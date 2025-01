Jogos de hoje, segunda-feira,13 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Espanhol, como Real Sociedad contra Villarreal, e do Campeonato Italiano, como Monza contra Fiorentina, são os destaques do futebol desta segunda-feira, 13.

A programação do dia também inclui as partidas da Copa da Inglaterra, Campeonato Turco, Série Rio de la Plata, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Turco

14h - Konyaspor x Fenerbahçe - Disney+ e Tempo Real

Copa da Inglaterra

16h30 - Millwall x Dagenham & Redbridge - Disney+ e Tempo Real

Campeonato Italiano

16h45 - Monza x Fiorentina - Disney+ e Tempo Real

Campeonato Espanhol

17h - Real Sociedad x Villarreal - ESPN 4, Disney+ e Tempo Real

Amistoso

18h - Envigado x Once Caldas - Disney+

Série Rio de la Plata

20h - Defensa y Justicia x Racing-URU - Disney+

22h - San Lorenzo x Nacional-URU - Disney+

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Sociedad pelo Campeonato Espanhol?

Que horas é o jogo do Monza pela Série A?

Qual canal irá passar o jogo do Defensa y Justicia pela Série Rio de la Plata?

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.