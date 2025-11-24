Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 24 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira online e na TV por assinatura

Os jogos entre Internacional x Santos e Mirassol x Ceará pelo Campeonato Brasileiro, além do clássico sul-americano Racing x River Plate pelo Argentino, são os destaques do futebol desta segunda-feira, 24.

A agenda do dia ainda traz confrontos importantes pela AFC Champions League Elite, Premier League, La Liga, Serie B italiana e a MLS.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão

  • 19h - Mirassol x Ceará - Premiere
  • 21h - Internacional x Santos - Sportv, Premiere e Globoplay

AFC Champions League Elite

  • 13h - Al Duhail x Al Ittihad - ESPN 4 e Disney+
  • 15h15 - Al Ahli x Sharjah - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Ucraniano

  • 13h - Zorya Luhansk x Oleksandriya - OneFootball

Campeonato Turco

  • 14h - Basaksehir x Trabzonspor - Disney+

Campeonato Italiano (Série B)

  • 14h30 - Torino x Como - Xsports e Disney+
  • 16h45 - Sassuolo x Pisa - Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • 16h30 - Real Sociedad B x Real Valladolid - Disney+

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

  • 16h45 - Reims x Montpellier - SportyNet (YouTube)

Premier League

  • 17h - Manchester United x Everton - ESPN e Disney+

La Liga

  • 17h - Espanyol x Sevilla - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h15 - Racing x River Plate - ESPN 4 e Disney+

MLS

  • 00h - San Diego FC x Minnesota United - Apple TV+

Onde assistir ao vivo o jogo do Internacional; veja horário

O jogo Internacional x Santos terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere e Globoplay, às 21h.

Que horas é o jogo do Racing contra o River?

O clássico Racing x River Plate será às 19h15, com transmissão ao vivo no ESPN 4 e Disney+.

Qual canal vai passar o jogo do Manchester United?

O jogo Manchester United x Everton terá transmissão ao vivo no ESPN e Disney+, às 17h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 24.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 24.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 24.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 24.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 21h - Internacional x Santos - Brasileirão

ESPN

  • 17h - Manchester United x Everton - Premier League

ESPN 2

  • 17h - Espanyol x Sevilla - La Liga

ESPN 4

  • 13h - Al Duhail x Al Ittihad - AFC Champions League Elite
  • 15h15 - Al Ahli x Sharjah - AFC Champions League Elite
  • 19h15 - Racing x River Plate - Campeonato Argentino

Premiere

  • 19h - Mirassol x Ceará - Brasileirão
  • 21h - Internacional x Santos - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

  • 21h - Internacional x Santos - Brasileirão

Disney+

  • 13h - Al Duhail x Al Ittihad - AFC Champions League Elite
  • 14h - Basaksehir x Trabzonspor - Campeonato Turco
  • 14h30 - Torino x Como - Campeonato Italiano (Série B)
  • 15h15 - Al Ahli x Sharjah - AFC Champions League Elite
  • 16h30 - Real Sociedad B x Real Valladolid - Segunda Divisão Espanhola
  • 16h45 - Sassuolo x Pisa - Campeonato Italiano (Série B)
  • 17h - Manchester United x Everton - Premier League
  • 17h - Espanyol x Sevilla - La Liga
  • 19h15 - Racing x River Plate - Campeonato Argentino

OneFootball

  • 13h - Zorya Luhansk x Oleksandriya - Campeonato Ucraniano

SportyNet (YouTube)

  • 16h45 - Reims x Montpellier - Segunda Divisão Francesa

Apple TV+

  • 00h - San Diego FC x Minnesota United - MLS
