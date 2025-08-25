Jogos de hoje, segunda-feira, 25 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Os confrontos entre Newcastle e Liverpool pela Premier League, Inter de Milão e Torino pela Série A Italiana, e Flamengo contra Vitória pelo Brasileirão são os grandes destaques do futebol desta segunda-feira, 25.
A agenda do dia também conta com jogos dos campeonatos Argentino, Espanhol, Norueguês, Série B e C do Brasileirão e Copa Paulista.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Egípcio
- 12h - El Mahalla x Al Ahly - Link Sport Club Podcast (YouTube)
Campeonato Italiano
- 13h30 - Udinese x Hellas Verona - ESPN 3 e Disney+
- 15h45 - Inter de Milão x Torino - CazéTV e Disney+
Campeonato Norueguês
- 14h - Sarpsborg x Kristiansund - OneFootball
Campeonato Espanhol
- 14h30 - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - ESPN 4 e Disney+
- 16h30 - Sevilla x Getafe - Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 14h30 - Albacete x Racing Santander - Disney+
- 16h30 - Córdoba x Las Palmas - Disney+
Campeonato Argentino
- 15h - Deportivo Riestra x Sarmiento - Disney+
- 19h - Belgrano x Central Córdoba - Disney+
- 21h15 - Lanús x River Plate - ESPN 4 e Disney+
Premier League
- 16h - Newcastle x Liverpool - Disney+
Brasileirão Série A
- 19h - Palmeiras x Sport - Premiere
- 21h - Flamengo x Vitória - Sportv, Premiere e Globoplay
Brasileirão Série B
- 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - ESPN e Disney+
- 21h30 - Avaí x Amazonas - Disney+
Brasileirão Série C
- 19h30 - CSA x Ponte Preta - DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
- 19h30 - Guarani x Confiança - DAZN e SportyNet+
Copa Paulista
- 19h - Oeste x Portuguesa Santista - Paulistão (YouTube)
- 20h - São Bento x São José - Ulisses TV (YouTube)
Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo; veja horário
O jogo Flamengo x Vitória terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere e Globoplay, às 21h.
Que horas é o jogo entre Newcastle e Liverpool?
O jogo Newcastle x Liverpool terá transmissão ao vivo no Disney+, às 16h.
Qual canal vai passar Inter de Milão x Torino hoje?
O jogo Inter de Milão x Torino será transmitido ao vivo na CazéTV (YouTube) e Disney+, às 15h45.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
SBT
Record
Band
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 21h - Flamengo x Vitória - Brasileirão
ESPN
- 13h30 - Udinese x Hellas Verona - Campeonato Italiano
- 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - Série B
- 21h15 - Lanús x River Plate - Campeonato Argentino
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Globoplay
- 21h - Flamengo x Vitória - Brasileirão
Disney+
- 13h30 - Udinese x Hellas Verona - Campeonato Italiano
- 14h30 - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol
- 14h30 - Albacete x Racing Santander - Segunda Divisão
- 15h - Deportivo Riestra x Sarmiento - Campeonato Argentino
- 15h45 - Inter de Milão x Torino - Campeonato Italiano
- 16h - Newcastle x Liverpool - Premier League
- 16h30 - Sevilla x Getafe - Campeonato Espanhol
- 16h30 - Córdoba x Las Palmas - Segunda Divisão
- 19h - Belgrano x Central Córdoba - Campeonato Argentino
- 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - Série B
- 21h15 - Lanús x River Plate - Campeonato Argentino
- 21h30 - Avaí x Amazonas - Série B
CazéTV
- 15h45 - Inter de Milão x Torino - Campeonato Italiano
OneFootball
- 14h - Sarpsborg x Kristiansund - Campeonato Norueguês
Link Sport Club Podcast (YouTube)
- 12h - El Mahalla x Al Ahly - Campeonato Egípcio
Paulistão (YouTube)
- 19h - Oeste x Portuguesa Santista - Copa Paulista
Ulisses TV (YouTube)
- 20h - São Bento x São José - Copa Paulista
DAZN
- 19h30 - CSA x Ponte Preta - Série C
- 19h30 - Guarani x Confiança - Série C
SportyNet (YouTube)
- 19h30 - CSA x Ponte Preta - Série C
SportyNet+
- 19h30 - CSA x Ponte Preta - Série C
- 19h30 - Guarani x Confiança - Série C
O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.
(SãoPaulo_CopaLibertadores1)
O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos
(internacionallibertadores)
O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos
(palmeiras3)
O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos
(Santos FC)
O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos
(Time do Atlético Mineiro)
O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.
(Flamengo)
(4º Corinthians: US$ 49,07)
O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos
(Grêmio)
Cruzeiro
(Cruzeiro)
Atlético-MG e Cruzeiro
(Atlético-MG e Cruzeiro)
O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.
(FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)
Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.
(Fluminense)