Jogos de hoje, sexta-feira, 17 de abril: onde assistir ao vivo e horários

A sexta-feira será repleta de jogos na Europa e nas demais divisões do Brasil. No Velho Continente, os torneios francês, italiano e alemão entram em suas fases finais e terão jogos importantes.
Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Internazionale x Cagliari, às 15h45, de Brasília, pelo Campeonato Italiano.
A programação ainda inclui partidas da Bundesliga, Campeonato Francês, Liga dos Campeões da Ásia, Brasileirão Feminino Série A2 e A3, e Paulistão A2.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Bundesliga
15h30 - St Pauli x Colônia
Campeonato Italiano
13h30 - Sassuolo x Como
15h45 - Internazionale x Cagliari
Campeonato francês
15h45 - Lens x Toulouse
Liga dos Campeões da Ásia
11h45 - Al Ahli x Johor
15h00 - Machiada Zelvia x Al Ittihad
Campeonato Brasileiro Feminino Série A2
20h00 - Rio Negro-RR x Itacoatiara
Campeonato Brasileiro Feminino Série A3
15h - Araguari x Real Heips
15h - Mauaense x Criciúma
Campeonato Paranaense 2.ª Divisão
20h - Araucária x Paraná
Campeonato Paulista da 2.ª divisão.
19h - Santa Fe SP x Riopretano
Onde assistir ao vivo ao jogo entre Internazionale x Cagliari
Internazionale x Cagliari , às 15h45 de Brasília, válido pela 33ª rodada do Campeonato Italiano, terá transmissão da Disney + Premium
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo nesta sexta, 17.
SBT
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta, 17.
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta sexta, 17.
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta sexta, 17.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta sexta, 17.
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta sexta, 17.
ESPN
- 16h - Blackburn x Conventry - Segunda divisão inglesa.
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN 2 nesta sexta, 17.
ESPN3
- 14h - Fenerbahce x Rizespor - Campeonato Turco
ESPN4
- Nenhum jogo vai passar na ESPN4 nesta sexta, 17.
XSports
- 13h30 - Sassuolo x Como - Campeonato Italiano
- 16h45 - Rio Ave x AVS - Campeonato Português
Premiere
- Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta sexta, 17.
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta sexta, 17.
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 11h45 - Al Ahli x Johor - Champions League Asiática
- 13h30 - Sassulo x Como - Campeonato Italiano
- 14h - Fenerbahce x Rizespor - Campeonato Turco
- 15h - Machida Zelvia x Al-Ittihad - Champions League Asiática
- 15h45 - Internazionale x Cagliari - Campeonato Italiano
- 16h - Blackburn x Coventry - Segunda divisão inglesa
- 16h45 - Rio Ave x AVS - Campeonato Português
- 20h30 - Union Santa Fé x Newell's Old Boys - Campeonato Argentino
Ge TV
- Nenhum jogo vai passar na Ge TV nesta sexta, 17.
Canal Goat
- 15h30 - St. Pauli x Koln - Campeonato Alemão
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta sexta, 17.
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta sexta, 17.
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta sexta, 17.
Prime Vídeo
- Nenhum jogo vai passar no Prime Vídeo nesta sexta, 17.