Jogos de hoje, sexta-feira, 14 de março, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Alemão Feminino entre Bayern Feminino x Wolfsburg Feminino e do Campeonato Turco com Galatasaray x Antalyaspor são os destaques do futebol desta sexta-feira, 14 de março.

A programação do dia também inclui jogos do Campeonato Alemão (Segunda Divisão), Campeonato Inglês Feminino, Campeonato Saudita, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão Feminino

13h - Bayern Feminino x Wolfsburg Feminino - DAZN

Campeonato Turco

14h30 - Galatasaray x Antalyaspor - Disney+

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

14h30 - Magdeburg x Hamburgo - OneFootball

14h30 - Schalke 04 x Hannover - OneFootball

Campeonato Saudita

16h - Al Nassr x Al Kholood - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Inglês Feminino

16h15 - Liverpool Feminino x Manchester United Feminino - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

16h30 - St. Pauli x Hoffenheim - Sportv e OneFootball

Campeonato Italiano

16h45 - Genoa x Lecce - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Bristol City x Norwich - Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Las Palmas x Alavés - Disney+

Campeonato Argentino

19h - Argentinos Juniors x Aldosivi - Disney+

Brasileirão Sub-20

20h30 - Bahia Sub-20 x Corinthians Sub-20 - Sportv

NWSL (Liga Feminina dos EUA)

21h - Orlando Pride x Chicago Red Stars - Canal GOAT

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.