Jogos de hoje, sexta-feira, 28 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Copa do Rei da Arábia Saudita e da Liga das Nações Feminina são os destaques do dia. Além disso, tem também partidas importantes dos campeonatos alemão, italiano, francês e espanhol, e confrontos do futebol feminino em várias competições internacionais. No Brasil, o Campeonato Brasileiro também está em ação com jogos importantes.

A programação do dia inclui ainda jogos das Eliminatórias da Concacaf e da Oceania para a Copa do Mundo feminina.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Rei da Arábia Saudita (Quartas de final)

11h50 - Al Kholood x Al Khaleej - Canal GOAT

14h30 - Al Ahli x Al Qadsiah - Canal GOAT

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30 - Schalke 04 x Paderborn - Canal GOAT e OneFootball

14h30 - Hannover x Karlsruher - OneFootball

Amistoso Feminino

UEFA Nations League Feminina

16h30 - Alemanha (F) x Espanha (F) - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

16h30 - Borussia Monchengladbach x RB Leipzig - Xsports, Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

16h30 - Anguila (F) x Suriname (F) - Disney+

Campeonato Italiano

16h45 - Como x Sassuolo - Disney+

Campeonato Francês

16h45 - Metz x Rennes - CazéTV

Campeonato Espanhol

17h - Getafe x Elche - Disney+

Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo Feminina

18h - Tanga (F) x Samoa Americana (F) - FIFA+

Campeonato Brasileiro

19h - Juventude x Bahia - Premiere

- 19h30 - Vasco x Internacional - Prime Video

Liga das Nações Feminina da Conmebol

20h - Paraguai (F) x Uruguai (F) - Xsports

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

21h - Aruba (F) x São Cristóvão e Névis (F) - Disney+

Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo Feminina

22h - Taiti (F) x Ilhas Cook (F) - FIFA+

Onde assistir ao vivo o jogo Noruega x Brasil feminino; veja horário

O jogo Noruega (F) x Brasil (F), amistoso feminino, será transmitido ao vivo no Sportv, às 15h.

Onde assistir ao vivo Vasco x Internacional pelo Brasileirão?

O jogo Vasco x Internacional terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 19h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 28.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira, 28.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira, 28.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira, 28.

