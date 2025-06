Jogos de hoje, segunda-feira, 30 de junho, onde assistir ao vivo e horários

A disputa entre Inter de Milão e Fluminense pelas oitavas de final do Mundial de Clubes é o grande destaque do futebol desta segunda-feira, 30. Outro confronto importante é entre Manchester City e Al Hilal, que também se enfrentam pela competição internacional.

A programação do dia ainda conta com partidas pelo Brasileirão Série B, Série C, Campeonato Norueguês, Campeonato Uruguaio, Copa Paulista e a Liga Nacional de Futsal.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial de Clubes

16h - Inter de Milão x Fluminense - Globo, Sportv, CazéTV e DAZN

22h - Manchester City x Al Hilal - Globo, Sportv, CazéTV e DAZN

Brasileirão Série B

19h - Paysandu x Ferroviária - Disney+

21h - Cuiabá x Botafogo-SP - ESPN e Disney+

Brasileirão Série C

16h - Floresta x Brusque - Nosso Futebol+

19h30 - Itabaiana x Botafogo-PB - Nosso Futebol (TV e YouTube) e Nosso Futebol+

Campeonato Norueguês

14h - Brann x Sandefjord - OneFootball

Campeonato Uruguaio

19h - Cerro Largo x River Plate-URU - Disney+

Copa Paulista

19h - Guarani x XV de Piracicaba - Ulisses TV (YouTube)

19h - Oeste x Taubaté - Paulistão (YouTube)

Liga Nacional de Futsal

20h30 - Corinthians x Tubarão - Canal GOAT e LNFTV (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Fluminense no Mundial de Clubes hoje?

O jogo Inter de Milão x Fluminense terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv, CazéTV (YouTube) e DAZN, às 16h.

Qual canal vai passar o jogo do Manchester City hoje?

O jogo Manchester City x Al Hilal será transmitido ao vivo na Globo, Sportv, CazéTV (YouTube) e DAZN, às 22h.

