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Jogos de hoje, segunda-feira, 23 de março: onde assistir ao vivo e horários

Segunda-feira tem agenda mais enxuta por causa da Data Fifa, com destaques para o Campeonato Argentino e o Brasileirão Feminino

Estudiantes: equipe entra em campo nesta segunda-feira em um dos principais jogos do dia no futebol internaciona

Estudiantes: equipe entra em campo nesta segunda-feira em um dos principais jogos do dia no futebol internaciona

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 23 de março de 2026 às 12h00.

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A programação desta segunda-feira, 23, tem menos jogos do que o normal por causa da Data Fifa, que paralisou parte importante do calendário do futebol masculino.

Ainda assim, o dia conta com partidas de destaque no Campeonato Argentino e no Brasileirão Feminino, além do sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. Veja as partidas e onde assistir os duelos.

Jogos de hoje: onde assistir ao vivo e horários

Campeonato Argentino
19h00 – Estudiantes x Central Córdoba
Onde assistir: Disney+ / Disney+ Premium

Brasileirão Feminino
20h00 – Fluminense x São Paulo
Onde assistir: SporTV

Brasileirão Feminino
21h00 – Corinthians x América-MG
Onde assistir: TV Brasil

O que mais acontece no futebol nesta segunda-feira

Além das partidas, a segunda-feira também reserva o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. O evento acontece às 14h, na sede da CBF, com transmissão pela GE TV, SporTV e canal da CBF no YouTube.

Por que há poucos jogos hoje

A agenda mais curta desta segunda tem relação direta com a Data Fifa de março. Com seleções reunidas e amistosos marcados ao longo da semana, os principais campeonatos masculinos no Brasil e no mundo têm pausa no calendário, o que reduz bastante a oferta de jogos neste 23 de março.

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