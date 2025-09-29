Jogos de hoje, segunda-feira, 29 de setembro, onde assistir ao vivo e horários

A segunda-feira, 29, será movimentada no futebol com destaque para o confronto entre São Paulo x Ceará pelo Campeonato Brasileiro, além de partidas importantes da Série B, como América-MG x Volta Redonda e Amazonas x Chapecoense.
No cenário internacional, o duelo entre Everton x West Ham pela Premier League e os jogos da Champions League da Ásia e sub-20 ganham destaque.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Brasileiro
- 20h - São Paulo x Ceará - Sportv, Premiere e Globoplay
Brasileirão Série B
- 19h - América-MG x Volta Redonda - Disney+
- 19h30 - Avaí x Coritiba - Disney+
- 21h30 - Amazonas x Chapecoense - Disney+
Paulistão Feminino
- 17h - RB Bragantino x Realidade Jovem - Paulistão (YouTube)
Copa Santa Catarina
- 20h - Brusque x Concórdia - Metrópoles (YouTube)
Champions League da Ásia
- 10h45 - Nasaf x Al Hilal - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Egípcio
- 11h - El Gounah x Ceramica Cleopatra - Link Sport Club Podcast (YouTube)
- 14h - Al Ahly x Zamalek - Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Letão
- 12h - Daugavpils x Riga - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Finlandês
- 13h - HJK Helsinki x Ilves Tampere - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Italiano
- 13h30 - Parma x Torino - Disney+
- 15h45 - Genoa x Lazio - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Turco
- 14h - Besiktas x Kocaelispor - Disney+
Campeonato Holandês (segunda divisão)
- 15h - Roda JC x Cambuur - Canal CaloSalvador (YouTube)
Campeonato Francês (segunda divisão)
- 15h45 - Boulogne x Red Star - SportyNet (YouTube)
Campeonato Inglês
- 16h - Everton x West Ham - ESPN e Disney+
Campeonato Espanhol
- 16h - Valencia x Real Oviedo - Disney+
Campeonato Português
- 16h - Arouca x Porto - Disney+
Campeonato Uruguaio
- 16h - Racing x Progreso - Disney+
Campeonato Islandês
- 16h15 - Stjarnan x Vikingur - Canal GOAT e OneFootball
Copa do Mundo Sub-20
- 17h - França x África do Sul - CazéTV e FIFA+
- 17h - Noruega x Nigéria - FIFA+
- 20h - Colômbia x Arábia Saudita - CazéTV e FIFA+
- 20h - EUA x Nova Caledônia - FIFA+
Onde assistir ao vivo o jogo do São Paulo x Ceará hoje pelo Brasileirão?
O jogo São Paulo x Ceará terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere e Globoplay, às 20h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 29.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 29.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 29.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 29.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 20h - São Paulo x Ceará - Brasileirão
ESPN
- 10h45 - Nasaf x Al Hilal - Champions League da Ásia
- 16h - Everton x West Ham - Campeonato Inglês
- 15h45 - Genoa x Lazio - Campeonato Italiano
Disney+
- 10h45 - Nasaf x Al Hilal - Champions League da Ásia
- 13h30 - Parma x Torino - Campeonato Italiano
- 14h - Besiktas x Kocaelispor - Campeonato Turco
- 15h45 - Genoa x Lazio - Campeonato Italiano
- 16h - Everton x West Ham - Campeonato Inglês
- 16h - Valencia x Real Oviedo - Campeonato Espanhol
- 16h - Arouca x Porto - Campeonato Português
- 16h - Racing x Progreso - Campeonato Uruguaio
- 19h - América-MG x Volta Redonda - Série B
- 19h30 - Avaí x Coritiba - Série B
- 20h - Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán - Campeonato Argentino
- 21h30 - Amazonas x Chapecoense - Série B
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Globoplay
- 20h - São Paulo x Ceará - Brasileirão
Disney+
- 10h45 - Nasaf x Al Hilal - Champions League da Ásia
- 13h30 - Parma x Torino - Campeonato Italiano
- 14h - Besiktas x Kocaelispor - Campeonato Turco
- 15h45 - Genoa x Lazio - Campeonato Italiano
- 16h - Everton x West Ham - Campeonato Inglês
- 16h - Valencia x Real Oviedo - Campeonato Espanhol
- 16h - Arouca x Porto - Campeonato Português
- 16h - Racing x Progreso - Campeonato Uruguaio
- 19h - América-MG x Volta Redonda - Série B
- 19h30 - Avaí x Coritiba - Série B
- 20h - Vélez Sarsfield x Atlético Tucumán - Campeonato Argentino
- 21h30 - Amazonas x Chapecoense - Série B
Canal GOAT
- 12h - Daugavpils x Riga - Campeonato Letão
- 13h - HJK Helsinki x Ilves Tampere - Campeonato Finlandês
- 16h15 - Stjarnan x Vikingur - Campeonato Islandês
Paulistão (YouTube)
- 17h - RB Bragantino x Realidade Jovem - Paulistão Feminino
Link Sport Club Podcast (YouTube)
- 11h - El Gounah x Ceramica Cleopatra - Campeonato Egípcio
- 14h - Al Ahly x Zamalek - Campeonato Egípcio
Metrópoles (YouTube)
- 20h - Brusque x Concórdia - Copa Santa Catarina
CazéTV
- 17h - França sub-20 x África do Sul sub-20 - Copa do Mundo sub-20
- 20h - Colômbia sub-20 x Arábia Saudita sub-20 - Copa do Mundo sub-20
FIFA+
- 17h - França sub-20 x África do Sul sub-20
- 17h - Noruega sub-20 x Nigéria sub-20
- 20h - Colômbia sub-20 x Arábia Saudita sub-20
- 20h - EUA sub-20 x Nova Caledônia sub-20
-
1/10
Atacante Victor Osimhen
(10º. Victor Osimhen - € 110 milhões)
-
2/10
(9º. Lautaro Martínez - € 110 milhões)
-
3/10
(8º. Jamal Musiala - € 110 milhões)
-
4/10
(7º. Florian Wirtz - € 110 milhões)
-
5/10
(6º. Phil Folden - € 130 milhões)
-
6/10
(5º. Bukayo Saka - € 130 milhões)
-
7/10
Real Madrid's Brazilian forward Vinicius Junior greets the audience prior the Spanish league football match between Real Madrid CF and Rayo Vallecano de Madrid at the Santiago Bernabeu stadium in Madrid on May 24, 2023. Vinicius drew global support after making a stand against racist abuse he received on May 21 from Valencia supporters at their Mestalla stadium. (Photo by JAVIER SORIANO / AFP) (Photo by JAVIER SORIANO/AFP via Getty Images)
(4º. Vinicius Júnior - € 150 milhões)
-
8/10
PARIS, FRANCE - MAY 13: Kylian Mbappé celebrate of Paris Saint-Germain in action during the French Ligue 1 soccer match between Paris Saint-Germain (PSG) and AC Ajaccio at Parc des Princes Stadium on May 13, 2023 in Paris, France. (Photo by Christian Liewig - Corbis/Corbis via Getty Images)
(3º. Kyllian Mbappé - € 180 milhões)
-
9/10
(2º. Erling Haaland - € 180 milhões)
-
10/10
LONDON, ENGLAND - MARCH 23: Jude Bellingham of England during the international friendly match between England and Brazil at Wembley Stadium on March 23, 2024 in London, England. (Photo by Marc Atkins/Getty Images) (Photo by Marc Atkins/Getty Images)
(Jude Bellingham)