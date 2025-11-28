Jogos de hoje, sexta-feira, 28 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Copa do Rei da Arábia Saudita e da Liga das Nações Feminina são os destaques do dia. Além disso, tem também partidas importantes dos campeonatos alemão, italiano, francês e espanhol, e confrontos do futebol feminino em várias competições internacionais. No Brasil, o Campeonato Brasileiro também está em ação com jogos importantes.
A programação do dia inclui ainda jogos das Eliminatórias da Concacaf e da Oceania para a Copa do Mundo feminina.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa do Rei da Arábia Saudita (Quartas de final)
- 11h50 - Al Kholood x Al Khaleej - Canal GOAT
- 14h30 - Al Ahli x Al Qadsiah - Canal GOAT
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 14h30 - Schalke 04 x Paderborn - Canal GOAT e OneFootball
- 14h30 - Hannover x Karlsruher - OneFootball
Amistoso Feminino
UEFA Nations League Feminina
- 16h30 - Alemanha (F) x Espanha (F) - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão
- 16h30 - Borussia Monchengladbach x RB Leipzig - Xsports, Canal GOAT e OneFootball – Tempo Real
Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf
- 16h30 - Anguila (F) x Suriname (F) - Disney+
Campeonato Italiano
- 16h45 - Como x Sassuolo - Disney+
Campeonato Francês
- 16h45 - Metz x Rennes - CazéTV
Campeonato Espanhol
- 17h - Getafe x Elche - Disney+
Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo Feminina
- 18h - Tanga (F) x Samoa Americana (F) - FIFA+
Campeonato Brasileiro
- 19h - Juventude x Bahia - Premiere
- 19h30 - Vasco x Internacional - Prime Video
Liga das Nações Feminina da Conmebol
- 20h - Paraguai (F) x Uruguai (F) - Xsports
Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf
- 21h - Aruba (F) x São Cristóvão e Névis (F) - Disney+
Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo Feminina
- 22h - Taiti (F) x Ilhas Cook (F) - FIFA+
Onde assistir ao vivo o jogo Noruega x Brasil feminino; veja horário
O jogo Noruega (F) x Brasil (F), amistoso feminino, será transmitido ao vivo no Sportv, às 15h.
Onde assistir ao vivo Vasco x Internacional pelo Brasileirão?
O jogo Vasco x Internacional terá transmissão ao vivo no Prime Video, às 19h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
