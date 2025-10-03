Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 3 de outubro: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira, 3 de outubro, online e na TV por assinatura.

Mateus Omena
Repórter

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 13h23.

Nesta sexta-feira, 3 de outubro, a programação será movimentada, com destaque para as ligas europeias, a Libertadores Feminina e o Campeonato Brasileiro.

Veja os horários e onde assistir aos jogos de futebol de hoje:

Campeonato Letão

  • 12h00 – Riga x Liepaja – Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Finlandês

  • 12h00 – Jaro x Haka – TV Green e OneFootball (Tempo Real)
  • 13h00 – HJK x Gnistan – TV Green e OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Alemão Feminino

  • 13h30 – Eintracht Frankfurt (F) x Carl Zeiss Jena (F) – DAZN (Tempo Real)

Campeonato Alemão (segunda divisão)

  • 13h30 – Fortuna Düsseldorf x Nuremberg – Rede Contínua Sports e OneFootball (Tempo Real)
  • 13h30 – Eintracht Braunschweig x Paderborn – OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Alemão (terceira divisão)

  • 14h00 – Duisburg x Hansa Rostock – OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Turco

  • 14h00 – Trabzonspor x Kayserispor – Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Egípcio

  • 14h00 – National Bank x Al Masry – Link Sport Club Podcast (Tempo Real)

Campeonato Saudita Feminino

  • 14h30 – Al Ahli (F) x Al Nassr (F) – Canal GOAT

Campeonato Francês (segunda divisão)

  • 15h00 – Le Mans x Troyes – SportyNet (TV e YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Holandês (segunda divisão)

  • 15h00 – Dordrecht x VVV-Venlo – Canal CaloSalvador (Tempo Real)

Campeonato Espanhol (segunda divisão)

  • 15h30 – Ceuta x Eibar – Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Alemão

  • 15h30 – Hoffenheim x Colônia – Xsports, Sportv e OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Inglês Feminino

  • 15h30 – Manchester United (F) x Chelsea (F) – Canal GOAT, ESPN 2 e Disney+ (Tempo Real)

Copa Maria Bonita

  • 15h30 – CRB (F) x Atlético-PI (F) – Canal GOAT

Campeonato Italiano

  • 15h45 – Hellas Verona x Sassuolo – Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Belga

  • 15h45 – Gent x Charleroi – DAZN (Tempo Real)

Campeonato Inglês

  • 16h00 – Bournemouth x Fulham – ESPN e Disney+ (Tempo Real)
  • 16h00 – Wrexham x Birmingham – ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Espanhol

  • 16h00 – Osasuna x Getafe – Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Uruguaio

  • 16h00 – River Plate x Liverpool – Disney+ (Tempo Real)

Libertadores Feminina

  • 16h00 – Colo-Colo (F) x Olimpia (F) – Canal GOAT
  • 16h00 – Deportivo Cali (F) x Libertad (F) – Canal GOAT

Campeonato Português

  • 16h15 – Casa Pia x Estoril – Disney+ (Tempo Real)

Mundial Sub-20

  • 17h00 – Ucrânia sub-20 x Paraguai sub-20 – CazéTV e FIFA+ (Tempo Real)
  • 17h00 – Panamá sub-20 x Coreia do Sul sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)

Brasileirão Série B

  • 19h00 – Athletic x Amazonas – Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Uruguaio

  • 19h00 – Montevideo City Torque x Miramar Misiones – Disney+ (Tempo Real)

Mundial Sub-20

  • 20h00 – Egito sub-20 x Chile sub-20 – CazéTV e FIFA+ (Tempo Real)
  • 20h00 – Nova Zelândia sub-20 x Japão sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)

Libertadores Feminina

  • 20h00 – São Paulo (F) x San Lorenzo (F) – Xsports, Canal GOAT, CazéTV, Sportv e N Sports
  • 20h00 – Nacional (F) x Universidad de Chile (F) – Canal GOAT

NWSL

  • 21h00 – Houston Dash (F) x Orlando Pride (F) – Xsports e Canal GOAT (Tempo Real)

Campeonato Argentino

  • 21h15 – Argentinos Juniors x Central Córdoba – Disney+ (Tempo Real)

Brasileirão Série B

  • 21h30 – Coritiba x Botafogo-SP – Disney+ (Tempo Real)
  • 21h35 – CRB x Avaí – RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Mexicano

  • 22h00 – Necaxa x Pachuca – SportyNet (TV e YouTube) (Tempo Real)

Onde assistir ao vivo:

  • CazéTV: Mundial Sub-20, Libertadores Feminina
  • Disney+: Campeonato Espanhol, Campeonato Inglês, Campeonato Uruguaio, Campeonato Turco, Campeonato Alemão, Copa Centro-Americana
  • Sportv: Campeonato Brasileiro, Libertadores Feminina, Mundial Sub-20
  • Premiere: Campeonato Brasileiro
  • ESPN 4: Campeonato Brasileiro (Série B)
  • ESPN: Campeonato Inglês
  • OneFootball: Diversos campeonatos e ligas
  • Canal GOAT: Libertadores Feminina, Copa Maria Bonita, NWSL

 

