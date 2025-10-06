Jogos de hoje, segunda-feira, 6: onde assistir ao vivo e horários

Repórter
Publicado em 6 de outubro de 2025 às 14h27.
A segunda-feira está recheada de partidas nacionais e internacionais, com destaque para a Libertadores Feminina, Copa Maria Bonita e os campeonatos argentino, uruguaio e inglês.
|Jogo
|Campeonato
|Horário (Brasília)
|Onde Assistir
|Tempo Real
|ABC (F) x Sport (F)
|Copa Maria Bonita
|15h30
|Canal GOAT
|-
|San Lorenzo (F) x Olimpia (F)
|Libertadores Feminina
|16h
|Xsports, Canal GOAT
|-
|Deportivo Cali (F) x Nacional (F)
|Libertadores Feminina
|16h
|Canal GOAT
|-
|Fortaleza (F) x Confiança (F)
|Copa Maria Bonita
|19h30
|Canal GOAT
|-
|São Paulo (F) x Colo-Colo (F)
|Libertadores Feminina
|20h
|Xsports, CazéTV, Canal GOAT, Sportv
|-
|Libertad (F) x Universidad de Chile (F)
|Libertadores Feminina
|20h
|Canal GOAT
|-
|Jogo
|Campeonato
|Horário (Brasília)
|Onde Assistir
|Tempo Real
|Harrogate x Crewe Alexandra
|Campeonato Inglês (League Two)
|16h
|Disney+
|✅
|Defensor x Montevideo Wanderers
|Campeonato Uruguaio
|19h
|Disney+
|✅
|Deportivo Riestra x Vélez Sarsfield
|Campeonato Argentino
|19h
|Disney+
|✅
|Racing x Independiente Rivadavia
|Campeonato Argentino
|21h
|ESPN, Disney+
|✅
Os jogos com cobertura em tempo real estão marcados com ✅ na tabela. Você pode acompanhar os lances minuto a minuto em plataformas esportivas como ESPN, Disney+, ou sites especializados em tempo real.