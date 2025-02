Jogos de hoje, segunda-feira, 3 de fevereiro, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol desta segunda-feira, 3 de fevereiro, ficam por conta do confronto entre Novorizontino e Corinthians pelo Campeonato Paulista, além dos duelos da Champions League Asiática, com Al Nassr e Al Wasl, e da Premier League, com Chelsea e West Ham.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Argentino, Português, Italiano, Inglês, Turco, Parazão e Campeonato Alemão Feminino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League Asiática

11h - Al Ain x Al Rayyan - Disney+

15h - Al Nassr x Al Wasl - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

14h - Gazisehir Gaziantep x Galatasaray - Disney+

Campeonato Alemão Feminino

14h - Wolfsburg feminino x FF USV Jena feminino - DAZN

Campeonato Carioca

16h30 - Madureira x Maricá - Canal GOAT

Campeonato Italiano

16h45 - Cagliari x Lazio - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Inglês

17h - Chelsea x West Ham - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

17h - Girona x Las Palmas - Disney+

Campeonato Português

15h45 - Moreirense x Braga - Disney+

17h45 - Rio Ave x Porto - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Argentino

17h - Defensa y Justicia x Central Córdoba - Disney+

19h15 - Estudiantes x Racing - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h - Middlesbrough x Sunderland - ESPN 4 e Disney+

Parazão

20h - Remo x Capitão Poço - Canal do Benja (YouTube)

Paulistão

21h30 - Novorizontino x Corinthians - Nosso Futebol, Zapping e UOL Play

