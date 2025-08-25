Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 25 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira online e na TV por assinatura

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 09h39.

Os confrontos entre Newcastle e Liverpool pela Premier League, Inter de Milão e Torino pela Série A Italiana, e Flamengo contra Vitória pelo Brasileirão são os grandes destaques do futebol desta segunda-feira, 25.

A agenda do dia também conta com jogos dos campeonatos Argentino, Espanhol, Norueguês, Série B e C do Brasileirão e Copa Paulista.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Egípcio

  • 12h - El Mahalla x Al Ahly - Link Sport Club Podcast (YouTube)

Campeonato Italiano

  • 13h30 - Udinese x Hellas Verona - ESPN 3 e Disney+
  • 15h45 - Inter de Milão x Torino - CazéTV e Disney+

Campeonato Norueguês

  • 14h - Sarpsborg x Kristiansund - OneFootball

Campeonato Espanhol

  • 14h30 - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - ESPN 4 e Disney+
  • 16h30 - Sevilla x Getafe - Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 14h30 - Albacete x Racing Santander - Disney+
  • 16h30 - Córdoba x Las Palmas - Disney+

Campeonato Argentino

  • 15h - Deportivo Riestra x Sarmiento - Disney+
  • 19h - Belgrano x Central Córdoba - Disney+
  • 21h15 - Lanús x River Plate - ESPN 4 e Disney+

Premier League

  • 16h - Newcastle x Liverpool - Disney+

Brasileirão Série A

Brasileirão Série B

  • 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - ESPN e Disney+
  • 21h30 - Avaí x Amazonas - Disney+

Brasileirão Série C

  • 19h30 - CSA x Ponte Preta - DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
  • 19h30 - Guarani x Confiança - DAZN e SportyNet+

Copa Paulista

  • 19h - Oeste x Portuguesa Santista - Paulistão (YouTube)
  • 20h - São Bento x São José - Ulisses TV (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo do Flamengo; veja horário

O jogo Flamengo x Vitória terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere e Globoplay, às 21h.

Que horas é o jogo entre Newcastle e Liverpool?

O jogo Newcastle x Liverpool terá transmissão ao vivo no Disney+, às 16h.

Qual canal vai passar Inter de Milão x Torino hoje?

O jogo Inter de Milão x Torino será transmitido ao vivo na CazéTV (YouTube) e Disney+, às 15h45.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 25.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 25.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 25.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 25.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 21h - Flamengo x Vitória - Brasileirão

ESPN

  • 13h30 - Udinese x Hellas Verona - Campeonato Italiano
  • 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - Série B
  • 21h15 - Lanús x River Plate - Campeonato Argentino

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

  • 21h - Flamengo x Vitória - Brasileirão

Disney+

  • 13h30 - Udinese x Hellas Verona - Campeonato Italiano
  • 14h30 - Athletic Bilbao x Rayo Vallecano - Campeonato Espanhol
  • 14h30 - Albacete x Racing Santander - Segunda Divisão
  • 15h - Deportivo Riestra x Sarmiento - Campeonato Argentino
  • 15h45 - Inter de Milão x Torino - Campeonato Italiano
  • 16h - Newcastle x Liverpool - Premier League
  • 16h30 - Sevilla x Getafe - Campeonato Espanhol
  • 16h30 - Córdoba x Las Palmas - Segunda Divisão
  • 19h - Belgrano x Central Córdoba - Campeonato Argentino
  • 19h - Botafogo-SP x Vila Nova - Série B
  • 21h15 - Lanús x River Plate - Campeonato Argentino
  • 21h30 - Avaí x Amazonas - Série B

CazéTV

  • 15h45 - Inter de Milão x Torino - Campeonato Italiano

OneFootball

  • 14h - Sarpsborg x Kristiansund - Campeonato Norueguês

Link Sport Club Podcast (YouTube)

  • 12h - El Mahalla x Al Ahly - Campeonato Egípcio

Paulistão (YouTube)

  • 19h - Oeste x Portuguesa Santista - Copa Paulista

Ulisses TV (YouTube)

  • 20h - São Bento x São José - Copa Paulista

DAZN

  • 19h30 - CSA x Ponte Preta - Série C
  • 19h30 - Guarani x Confiança - Série C

SportyNet (YouTube)

  • 19h30 - CSA x Ponte Preta - Série C

SportyNet+

  • 19h30 - CSA x Ponte Preta - Série C
  • 19h30 - Guarani x Confiança - Série C
