstar - Campeonato Holandês

16h30 - Miramar Misiones x Racing - Campeonato Uruguaio

19h30 - Cerro Largo x Liverpool - Campeonato Uruguaio

CazéTV

12h45 - Brasil x Indonésia - Mundial Sub-17

16h45 - Paris FC x Rennes - Campeonato Francês

Canal GOAT

11h35 - Al Fateh x Al Taawoun - Campeonato Saudita

14h30 - Al Najma x Al Hilal - Campeonato Saudita

15h - Duisburg x Waldhof Mannheim - Campeonato Alemão (3ª)

16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão

16h - Fiorentina x Roma - Campeonato Italiano Feminino

22h - Orlando Pride x Seattle Reign - NWSL

2h - Kashima Antlers x Yokohama FC - Campeonato Japonês

OneFootball

14h30 - Dynamo Dresden x Nuremberg - Campeonato Alemão (2ª)

14h30 - Greuther Fürth x Preussen Münster - Campeonato Alemão (2ª)

15h - Duisburg x Waldhof Mannheim - Campeonato Alemão (3ª)

16h30 - Spezia x Bari - Campeonato Italiano (2ª)

16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão

FIFA+

Todos os jogos do Mundial Sub-17

16h30 - Campobasso x Sambenedettese - Campeonato Italiano (3ª)

Xsports

16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão

22h - Orlando Pride x Seattle Reign - NWSL

Apple TV

21h - Charlotte x New York City - MLS

SportyNet (YouTube)

16h30 - Spezia x Bari - Campeonato Italiano (2ª)

Rede Contínua Sports

14h30 - Dynamo Dresden x Nuremberg - Campeonato Alemão (2ª)

DAZN

14h30 - Bayern de Munique x Union Berlin - Campeonato Alemão Feminino