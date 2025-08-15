Jogos de hoje, sexta-feira, 15 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

Confira os principais jogos desta sexta-feira, 15, com destaque para competições como a Copa da Alemanha, a Copa da Itália, o Campeonato Espanhol e outras ligas internacionais.
Além disso, acompanhe as semifinais do Campeonato Brasileiro Sub-20 e importantes confrontos pelo Campeonato Argentino, Campeonato Egípcio, entre outros.
Copa da Alemanha
- 13h00 – Sonnenhof Grossaspach x Bayer Leverkusen – ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
- 13h00 – FC Gutersloh x Union Berlin – Disney+ (Tempo Real)
- 15h45 – Arminia Bielefield x Werder Bremen – Disney+ (Tempo Real)
Copa da Itália
- 13h00 – Empoli x Reggiana – SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
- 13h30 – Sassuolo x Catanzaro – SportyNet (TV fechada e YouTube) (Tempo Real)
- 15h45 – Lecce x Juve Stabia – SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
- 16h15 – Genoa x Vicenza – SportyNet (TV fechada e YouTube) (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 14h00 – Girona x Rayo Vallecano – Disney+ (Tempo Real)
- 16h30 – Villarreal x Real Oviedo – ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
- 16h30 – Real Valladolid x Ceuta – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Norueguês
- 14h00 – Stromsgodset x Bodo Glimt – OneFootball e TV do Zé (YouTube) (Tempo Real)
Campeonato Egípcio
- 15h00 – Al Ahly x Pharco – Link Sport Club Podcast (YouTube) (Tempo Real)
Campeonato Turco
- 15h30 – Galatasaray x Faith Karagumruk – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Francês
- 15h45 – Rennes x Olympique de Marselha – CazéTV (Tempo Real)
Copa da Liga Escocesa
- 15h45 – Celtic x Falkirk – Canal GOAT (Tempo Real)
Campeonato Inglês
- 16h00 – Liverpool x Bournemouth – ESPN e Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Argentino
- 19h00 – Instituto AC Córdoba x Unión Santa Fé – Disney+ (Tempo Real)
- 21h00 – Racing x Tigre – ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
Brasileirão Sub-20 (Semifinal)
- 18h30 – Palmeiras sub-20 x Cruzeiro sub-20 – Sportv
- 19h00 – RB Bragantino sub-20 x Athletico-PR sub-20 – Massa Bruta TV (YouTube)
Brasileirão Série B
- 20h00 – Amazonas x América-MG – Disney+ (Tempo Real)
Liga Nacional de Futsal
- 20h00 – Corinthians x Jaraguá – BandSports, Canal GOAT e LNF TV
Brasileirão Feminino (Quartas de Final)
- 21h00 – Corinthians (F) x Bahia (F) – Sportv