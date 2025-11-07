Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 7 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 06h00.

A sexta-feira, 7 de novembro, está repleta de partidas pelo Mundial Sub-17, com destaque para o jogo da seleção brasileira contra a Indonésia, às 12h45, com transmissão na TV e online. Pela Série B do Brasileirão, o Atlético-GO enfrenta a Ferroviária às 19h, enquanto o Cuiabá recebe o Goiás às 21h30.

A agenda ainda inclui confrontos do Campeonato Saudita, Campeonato Alemão, Italiano, Espanhol, Uruguaio e os playoffs da MLS.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial Sub-17

  • 9h30 - El Salvador x Colômbia - FIFA+
  • 9h30 - Inglaterra x Haiti - FIFA+
  • 10h - Alemanha x Coreia do Norte - FIFA+
  • 10h30 - Egito x Venezuela - FIFA+
  • 11h45 - México x Costa do Marfim - FIFA+
  • 12h15 - Suíça x Coreia do Sul - FIFA+
  • 12h45 - Brasil x Indonésia - Sportv 2, CazéTV e FIFA+
  • 12h45 - Zâmbia x Honduras - FIFA+

Brasileirão Série B

  • 19h - Athletic x Ferroviária - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Cuiabá x Goiás - Disney+

Campeonato Saudita

  • 11h35 - Al Fateh x Al Taawoun - Canal GOAT
  • 14h30 - Al Najma x Al Hilal - Canal GOAT

Campeonato Alemão

  • 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Xsports, Canal GOAT, Sportv e OneFootball

Campeonato Alemão (Segunda e Terceira Divisão)

  • 14h30 - Dynamo Dresden x Nuremberg - Rede Contínua Sports e OneFootball
  • 14h30 - Greuther Fürth x Preussen Münster - OneFootball
  • 15h - Duisburg x Waldhof Mannheim - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Italiano

  • 16h45 - Pisa x Cremonese - Disney+

Campeonato Italiano (Segunda e Terceira Divisão)

  • 16h30 - Spezia x Bari - SportyNet (YouTube) e OneFootball
  • 16h30 - Campobasso x Sambenedettese - FIFA+

Campeonato Italiano Feminino

  • 16h - Fiorentina x Roma - Canal GOAT

Campeonato Alemão Feminino

  • 14h30 - Bayern de Munique x Union Berlin - DAZN

Campeonato Espanhol

  • 17h - Elche x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 16h30 - Mirandés x Sporting Gijón - Disney+

Campeonato Francês

  • 16h45 - Paris FC x Rennes - CazéTV

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 17h - Watford x Bristol City - Disney+

Campeonato Holandês

  • 16h - Twente x Telstar - Disney+

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

  • 16h - Vitesse x Cambuur - Canal CaloSalvador

Campeonato Uruguaio

  • 16h30 - Miramar Misiones x Racing - Disney+
  • 19h30 - Cerro Largo x Liverpool - Disney+

MLS - Playoffs

  • 21h - Charlotte x New York City - Apple TV

NWSL

  • 22h - Orlando Pride x Seattle Reign - Xsports e Canal GOAT

Campeonato Japonês

  • 2h - Kashima Antlers x Yokohama FC - Canal GOAT

Onde assistir ao vivo o jogo do Brasil Sub-17; veja horário

O jogo Brasil x Indonésia pelo Mundial Sub-17 terá transmissão ao vivo na Sportv 2, CazéTV e FIFA+, às 12h45.

Que horas é o jogo do Werder Bremen?

O jogo Werder Bremen x Wolfsburg terá transmissão ao vivo na Sportv, GOAT, OneFootball e Xsports, às 16h30.

Qual canal irá passar o jogo do Cuiabá pela Série B

O jogo Cuiabá x Goiás terá transmissão ao vivo no Disney+, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 7.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 7.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 7.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 7.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 19h - Athletic x Ferroviária - Série B
  • 17h - Elche x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

Sportv

  • 12h45 - Brasil x Indonésia - Mundial Sub-17
  • 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão

Sportv 2

  • 12h45 - Brasil x Indonésia - Mundial Sub-17

ESPN 4

  • 17h - Elche x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 19h - Athletic x Ferroviária - Série B
  • 21h30 - Cuiabá x Goiás - Série B
  • 17h - Elche x Real Sociedad - Campeonato Espanhol
  • 17h - Watford x Bristol City - Campeonato Inglês
  • 16h45 - Pisa x Cremonese - Campeonato Italiano
  • 16h30 - Mirandés x Sporting Gijón - Campeonato Espanhol (Segunda)
  • 16h - Twente x Telstar - Campeonato Holandês
  • 16h30 - Miramar Misiones x Racing - Campeonato Uruguaio
  • 19h30 - Cerro Largo x Liverpool - Campeonato Uruguaio

CazéTV

  • 12h45 - Brasil x Indonésia - Mundial Sub-17
  • 16h45 - Paris FC x Rennes - Campeonato Francês

Canal GOAT

  • 11h35 - Al Fateh x Al Taawoun - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Al Najma x Al Hilal - Campeonato Saudita
  • 15h - Duisburg x Waldhof Mannheim - Campeonato Alemão (3ª)
  • 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 16h - Fiorentina x Roma - Campeonato Italiano Feminino
  • 22h - Orlando Pride x Seattle Reign - NWSL
  • 2h - Kashima Antlers x Yokohama FC - Campeonato Japonês

OneFootball

  • 14h30 - Dynamo Dresden x Nuremberg - Campeonato Alemão (2ª)
  • 14h30 - Greuther Fürth x Preussen Münster - Campeonato Alemão (2ª)
  • 15h - Duisburg x Waldhof Mannheim - Campeonato Alemão (3ª)
  • 16h30 - Spezia x Bari - Campeonato Italiano (2ª)
  • 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão

FIFA+

  • Todos os jogos do Mundial Sub-17
  • 16h30 - Campobasso x Sambenedettese - Campeonato Italiano (3ª)

Xsports

  • 16h30 - Werder Bremen x Wolfsburg - Campeonato Alemão
  • 22h - Orlando Pride x Seattle Reign - NWSL

Apple TV

  • 21h - Charlotte x New York City - MLS

SportyNet (YouTube)

  • 16h30 - Spezia x Bari - Campeonato Italiano (2ª)

Rede Contínua Sports

  • 14h30 - Dynamo Dresden x Nuremberg - Campeonato Alemão (2ª)

DAZN

  • 14h30 - Bayern de Munique x Union Berlin - Campeonato Alemão Feminino
