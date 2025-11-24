Jogos de hoje, segunda-feira, 24 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos entre Internacional x Santos e Mirassol x Ceará pelo Campeonato Brasileiro, além do clássico sul-americano Racing x River Plate pelo Argentino, são os destaques do futebol desta segunda-feira, 24.
A agenda do dia ainda traz confrontos importantes pela AFC Champions League Elite, Premier League, La Liga, Serie B italiana e a MLS.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão
- 19h - Mirassol x Ceará - Premiere
- 21h - Internacional x Santos - Sportv, Premiere e Globoplay
AFC Champions League Elite
- 13h - Al Duhail x Al Ittihad - ESPN 4 e Disney+
- 15h15 - Al Ahli x Sharjah - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Ucraniano
- 13h - Zorya Luhansk x Oleksandriya - OneFootball
Campeonato Turco
- 14h - Basaksehir x Trabzonspor - Disney+
Campeonato Italiano (Série B)
- 14h30 - Torino x Como - Xsports e Disney+
- 16h45 - Sassuolo x Pisa - Disney+
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- 16h30 - Real Sociedad B x Real Valladolid - Disney+
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
- 16h45 - Reims x Montpellier - SportyNet (YouTube)
Premier League
- 17h - Manchester United x Everton - ESPN e Disney+
La Liga
- 17h - Espanyol x Sevilla - ESPN 2 e Disney+
Campeonato Argentino
- 19h15 - Racing x River Plate - ESPN 4 e Disney+
MLS
- 00h - San Diego FC x Minnesota United - Apple TV+
Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional; veja horário
O jogo Internacional x Santos terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere e Globoplay, às 21h.
Que horas é o jogo do Racing contra o River?
O clássico Racing x River Plate será às 19h15, com transmissão ao vivo no ESPN 4 e Disney+.
Qual canal vai passar o jogo do Manchester United?
O jogo Manchester United x Everton terá transmissão ao vivo no ESPN e Disney+, às 17h.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 21h - Internacional x Santos - Brasileirão
ESPN
- 17h - Manchester United x Everton - Premier League
ESPN 2
- 17h - Espanyol x Sevilla - La Liga
ESPN 4
- 13h - Al Duhail x Al Ittihad - AFC Champions League Elite
- 15h15 - Al Ahli x Sharjah - AFC Champions League Elite
- 19h15 - Racing x River Plate - Campeonato Argentino
Premiere
- 19h - Mirassol x Ceará - Brasileirão
- 21h - Internacional x Santos - Brasileirão
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Globoplay
- 21h - Internacional x Santos - Brasileirão
Disney+
- 13h - Al Duhail x Al Ittihad - AFC Champions League Elite
- 14h - Basaksehir x Trabzonspor - Campeonato Turco
- 14h30 - Torino x Como - Campeonato Italiano (Série B)
- 15h15 - Al Ahli x Sharjah - AFC Champions League Elite
- 16h30 - Real Sociedad B x Real Valladolid - Segunda Divisão Espanhola
- 16h45 - Sassuolo x Pisa - Campeonato Italiano (Série B)
- 17h - Manchester United x Everton - Premier League
- 17h - Espanyol x Sevilla - La Liga
- 19h15 - Racing x River Plate - Campeonato Argentino
OneFootball
- 13h - Zorya Luhansk x Oleksandriya - Campeonato Ucraniano
SportyNet (YouTube)
- 16h45 - Reims x Montpellier - Segunda Divisão Francesa
Apple TV+
- 00h - San Diego FC x Minnesota United - MLS
