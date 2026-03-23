Jogos de hoje, segunda-feira, 23 de março: onde assistir ao vivo e horários

A programação desta segunda-feira, 23, tem menos jogos do que o normal por causa da Data Fifa, que paralisou parte importante do calendário do futebol masculino.

Ainda assim, o dia conta com partidas de destaque no Campeonato Argentino e no Brasileirão Feminino, além do sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. Veja as partidas e onde assistir os duelos.

Jogos de hoje: onde assistir ao vivo e horários

Campeonato Argentino

19h00 – Estudiantes x Central Córdoba

Onde assistir: Disney+ / Disney+ Premium

Brasileirão Feminino

20h00 – Fluminense x São Paulo

Onde assistir: SporTV

Brasileirão Feminino

21h00 – Corinthians x América-MG

Onde assistir: TV Brasil

O que mais acontece no futebol nesta segunda-feira

Além das partidas, a segunda-feira também reserva o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. O evento acontece às 14h, na sede da CBF, com transmissão pela GE TV, SporTV e canal da CBF no YouTube.

Por que há poucos jogos hoje

A agenda mais curta desta segunda tem relação direta com a Data Fifa de março. Com seleções reunidas e amistosos marcados ao longo da semana, os principais campeonatos masculinos no Brasil e no mundo têm pausa no calendário, o que reduz bastante a oferta de jogos neste 23 de março.