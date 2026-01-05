Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 5 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 5 de janeiro de 2026 às 06h05.

Última atualização em 5 de janeiro de 2026 às 13h28.

A partida entre Egito e Benin, pelas oitavas da Copa Africana de Nações, e o confronto Palmeiras x Monte Roraima, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, são os destaques do futebol desta sexta-feira, 5.

A programação também inclui diversos jogos da Copinha, com presença de grandes clubes como Grêmio, Fluminense e Sport, além do duelo entre Leicester x West Bromwich pela segunda divisão inglesa.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa Africana de Nações (oitavas de final)

  • 13h - Egito x Benin - Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 16h - Nigéria x Moçambique - BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Inglês – Segunda Divisão

  • 17h - Leicester x West Bromwich - ESPN e Disney+

Copa São Paulo de Futebol Júnior

  • 13h - Meia Noite x Ponte Preta - Paulistão (YouTube)
  • 15h15 - Real x Coritiba - Paulistão (YouTube)
  • 16h - Galvez x Grêmio - Xsports (TV e YouTube)
  • 17h15 - Remo x Batalhão - Ulisses TV (YouTube)
  • 18h15 - Votuporanguense x Falcon - Paulistão (YouTube)
  • 18h30 - Mirassol x Linense - Paulistão (YouTube)
  • 19h15 - Sfera x Brasiliense - Paulistão (YouTube)
  • 19h30 - Palmeiras x Monte Roraima - CazéTV
  • 20h45 - Forte x Sport - Xsports (TV e YouTube)
  • 21h30 - Fluminense x Água Santa - CazéTV

Onde assistir ao vivo o jogo do Egito hoje

O jogo Egito x Benin terá transmissão ao vivo na Band, BandPlay, BandSports, Band.com.br e no YouTube do Esporte na Band, às 13h.

Qual canal vai passar o jogo da Nigéria hoje?

O jogo Nigéria x Moçambique será transmitido ao vivo às 16h na BandPlay, BandSports, Band.com.br e no YouTube do Esporte na Band.

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras na Copinha hoje

O jogo Palmeiras x Monte Roraima será transmitido ao vivo às 19h30 na CazéTV.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 5.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 5.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 5.

Band

  • 13h - Egito x Benin - Copa Africana de Nações (oitavas)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

BandSports

  • 13h - Egito x Benin - Copa Africana de Nações
  • 16h - Nigéria x Moçambique - Copa Africana de Nações

ESPN

  • 17h - Leicester x West Bromwich - Segunda Divisão Inglesa

Xsports

  • 16h - Galvez x Grêmio - Copinha
  • 20h45 - Forte x Sport - Copinha

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

BandPlay / Band.com.br / Esporte na Band (YouTube)

  • 13h - Egito x Benin - Copa Africana de Nações
  • 16h - Nigéria x Moçambique - Copa Africana de Nações

Disney+

  • 17h - Leicester x West Bromwich - Segunda Divisão Inglesa

Paulistão (YouTube)

  • 13h - Meia Noite x Ponte Preta - Copinha
  • 15h15 - Real x Coritiba - Copinha
  • 18h15 - Votuporanguense x Falcon - Copinha
  • 18h30 - Mirassol x Linense - Copinha
  • 19h15 - Sfera x Brasiliense - Copinha

CazéTV

  • 19h30 - Palmeiras x Monte Roraima - Copinha
  • 21h30 - Fluminense x Água Santa - Copinha

Ulisses TV

  • 17h15 - Remo x Batalhão - Copinha
