Jogos de hoje, sexta-feira, 11 de outubro de 2024, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos da Liga das Nações e do Brasileirão Série B são os destaques do futebol desta sexta-feira, 11. A programação também inclui partidas do Campeonato Saudita feminino, Campeonato Uruguaio, e Eliminatórias da Oceania.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de amanhã

Campeonato Saudita feminino

12h20 - Al Ittihad feminino x Al Ula feminino - DAZN

14h - Al Shabab feminino x Al Ahli feminino - DAZN

Liga das Nações

13h - Estônia x Azerbaijão - Sportv

15h45 - Bósnia e Herzegovina x Alemanha - Disney+

15h45 - Hungria x Holanda - Sportv

15h45 - República Tcheca x Albânia - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Ucrânia x Geórgia - ESPN e Disney+

15h45 - Islândia x País de Gales - Sportv

15h45 - Turquia x Montenegro - Disney+

15h45 - Eslováquia x Suécia - Sportv

Campeonato Alemão feminino

13h30 - Turbine Potsdam feminino x SGS Essen feminino - DAZN

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h30 - Tenerife x Zaragoza - Disney+

Campeonato Uruguaio

16h - Liverpool-URU x Fenix - Disney+

19h - Peñarol x Deportivo Maldonado - Disney+

Brasileirão Série B

18h30 - Novorizontino x Sport - Sportv e Premiere

21h - Avaí x América-MG - Sportv e Premiere

Eliminatórias Sul-Americanas

22h30 - Peru x Uruguai - Sportv 2

NWSL (feminino)

23h - Portland Thorns feminino x Orlando Pride feminino - Canal GOAT

Eliminatórias da Oceania

00h - Vanuatu x Samoa - FIFA+

