Jogos de hoje, sexta-feira, 17 de abril: onde assistir ao vivo e horários

A sexta-feira será repleta de jogos na Europa e nas demais divisões do Brasil. No Velho Continente, os torneios francês, italiano e alemão entram em suas fases finais e terão jogos importantes.

Dentre os principais jogos, destaque para o jogo entre Internazionale x Cagliari, às 15h45, de Brasília, pelo Campeonato Italiano.