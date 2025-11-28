Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 28 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 28 de novembro de 2025 às 14h28.

Última atualização em 28 de novembro de 2025 às 14h56.

Os jogos da Copa do Rei da Arábia Saudita e da Liga das Nações Feminina são os destaques do dia. Além disso, tem também partidas importantes dos campeonatos alemão, italiano, francês e espanhol, e confrontos do futebol feminino em várias competições internacionais. No Brasil, o Campeonato Brasileiro também está em ação com jogos importantes.

A programação do dia inclui ainda jogos das Eliminatórias da Concacaf e da Oceania para a Copa do Mundo feminina.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Rei da Arábia Saudita (Quartas de final)

  • 11h50 - Al Kholood x Al Khaleej - Canal GOAT
  • 14h30 - Al Ahli x Al Qadsiah - Canal GOAT

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 14h30 - Schalke 04 x Paderborn - Canal GOAT e OneFootball
  • 14h30 - Hannover x Karlsruher - OneFootball

Amistoso Feminino

UEFA Nations League Feminina

  • 16h30 - Alemanha (F) x Espanha (F) - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

  • 16h30 - Borussia Monchengladbach x RB Leipzig - Xsports, Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

  • 16h30 - Anguila (F) x Suriname (F) - Disney+

Campeonato Italiano

  • 16h45 - Como x Sassuolo - Disney+

Campeonato Francês

  • 16h45 - Metz x Rennes - CazéTV

Campeonato Espanhol

  • 17h - Getafe x Elche - Disney+

Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo Feminina

  • 18h - Tanga (F) x Samoa Americana (F) - FIFA+

Campeonato Brasileiro

Liga das Nações Feminina da Conmebol

  • 20h - Paraguai (F) x Uruguai (F) - Xsports

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

  • 21h - Aruba (F) x São Cristóvão e Névis (F) - Disney+

Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo Feminina

  • 22h - Taiti (F) x Ilhas Cook (F) - FIFA+

Onde assistir ao vivo o jogo Noruega x Brasil feminino; veja horário

O jogo Noruega (F) x Brasil (F), amistoso feminino, será transmitido ao vivo no Sportv, às 15h.

Onde assistir ao vivo Vasco x Internacional pelo Brasileirão?

O jogo Vasco x Internacional terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 19h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 28.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 28.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 28.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 28.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 15h - Noruega (F) x Brasil (F) - Amistoso feminino
  • 21h30 - Santos x Sport - Brasileirão

Premiere

  • 19h - Juventude x Bahia - Brasileirão
  • 21h30 - Santos x Sport - Brasileirão

Disney+

  • 16h30 - Alemanha (F) x Espanha (F) - UEFA Nations League feminina
  • 16h30 - Anguila (F) x Suriname (F) - Eliminatórias Concacaf Feminino
  • 17h - Getafe x Elche - Campeonato Espanhol
  • 21h - Aruba (F) x São Cristóvão e Névis (F) - Eliminatórias Concacaf Feminino

Canal GOAT (YouTube)

  • 11h50 - Al Kholood x Al Khaleej - Copa do Rei da Arábia Saudita
  • 14h30 - Al Ahli x Al Qadsiah - Copa do Rei da Arábia Saudita
  • 14h30 - Schalke 04 x Paderborn - Campeonato Alemão (segunda divisão)
  • 14h30 - Hannover x Karlsruher - Campeonato Alemão (segunda divisão)
  • 16h30 - Borussia Monchengladbach x RB Leipzig - Campeonato Alemão
  • 20h - Paraguai (F) x Uruguai (F) - Liga das Nações feminina da Conmebol
  • 22h - Taiti (F) x Ilhas Cook (F) - Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo feminina

OneFootball

  • 14h30 - Schalke 04 x Paderborn - Campeonato Alemão (segunda divisão)
  • 14h30 - Hannover x Karlsruher - Campeonato Alemão (segunda divisão)
  • 16h30 - Borussia Monchengladbach x RB Leipzig - Campeonato Alemão

FIFA+

  • 18h - Tanga (F) x Samoa Americana (F) - Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo feminina
  • 22h - Taiti (F) x Ilhas Cook (F) - Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo feminina

Xsports

  • 16h30 - Borussia Monchengladbach x RB Leipzig - Campeonato Alemão
  • 20h - Paraguai (F) x Uruguai (F) - Liga das Nações feminina da Conmebol
