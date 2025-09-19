Jogos de hoje, sexta-feira, 19 de setembro de 2025, onde assistir ao vivo e horários

A sexta-feira, 19 de setembro, traz uma série de partidas importantes nos mais variados campeonatos ao redor do mundo. Além dos jogos do Campeonato Brasileiro Série B, que seguem movimentando a competição, a jornada de hoje conta com confrontos de grande destaque em torneios internacionais como o Campeonato Finlandês, o Campeonato Saudita, a Série B do Campeonato Alemão e o Campeonato Espanhol, entre outros.

Os fãs de futebol também poderão acompanhar a ação no Campeonato Italiano, com destaque para a Série A e Segunda Divisão, além de jogos do Campeonato Francês e do Campeonato Turco, que prometem muita emoção.

O dia ainda é recheado de confrontos de seleções femininas, como o jogo entre Tottenham (F) x Manchester City (F) no Campeonato Inglês Feminino, e outros torneios regionais. Além disso, jogos da NWSL (Liga Feminina dos EUA) e da Copa Paulista, com destaque para a semifinal entre Comercial x XV de Piracicaba, completam a agenda de partidas de hoje. Acompanhe a programação completa e saiba onde assistir a cada um desses jogos.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Finlandês

12h - Haka x Oulu - OneFootball e TV Green (YouTube)

13h - KTP x Jaro - OneFootball e TV Green (YouTube)

Campeonato Saudita

12h15 - Al Qadsiah x Al Khaleej - Canal GOAT

12h35 - Al Fayha x Al Shabab - BandSports e Esporte na Band (YouTube)

15h - Al Ahli x Al Hilal - Canal GOAT, BandSports e Esporte na Band (YouTube)

Campeonato Alemão Feminino

13h30 - Freiburg (F) x Hamburgo (F) - DAZN

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

13h30 - Kaiserslautern x Preussen Münster - OneFootball

13h30 - Arminia Bielefeld x Greuther Fürth - OneFootball

Campeonato Alemão (Terceira Divisão)

14h - Saarbrücken x Schweinfurt - OneFootball

Campeonato Italiano (Segunda Divisão)

14h - Frosinone x Südtirol - OneFootball

Campeonato Turco

14h - Göztepe x Besiktas - Disney+

Campeonato Egípcio

14h - Al Ahly x Ceramica Cleopatra - Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Holandês

15h - Sparta Rotterdam x Twente - Disney+

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

15h - Dunkerque x Le Mans - SportyNet (TV e YouTube)

Campeonato Alemão

15h30 - Stuttgart x St. Pauli - Xsports, Sportv e OneFootball

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

15h30 - Ravenna x Perugia - OneFootball

Campeonato Inglês Feminino

15h30 - Tottenham (F) x Manchester City (F) - Canal GOAT e Disney+

Campeonato Francês

15h45 - Lyon x Angers - CazéTV

Campeonato Italiano

15h45 - Lecce x Cagliari - Disney+

Campeonato Espanhol

16h - Betis x Real Sociedad - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

16h - Middlesbrough x West Bromwich - Disney+

Campeonato Português

16h15 - Rio Ave x Porto - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

19h - Novorizontino x Athletic - ESPN e Disney+

Campeonato Uruguaio

20h - Defensor x Danubio - Disney+

Copa Paulista (Semifinal)

20h - Comercial x XV de Piracicaba - Ulisses TV e Metrópoles (YouTube)

NWSL (Feminino)

21h - Orlando Pride (F) x North Carolina Courage (F) - Xsports e Canal GOAT

Campeonato Argentino

21h15 - Lanús x Platense - ESPN 4 e Disney+

