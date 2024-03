Jogos de hoje, sexta-feira, 22; onde assistir e horários

As disputas das jogadoras do São Paulo contra a Ferroviária pelo Campeonato Brasileiro Feminino são os destaque do futebol desta sexta-feira, 22.

A programação do dia também inclui vários confrontos entre diferentes seleções pelo Amistoso, especialmente da Espanha contra Colômbia e Argentina e El Salvador. Além de partidas do Campeonato Uruguaio.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso

11h30 - Macedônia do Norte x Moldávia - Star+

- Star+ 13h - Azerbaijão x Mongólia - Star+

13h - Armênia x Kosovo - Sportv

14h - Noruega x República Tcheca - Sportv

16h45 - Romênia x Irlanda do Norte - ESPN e Star+

16h45 - Albânia x Chile - Star+

16h45 - Hungria x Turquia - Star+

16h45 - Holanda x Escócia - Sportv

17h30 - Espanha x Colômbia - ESPN e Star+ - ESPN e Star+

21h - Argentina x El Salvador - ESPN, Star+ e Sportv

Campeonato Brasileiro Feminino

19h - São Paulo (F) x Ferroviária (F) - Sportv e Globoplay

Campeonato Uruguaio

19h30 - Montevideo Wanderers x Boston River - Star+

Onde irá transmitir o jogo da Espanha, hoje ; veja horário

O jogo desta sexta-feira às 17h30 entre Espanha x Colômbia terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Que horas é o jogo da Argentina hoje?

O jogo desta sexta-feira às 21h entre Argentina x El Salvador terá transmissão ao vivo na ESPN, Star+ e Sportv.

Qual canal irá passar o jogo do São Paulo pelo Campeonato Brasileiro Feminino

O jogo São Paulo (F) x Ferroviária (F) terá transmissão ao vivo no Globoplay e Sportv, às 19h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta-feira.

Globoplay