Jogos de hoje, segunda-feira, 31; onde assistir ao vivo e horários

A 15ª rodada do Brasileirão Série C, 1ª da série D e e jogos da Copa do Mundo Feminina são os destaques desta segunda-feira de futebol.

Hoje, a fase de grupos da Copa do Mundo Feminina se aproxima das etapas finais. A Costa Rica perdeu por 3 a 1 da Zambia e o Japão goleou a Espanha por 4 a 0. Para a manhã desta segunda-feira, 31, a disputa fica entre Canadá x Austrália e Irlanda x Nigéria, que jogam às 7h.

No Brasileirão Série C, destaque para os jogos entre Aparecidense x Floresta e Brusque x São Bernardo, que encerram as disputas a 15ª fase do campeonato.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa do Mundo Feminina

4h - Japão x Espanha - SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

4h - Costa Rica x Zâmbia - CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

7h - Canadá x Austrália - CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

7h - Irlanda x Nigéria - CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

Brasileirão Série C

20h - Aparecidense x Floresta - Nosso Futebol

20h - Brusque x São Bernardo - Nosso Futebol

Brasileirão Série D

20h - Águia de Marabá x Atlético-CE - TV Brasil e F.Sports TV

20h30 - Democrata GV x Anápolis - Sem transmissão

21h - Princesa do Solimões x Ferroviário - Sem transmissão

Onde assistir ao vivo o jogo Canadá x Austrália ; veja horário

O jogo Canadá x Austrália terá transmissão ao vivo noCazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+, às 7h.



Que horas é o jogo Irlanda x Nigéria ?

O jogo Irlanda x Nigéria terá transmissão ao vivo na CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+, às 7h

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 31.



SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 31.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 31.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 31.

TV Brasil

20h - Águia de Marabá x Atlético-CE - Brasileirão Série D

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

SporTV

4h - Japão x Espanha - SporTV, CazéTV (Youtube e Twitch) e FIFA+

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Nosso Futebol

20h - Aparecidense x Floresta - Brasileirão Série C

20h - Brusque x São Bernardo - Brasileirão Série C

F. Sports TV

20h - Águia de Marabá x Atlético-CE - Brasileirão Série D

Cazé TV