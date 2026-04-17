Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 17 de abril: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura

Futebol: Jogos de sexta-feira serão emocionantes para o fã do futebol (Esportes/Exame)

Futebol: Jogos de sexta-feira serão emocionantes para o fã do futebol (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 17 de abril de 2026 às 06h12.

A sexta-feira será repleta de jogos na Europa e nas demais divisões do Brasil. No Velho Continente, os torneios francês, italiano e alemão entram em suas fases finais e terão jogos importantes.

Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Internazionale x Cagliari, às 15h45, de Brasília, pelo Campeonato Italiano.

A programação ainda inclui partidas da Bundesliga, Campeonato Francês, Liga dos Campeões da Ásia, Brasileirão Feminino Série A2 e A3, e Paulistão A2.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Bundesliga

15h30 - St Pauli x Colônia

Campeonato Italiano

13h30 - Sassuolo x Como

15h45 - Internazionale x Cagliari

Campeonato francês

15h45 - Lens x Toulouse

Liga dos Campeões da Ásia

11h45 - Al Ahli x Johor
15h00 - Machiada Zelvia x Al Ittihad

Campeonato Brasileiro Feminino Série A2

20h00 - Rio Negro-RR x Itacoatiara

Campeonato Brasileiro Feminino Série A3

15h - Araguari x Real Heips

15h - Mauaense x Criciúma

Campeonato Paranaense 2.ª Divisão

20h - Araucária x Paraná

Campeonato Paulista da 2.ª divisão.

19h - Santa Fe SP x Riopretano

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Internazionale x Cagliari

Internazionale x Cagliari , às 15h45 de Brasília, válido pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, terá transmissão da Disney + Premium

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta, 17.

SBT

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta, 17.

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta, 17.

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta, 17.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta sexta, 17.

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta sexta, 17.

ESPN

  • 16h - Blackburn x Conventry - Segunda divisão inglesa.

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta sexta, 17.

ESPN3

  • 14h - Fenerbahce x Rizespor - Campeonato Turco

ESPN4

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN4 nesta sexta, 17.

XSports

  • 13h30 - Sassuolo x Como - Campeonato Italiano
  • 16h45 - Rio Ave x AVS - Campeonato Português

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta, 17.

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta sexta, 17.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 11h45 - Al Ahli x Johor - Champions League Asiática
  • 13h30 - Sassulo x Como - Campeonato Italiano
  • 14h - Fenerbahce x Rizespor - Campeonato Turco
  • 15h - Machida Zelvia x Al-Ittihad - Champions League Asiática
  • 15h45 - Internazionale x Cagliari - Campeonato Italiano
  • 16h - Blackburn x Coventry - Segunda divisão inglesa
  • 16h45 - Rio Ave x AVS - Campeonato Português
  • 20h30 - Union Santa Fé x Newell's Old Boys - Campeonato Argentino

Ge TV

  • Nenhum jogo vai passar na Ge TV nesta sexta, 17.

Canal Goat

  • 15h30 - St. Pauli x Koln - Campeonato Alemão

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta sexta, 17.

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta, 17.

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta, 17.

Prime Vídeo

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Vídeo nesta sexta, 17.

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