Jogos de hoje, sexta-feira, 7 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

A sexta-feira, 7 de novembro, está repleta de partidas pelo Mundial Sub-17, com destaque para o jogo da seleção brasileira contra a Indonésia, às 12h45, com transmissão na TV e online. Pela Série B do Brasileirão, o Atlético-GO enfrenta a Ferroviária às 19h, enquanto o Cuiabá recebe o Goiás às 21h30.
A agenda ainda inclui confrontos do Campeonato Saudita, Campeonato Alemão, Italiano, Espanhol, Uruguaio e os playoffs da MLS.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Mundial Sub-17
- 9h30 - El Salvador x Colômbia - FIFA+
- 9h30 - Inglaterra x Haiti - FIFA+
- 10h - Alemanha x Coreia do Norte - FIFA+
- 10h30 - Egito x Venezuela - FIFA+
- 11h45 - México x Costa do Marfim - FIFA+
- 12h15 - Suíça x Coreia do Sul - FIFA+
- 12h45 - Brasil x Indonésia - Sportv 2, CazéTV e FIFA+
- 12h45 - Zâmbia x Honduras - FIFA+
Brasileirão Série B
- 19h - Athletic x Ferroviária - ESPN e Disney+
- 21h30 - Cuiabá x Goiás - Disney+
Campeonato Saudita
- 11h35 - Al Fateh x Al Taawoun - Canal GOAT
- 14h30 - Al Najma x Al Hilal - Canal GOAT
Campeonato Alemão
- 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball
Campeonato Alemão (Segunda e Terceira Divisão)
- 14h30 - Dynamo Dresden x Nuremberg - Rede Contínua Sports e OneFootball
- 14h30 - Greuther Fürth x Preussen Münster - OneFootball
- 15h - Duisburg x Waldhof Mannheim - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano
- 16h45 - Pisa x Cremonese - Disney+
Campeonato Italiano (Segunda e Terceira Divisão)
- 16h30 - Spezia x Bari - SportyNet (YouTube) e OneFootball
- 16h30 - Campobasso x Sambenedettese - FIFA+
Campeonato Italiano Feminino
- 16h - Fiorentina x Roma - Canal GOAT
Campeonato Alemão Feminino
- 14h30 - Bayern de Munique x Union Berlin - DAZN
Campeonato Espanhol
- 17h - Elche x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 16h30 - Mirandés x Sporting Gijón - Disney+
Campeonato Francês
- 16h45 - Paris FC x Rennes - CazéTV
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 17h - Watford x Bristol City - Disney+
Campeonato Holandês
- 16h - Twente x Telstar - Disney+
Campeonato Holandês (Segunda Divisão)
- 16h - Vitesse x Cambuur - Canal CaloSalvador
Campeonato Uruguaio
- 16h30 - Miramar Misiones x Racing - Disney+
- 19h30 - Cerro Largo x Liverpool - Disney+
MLS - Playoffs
- 21h - Charlotte x New York City - Apple TV
NWSL
- 22h - Orlando Pride x Seattle Reign - Xsports e Canal GOAT
Campeonato Japonês
- 2h - Kashima Antlers x Yokohama FC - Canal GOAT
Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil Sub-17; veja horário
O jogo Brasil x Indonésia pelo Mundial Sub-17 terá transmissão ao vivo na Sportv 2, CazéTV e FIFA+, às 12h45.
Que horas é o jogo do Werder Bremen?
O jogo Werder Bremen x Wolfsburg terá transmissão ao vivo na Sportv, GOAT, OneFootball e Xsports, às 16h30.
Qual canal irá passar o jogo do Cuiabá pela Série B
O jogo Cuiabá x Goiás terá transmissão ao vivo no Disney+, às 21h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 7.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 7.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 7.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 7.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN
- 19h - Athletic x Ferroviária - Série B
- 17h - Elche x Real Sociedad - Campeonato Espanhol
Sportv
- 12h45 - Brasil x Indonésia - Mundial Sub-17
- 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão
Sportv 2
- 12h45 - Brasil x Indonésia - Mundial Sub-17
ESPN 4
- 17h - Elche x Real Sociedad - Campeonato Espanhol
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 19h - Athletic x Ferroviária - Série B
- 21h30 - Cuiabá x Goiás - Série B
- 17h - Elche x Real Sociedad - Campeonato Espanhol
- 17h - Watford x Bristol City - Campeonato Inglês
- 16h45 - Pisa x Cremonese - Campeonato Italiano
- 16h30 - Mirandés x Sporting Gijón - Campeonato Espanhol (Segunda)
- 16h - Twente x Telstar - Campeonato Holandês
- 16h30 - Miramar Misiones x Racing - Campeonato Uruguaio
- 19h30 - Cerro Largo x Liverpool - Campeonato Uruguaio
CazéTV
- 12h45 - Brasil x Indonésia - Mundial Sub-17
- 16h45 - Paris FC x Rennes - Campeonato Francês
Canal GOAT
- 11h35 - Al Fateh x Al Taawoun - Campeonato Saudita
- 14h30 - Al Najma x Al Hilal - Campeonato Saudita
- 15h - Duisburg x Waldhof Mannheim - Campeonato Alemão (3ª)
- 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão
- 16h - Fiorentina x Roma - Campeonato Italiano Feminino
- 22h - Orlando Pride x Seattle Reign - NWSL
- 2h - Kashima Antlers x Yokohama FC - Campeonato Japonês
OneFootball
- 14h30 - Dynamo Dresden x Nuremberg - Campeonato Alemão (2ª)
- 14h30 - Greuther Fürth x Preussen Münster - Campeonato Alemão (2ª)
- 15h - Duisburg x Waldhof Mannheim - Campeonato Alemão (3ª)
- 16h30 - Spezia x Bari - Campeonato Italiano (2ª)
- 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão
FIFA+
- Todos os jogos do Mundial Sub-17
- 16h30 - Campobasso x Sambenedettese - Campeonato Italiano (3ª)
Xsports
- 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão
- 22h - Orlando Pride x Seattle Reign - NWSL
Apple TV
- 21h - Charlotte x New York City - MLS
SportyNet (YouTube)
- 16h30 - Spezia x Bari - Campeonato Italiano (2ª)
Rede Contínua Sports
- 14h30 - Dynamo Dresden x Nuremberg - Campeonato Alemão (2ª)
DAZN
- 14h30 - Bayern de Munique x Union Berlin - Campeonato Alemão Feminino
-
1/4
A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921
(A Argentina é o maior campeão da Copa América, com 15 títulos desde 1921)
-
2/4
Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8
(Por último, o Montevideo Wanderers só ganhou três vezes desde 1906 e foi vice 8)
-
3/4
O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019
(O Brasil fica em 2° lugar, com 9 títulos: 1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007 e 2019)
-
4/4
O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada
(O Chile, Paraguai e Peru ficam em 3° lugar, com 2 títulos cada. Por último, Colômbia e México conseguiram 1 título cada)