Jogos de hoje, segunda-feira, 5 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A partida entre Egito e Benin, pelas oitavas da Copa Africana de Nações, e o confronto Palmeiras x Monte Roraima, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, são os destaques do futebol desta sexta-feira, 5.
A programação também inclui diversos jogos da Copinha, com presença de grandes clubes como Grêmio, Fluminense e Sport, além do duelo entre Leicester x West Bromwich pela segunda divisão inglesa.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa Africana de Nações (oitavas de final)
- 13h - Egito x Benin - Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 16h - Nigéria x Moçambique - BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Inglês – Segunda Divisão
- 17h - Leicester x West Bromwich - ESPN e Disney+
Copa São Paulo de Futebol Júnior
- 13h - Meia Noite x Ponte Preta - Paulistão (YouTube)
- 15h15 - Real x Coritiba - Paulistão (YouTube)
- 16h - Galvez x Grêmio - Xsports (TV e YouTube)
- 17h15 - Remo x Batalhão - Ulisses TV (YouTube)
- 18h15 - Votuporanguense x Falcon - Paulistão (YouTube)
- 18h30 - Mirassol x Linense - Paulistão (YouTube)
- 19h15 - Sfera x Brasiliense - Paulistão (YouTube)
- 19h30 - Palmeiras x Monte Roraima - CazéTV
- 20h45 - Forte x Sport - Xsports (TV e YouTube)
- 21h30 - Fluminense x Água Santa - CazéTV
Onde assistir ao vivo o jogo do Egito hoje
O jogo Egito x Benin terá transmissão ao vivo na Band, BandPlay, BandSports, Band.com.br e no YouTube do Esporte na Band, às 13h.
Qual canal vai passar o jogo da Nigéria hoje?
O jogo Nigéria x Moçambique será transmitido ao vivo às 16h na BandPlay, BandSports, Band.com.br e no YouTube do Esporte na Band.
Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras na Copinha hoje
O jogo Palmeiras x Monte Roraima será transmitido ao vivo às 19h30 na CazéTV.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Band
- 13h - Egito x Benin - Copa Africana de Nações (oitavas)
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
BandSports
- 13h - Egito x Benin - Copa Africana de Nações
- 16h - Nigéria x Moçambique - Copa Africana de Nações
ESPN
- 17h - Leicester x West Bromwich - Segunda Divisão Inglesa
Xsports
- 16h - Galvez x Grêmio - Copinha
- 20h45 - Forte x Sport - Copinha
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
BandPlay / Band.com.br / Esporte na Band (YouTube)
- 13h - Egito x Benin - Copa Africana de Nações
- 16h - Nigéria x Moçambique - Copa Africana de Nações
Disney+
- 17h - Leicester x West Bromwich - Segunda Divisão Inglesa
Paulistão (YouTube)
- 13h - Meia Noite x Ponte Preta - Copinha
- 15h15 - Real x Coritiba - Copinha
- 18h15 - Votuporanguense x Falcon - Copinha
- 18h30 - Mirassol x Linense - Copinha
- 19h15 - Sfera x Brasiliense - Copinha
CazéTV
- 19h30 - Palmeiras x Monte Roraima - Copinha
- 21h30 - Fluminense x Água Santa - Copinha
Ulisses TV
- 17h15 - Remo x Batalhão - Copinha
