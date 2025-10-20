Jogos de hoje, segunda-feira, 20: onde assistir ao vivo e horários

A semana começa com muita bola rolando para os fãs de futebol. Tem rodada válida por La Liga, Premier League e, claro, nosso sagrado Brasileirão, com o clássico carioca Vasco e Fluminense em destaque.

🏆 AFC Champions League Elite

Al Shorta x Al Ittihad

🕐 Horário: 13h

📺 Transmissão: ESPN 4 e Disney+

🔴 Tempo Real: Disponível

🕐 Horário: 15h15

📺 Transmissão: ESPN 4 e Disney+

🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Cádiz x Burgos

🕐 Horário: 15h30

📺 Transmissão: Disney+

🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

Carpi x Ascoli

🕐 Horário: 15h30

📺 Transmissão: FIFA+

🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Italiano (Série A)

Cremonese x Udinese

🕐 Horário: 15h45

📺 Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Inglês (Premier League)

West Ham x Brentford

🕐 Horário: 16h

📺 Transmissão: ESPN e Disney+

🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Espanhol (La Liga)

Alavés x Valencia

🕐 Horário: 16h

📺 Transmissão: Xsports e Disney+

🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Uruguaio

Racing x Juventud

🕐 Horário: 16h

📺 Transmissão: Disney+

🔴 Tempo Real: Disponível

🕐 Horário: 19h

📺 Transmissão: Disney+

🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Islandês

Fram x Stjarnan

🕐 Horário: 16h15

📺 Transmissão: Canal GOAT

🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Brasileiro (Série A)

Juventude x RB Bragantino

🕐 Horário: 19h

📺 Transmissão: Premiere

🔴 Tempo Real: Disponível

🕐 Horário: 19h30

📺 Transmissão: Record, CazéTV e Premiere

🔴 Tempo Real: Disponível

🕐 Horário: 21h30

📺 Transmissão: Sportv e Premiere

🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Brasileiro Série B