Jogos de hoje, segunda-feira, 6; onde assistir e horários

Vasco e Botafogo pelo Brasileirão Série A, Santos na Vila Belmiro e clássico londrino pela Premier League são os destaques do futebol desta segunda-feira.

No São Januário, Vasco e Botafogo se enfrentam com objetivos diferentes. O Cruz maltino espera vencer para se livrar da zona de rebaixamento, enquanto para o Botafogo é uma chance de se isolar na liderança e ficar mais perto do título.

Na Vila, o Santos encara o Cuiabá também mirando se afastar do Z4. A equipe é a 15ª colocada apenas dois pontos acima do primeiro da zona.

Na Inglaterra, o destaque é para o clássico londrino entre Tottenham e Chelsea. Os Spurs espera se isolar na liderança da competição, enquanto os Blues miram o G10.

Onde assistir ao vivo aos jogos de hoje; veja horários

Brasileirão Série A

19h - Vasco x Botafogo - Premiere

- Premiere 21h - Santos x Cuiabá - SporTV e Premiere

Premier League

17h - Tottenham x Chelsea - Star+

Liga dos Campeões da Ásia

11h - Mumbai City x Al Hilal - Star+

13h - Quwa x Al Ittihad - Star+

Campeonato Italiano

16h45 - Torino x Sassuolo - Star+

La Liga

17h - Getafe x Cádiz - ESPN 4 e Star+

Onde irá transmitir e que horas é Vasco x Botafogo hoje?

O jogo Vasco x Botafogo terá transmissão ao vivo no Premiere

Onde assistir o jogo do Santos hoje?

O jogo Santos x Cuiabá terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere.

Em que lugar irá transmitir Tottenham e Chelsea hoje?

O jogo Tottenham x Chelsea terá transmissão ao vivo no Star+

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

17h - Getafe x Cádiz - La Liga

SporTV

21h - Santos x Cuiabá - Brasileirão Série A

Premiere

19h - Vasco x Botafogo - Brasileirão Série A

- Brasileirão Série A 21h - Santos x Cuiabá - Brasileirão Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Star+