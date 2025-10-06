Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 6: onde assistir ao vivo e horários

A Libertadores Feminina segue movimentando o continente com jogos simultâneos às 16h e 20h

A segunda-feira está recheada de partidas nacionais e internacionais, com destaque para a Libertadores Feminina, Copa Maria Bonita e os campeonatos argentino, uruguaio e inglês.

Jogos de futebol feminino

JogoCampeonatoHorário (Brasília)Onde AssistirTempo Real
ABC (F) x Sport (F)Copa Maria Bonita15h30Canal GOAT-
San Lorenzo (F) x Olimpia (F)Libertadores Feminina16hXsports, Canal GOAT-
Deportivo Cali (F) x Nacional (F)Libertadores Feminina16hCanal GOAT-
Fortaleza (F) x Confiança (F)Copa Maria Bonita19h30Canal GOAT-
São Paulo (F) x Colo-Colo (F)Libertadores Feminina20hXsports, CazéTV, Canal GOAT, Sportv-
Libertad (F) x Universidad de Chile (F)Libertadores Feminina20hCanal GOAT-

🌍 Jogos internacionais – 6 de outubro de 2025

JogoCampeonatoHorário (Brasília)Onde AssistirTempo Real
Harrogate x Crewe AlexandraCampeonato Inglês (League Two)16hDisney+
Defensor x Montevideo WanderersCampeonato Uruguaio19hDisney+
Deportivo Riestra x Vélez SarsfieldCampeonato Argentino19hDisney+
Racing x Independiente RivadaviaCampeonato Argentino21hESPN, Disney+

📺 Destaques do dia

  • São Paulo (F) x Colo-Colo (F) promete ser um dos jogos mais assistidos da noite, com transmissão em quatro canais diferentes.
  • A Libertadores Feminina segue movimentando o continente com jogos simultâneos às 16h e 20h.
  • Para quem gosta de futebol europeu, o jogo entre Harrogate e Crewe Alexandra é uma boa pedida na quarta divisão inglesa.

🔔 Como acompanhar os jogos em tempo real?

Os jogos com cobertura em tempo real estão marcados com ✅ na tabela. Você pode acompanhar os lances minuto a minuto em plataformas esportivas como ESPN, Disney+, ou sites especializados em tempo real.

