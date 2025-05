Jogos de hoje, sexta-feira, 23 de maio, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos do Campeonato Italiano entre Napoli x Cagliari e Como x Inter de Milão são os destaques do futebol europeu nesta sexta-feira, 23. No Brasil, a atenção fica para a partida do Brasileirão Série B entre Goiás e Ferroviária.

A programação do dia também conta com jogos do Campeonato Paulista Sub-20, Segunda Divisão Alemã com a final dos playoffs, além de confrontos do Campeonato Espanhol, Campeonato Uruguaio e da NWSL, a liga feminina dos Estados Unidos.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Paulista Sub-20

15h - Água Santa Sub-20 x Corinthians Sub-20 - Paulistão (YouTube)

Segunda Divisão Alemã (Playoffs)

15h30 - Saarbrücken x Eintracht Braunschweig - OneFootball (tempo real)

Campeonato Italiano

15h45 - Napoli x Cagliari - ESPN e Disney+

15h45 - Como x Inter de Milão - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

16h - Betis x Valencia - Disney+

Campeonato Uruguaio

20h30 - Nacional x Progreso - Disney+

Brasileirão Série B

21h35 - Goiás x Ferroviária - RedeTV!, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (tempo real)

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

22h30 - Utah Royals (F) x Orlando Pride (F) - Canal GOAT (tempo real)

Onde assistir aos jogos do Brasileirão Série B e Campeonato Italiano hoje?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV aberta nesta sexta?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.