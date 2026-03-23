Jogos de hoje, segunda-feira, 23 de março: onde assistir ao vivo e horários

Estudiantes: equipe entra em campo nesta segunda-feira em um dos principais jogos do dia no futebol internaciona
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Publicado em 23 de março de 2026 às 12h00.
A programação desta segunda-feira, 23, tem menos jogos do que o normal por causa da Data Fifa, que paralisou parte importante do calendário do futebol masculino.
Ainda assim, o dia conta com partidas de destaque no Campeonato Argentino e no Brasileirão Feminino, além do sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. Veja as partidas e onde assistir os duelos.
Campeonato Argentino
19h00 – Estudiantes x Central Córdoba
Onde assistir: Disney+ / Disney+ Premium
Brasileirão Feminino
20h00 – Fluminense x São Paulo
Onde assistir: SporTV
Brasileirão Feminino
21h00 – Corinthians x América-MG
Onde assistir: TV Brasil
Além das partidas, a segunda-feira também reserva o sorteio da quinta fase da Copa do Brasil. O evento acontece às 14h, na sede da CBF, com transmissão pela GE TV, SporTV e canal da CBF no YouTube.
A agenda mais curta desta segunda tem relação direta com a Data Fifa de março. Com seleções reunidas e amistosos marcados ao longo da semana, os principais campeonatos masculinos no Brasil e no mundo têm pausa no calendário, o que reduz bastante a oferta de jogos neste 23 de março.