Jogos de hoje, segunda-feira, 28 de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos entre Avaí x Botafogo-SP e Paysandu x Athletic pelo Brasileirão Série B são os destaques do futebol desta segunda-feira, 28.

A programação do dia também inclui as partidas da Série C, Copa Paulista, Campeonato Finlandês, Campeonato Colombiano, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Finlandês

16h15 - Gnistan x HJK - OneFootball

Brasileirão Série B

19h - Avaí x Botafogo-SP - ESPN e Disney+

21h30 - Paysandu x Athletic - Disney+

Copa Paulista

19h - Oeste x Portuguesa Santista - Paulistão (YouTube)

19h - Guarani x Primavera - Paulistão (YouTube)

Brasileirão Série C

19h30 - Tombense x Maringá - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+

19h30 - Botafogo-PB x Brusque - SportyNet+

Campeonato Colombiano

22h10 - Millonarios x Llaneros - Canal GOAT (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Avaí; veja horário

O jogo Avaí x Botafogo-SP terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 19h.

Que horas é o jogo do Paysandu?

O jogo Paysandu x Athletic terá transmissão ao vivo no Disney+, às 21h30.

Qual canal irá passar o jogo do Tombense pela Série C

O jogo Tombense x Maringá terá transmissão ao vivo no SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+, às 19h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 28.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 28.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 28.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 28.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

19h - Avaí x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

19h - Avaí x Botafogo-SP - Brasileirão Série B

21h30 - Paysandu x Athletic - Brasileirão Série B

OneFootball

16h15 - Gnistan x HJK - Campeonato Finlandês

Paulistão (YouTube)

19h - Oeste x Portuguesa Santista - Copa Paulista

19h - Guarani x Primavera - Copa Paulista

SportyNet

19h30 - Tombense x Maringá - Brasileirão Série C

19h30 - Botafogo-PB x Brusque - Brasileirão Série C

Canal GOAT (YouTube)