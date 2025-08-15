Esporte

Jogos de hoje, sexta-feira, 15 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta sexta-feira online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09h06.

Confira os principais jogos desta sexta-feira, 15, com destaque para competições como a Copa da Alemanha, a Copa da Itália, o Campeonato Espanhol e outras ligas internacionais.

Além disso, acompanhe as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 e importantes confrontos pelo Campeonato Argentino, Campeonato Egípcio, entre outros.

Copa da Alemanha

  • 13h00 – Sonnenhof Grossaspach x Bayer Leverkusen – ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
  • 13h00 – FC Gutersloh x Union Berlin – Disney+ (Tempo Real)
  • 15h45 – Arminia Bielefield x Werder Bremen – Disney+ (Tempo Real)

Copa da Itália

  • 13h00 – Empoli x Reggiana – SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
  • 13h30 – Sassuolo x Catanzaro – SportyNet (TV fechada e YouTube) (Tempo Real)
  • 15h45 – Lecce x Juve Stabia – SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
  • 16h15 – Genoa x Vicenza – SportyNet (TV fechada e YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Espanhol

  • 14h00 – Girona x Rayo Vallecano – Disney+ (Tempo Real)
  • 16h30 – Villarreal x Real Oviedo – ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
  • 16h30 – Real Valladolid x Ceuta – Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Norueguês

  • 14h00 – Stromsgodset x Bodo Glimt – OneFootball e TV do Zé (YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Egípcio

  • 15h00 – Al Ahly x Pharco – Link Sport Club Podcast (YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Turco

  • 15h30 – Galatasaray x Faith Karagumruk – Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Francês

  • 15h45 – Rennes x Olympique de Marselha – CazéTV (Tempo Real)

Copa da Liga Escocesa

  • 15h45 – Celtic x Falkirk – Canal GOAT (Tempo Real)

Campeonato Inglês

  • 16h00 – Liverpool x Bournemouth – ESPN e Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Argentino

  • 19h00 – Instituto AC Córdoba x Unión Santa Fé – Disney+ (Tempo Real)
  • 21h00 – Racing x Tigre – ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Brasileirão Sub-20 (Semifinal)

  • 18h30 – Palmeiras sub-20 x Cruzeiro sub-20 – Sportv
  • 19h00 – RB Bragantino sub-20 x Athletico-PR sub-20 – Massa Bruta TV (YouTube)

Brasileirão Série B

  • 20h00 – Amazonas x América-MG – Disney+ (Tempo Real)

Liga Nacional de Futsal

  • 20h00 – Corinthians x Jaraguá – BandSports, Canal GOAT e LNF TV

Brasileirão Feminino (Quartas de Final)

  • 21h00 – Corinthians (F) x Bahia (F) – Sportv
