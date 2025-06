Jogos de hoje, segunda-feira, 23 de junho, onde assistir ao vivo e horários

Os destaques do futebol nesta segunda-feira, 23, ficam por conta do Mundial de Clubes, com confrontos entre Atlético de Madrid x Botafogo e Inter Miami x Palmeiras. Os duelos marcam a estreia de clubes brasileiros na nova competição organizada pela FIFA e serão transmitidos ao vivo pela Globo, Sportv, CazéTV e DAZN.

A agenda do dia ainda inclui partidas do Campeonato Uruguaio e da Série B do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial de Clubes

16h - Atlético de Madrid x Botafogo - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

16h - Seattle Sounders x PSG - DAZN, Sportv 2 e CazéTV

22h - Inter Miami x Palmeiras - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

22h - Porto x Al Ahly - DAZN, Sportv 2 e CazéTV

Campeonato Uruguaio

18h - Boston River x Montevideo City Torque - Disney+

20h - Cerro Largo x Plaza Colonia - Disney+

Brasileirão Série B

19h - Operário-PR x Novorizontino - Disney+

21h - Goiás x Athletic - Disney+ e Kwai

Onde assistir ao vivo o jogo do Botafogo hoje pelo Mundial?

O jogo Atlético de Madrid x Botafogo terá transmissão ao vivo na DAZN, Globo, Sportv e CazéTV, às 16h.

Qual canal vai passar Inter Miami x Palmeiras hoje?

O jogo Inter Miami x Palmeiras será transmitido ao vivo às 22h na DAZN, Globo, Sportv e CazéTV.

