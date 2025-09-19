Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 19 de setembro de 2025, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 14h09.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

A sexta-feira, 19 de setembro, traz uma série de partidas importantes nos mais variados campeonatos ao redor do mundo. Além dos jogos do Campeonato Brasileiro Série B, que seguem movimentando a competição, a jornada de hoje conta com confrontos de grande destaque em torneios internacionais como o Campeonato Finlandês, o Campeonato Saudita, a Série B do Campeonato Alemão e o Campeonato Espanhol, entre outros.

Os fãs de futebol também poderão acompanhar a ação no Campeonato Italiano, com destaque para a Série A e Segunda Divisão, além de jogos do Campeonato Francês e do Campeonato Turco, que prometem muita emoção.

O dia ainda é recheado de confrontos de seleções femininas, como o jogo entre Tottenham (F) x Manchester City (F) no Campeonato Inglês Feminino, e outros torneios regionais. Além disso, jogos da NWSL (Liga Feminina dos EUA) e da Copa Paulista, com destaque para a semifinal entre Comercial x XV de Piracicaba, completam a agenda de partidas de hoje. Acompanhe a programação completa e saiba onde assistir a cada um desses jogos.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Finlandês

  • 12h - Haka x Oulu - OneFootball e TV Green (YouTube)
  • 13h - KTP x Jaro - OneFootball e TV Green (YouTube)

Campeonato Saudita

  • 12h15 - Al Qadsiah x Al Khaleej - Canal GOAT
  • 12h35 - Al Fayha x Al Shabab - BandSports e Esporte na Band (YouTube)
  • 15h - Al Ahli x Al Hilal - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Alemão Feminino

  • 13h30 - Freiburg (F) x Hamburgo (F) - DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 13h30 - Kaiserslautern x Preussen Münster - OneFootball
  • 13h30 - Arminia Bielefeld x Greuther Fürth - OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

  • 14h - Saarbrücken x Schweinfurt - OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

  • 14h - Frosinone x Südtirol - OneFootball

Campeonato Turco

  • 14h - Göztepe x Besiktas - Disney+

Campeonato Egípcio

  • 14h - Al Ahly x Ceramica Cleopatra - Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Holandês

  • 15h - Sparta Rotterdam x Twente - Disney+

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

  • 15h - Dunkerque x Le Mans - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Alemão

  • 15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Xsports, Sportv e OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • 15h30 - Ravenna x Perugia - OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

  • 15h30 - Tottenham (F) x Manchester City (F) - Canal GOAT e Disney+

Campeonato Francês

  • 15h45 - Lyon x Angers - CazéTV

Campeonato Italiano

  • 15h45 - Lecce x Cagliari - Disney+

Campeonato Espanhol

  • 16h - Betis x Real Sociedad - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 16h - Middlesbrough x West Bromwich - Disney+

Campeonato Português

  • 16h15 - Rio Ave x Porto - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

  • 19h - Novorizontino x Athletic - ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 20h - Defensor x Danubio - Disney+

Copa Paulista (Semifinal)

  • 20h - Comercial x XV de Piracicaba - Ulisses TV e Metrópoles (YouTube)

NWSL (Feminino)

  • 21h - Orlando Pride (F) x North Carolina Courage (F) - Xsports e Canal GOAT

Campeonato Argentino

  • 21h15 - Lanús x Platense - ESPN 4 e Disney+

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horários

Onde assistir ao vivo o jogo do Haka?

O jogo Haka x Oulu será transmitido ao vivo pelo OneFootball e TV Green (YouTube), às 12h.

Onde assistir ao vivo o jogo do Al Fayha?

O jogo Al Fayha x Al Shabab será transmitido ao vivo pelo BandSports e Esporte na Band (YouTube), às 12h35.

Onde assistir ao vivo o jogo do Novorizontino?

O jogo Novorizontino x Athletic será transmitido ao vivo pelo ESPN e Disney+, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta-feira, 19.

SBT

Nenhum jogo vai passar na SBT nesta sexta-feira, 19.

Band

  • 12h35 - Al Fayha x Al Shabab - Campeonato Saudita (BandSports e Esporte na Band)

ESPN

  • 16h15 - Rio Ave x Porto - Campeonato Português
  • 21h15 - Lanús x Platense - Campeonato Argentino

Disney+

  • 14h - Göztepe x Besiktas - Campeonato Turco
  • 15h45 - Lecce x Cagliari - Campeonato Italiano
  • 16h - Betis x Real Sociedad - Campeonato Espanhol
  • 19h - Novorizontino x Athletic - Brasileirão Série B

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Campeonato Alemão
  • 19h - Novorizontino x Athletic - Brasileirão Série B

ESPN

  • 16h15 - Rio Ave x Porto - Campeonato Português
  • 21h15 - Lanús x Platense - Campeonato Argentino

DAZN

  • 13h30 - Freiburg (F) x Hamburgo (F) - Campeonato Alemão Feminino

OneFootball

  • 12h - Haka x Oulu - Campeonato Finlandês
  • 13h - KTP x Jaro - Campeonato Finlandês
  • 13h30 - Kaiserslautern x Preussen Münster - Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
  • 13h30 - Arminia Bielefeld x Greuther Fürth - Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
  • 14h - Saarbrücken x Schweinfurt - Campeonato Alemão (Terceira Divisão)
  • 14h - Frosinone x Südtirol - Campeonato Italiano (Segunda Divisão)
  • 15h30 - Ravenna x Perugia - Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Lagree, o treino queridinho de Los Angeles, chega ao Brasil quase 20 anos depois

LDU x São Paulo: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Libertadores

Manchester City x Napoli: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

Newcastle x Barcelona: onde assistir, horário e escalações do jogo pela UEFA Champions League

Mais na Exame

Pop

'Sem sal': diferenças do McDonald's no Reino Unido chocam turistas dos EUA; veja vídeo

ESG

Amazônia Legal: energia quase universal, mas ainda distante de ser igualitária

Carreira

Existe mais de um tipo de esgotamento profissional; veja como identificar

Economia

PIB do Paraná cresce 3,8% no primeiro semestre, puxado pelo agro e serviços