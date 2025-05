Jogos de hoje, segunda-feira, 5 de maio: onde assistir ao vivo e horários

A rodada do Brasileirão com os jogos entre RB Bragantino x Mirassol e Juventude x Atlético-MG são os destaques do futebol desta segunda-feira, 5. A programação do dia também inclui confrontos importantes nos campeonatos Inglês, Italiano, Espanhol e Alemão, tanto no masculino quanto no feminino.

Além disso, a segunda-feira conta com partidas do Brasileirão Série B, Série C e do Brasileirão Feminino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês Feminino

12h - Brighton x Arsenal - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão Feminino

13h - Carl Zeiss Jena x Bayern de Munique - DAZN

Campeonato Turco

14h - Kasimpasa x Trabzonspor - Disney+

Brasileirão Feminino

15h - Real Brasília x Cruzeiro - TV Real Brasília (YouTube)

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

15h30 - Castellón x Sporting Gijón - Disney+

Campeonato Italiano

15h45 - Genoa x Milan - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Inglês

16h - Crystal Palace x Nottingham Forest - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Espanhol

16h - Girona x Mallorca - Disney+

Campeonato Português

16h15 - AVS x Boavista - Disney+

Brasileirão

19h - RB Bragantino x Mirassol - Premiere

20h - Juventude x Atlético-MG - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

19h - Goiás x Avaí - ESPN e Disney+

Brasileirão Série C

19h30 - Figueirense x Caxias - DAZN e Nosso Futebol

19h30 - São Bernardo x Londrina - Nosso Futebol

Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude x Atlético-MG; veja horário

O jogo Juventude x Atlético-MG terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 20h.

Qual canal irá passar o jogo do RB Bragantino pelo Brasileirão

O jogo RB Bragantino x Mirassol terá transmissão ao vivo no Premiere, às 19h.

