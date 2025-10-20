Jogos de hoje, segunda-feira, 20: onde assistir ao vivo e horários

A semana começa com muita bola rolando para os fãs de futebol. Tem rodada válida por La Liga, Premier League e, claro, nosso sagrado Brasileirão, com o clássico carioca Vasco e Fluminense em destaque.
🏆 AFC Champions League Elite
- Al Shorta x Al Ittihad
🕐 Horário: 13h
📺 Transmissão: ESPN 4 e Disney+
🔴 Tempo Real: Disponível
- Al Ahli x Al Gharafa
🕐 Horário: 15h15
📺 Transmissão: ESPN 4 e Disney+
🔴 Tempo Real: Disponível
Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
- Cádiz x Burgos
🕐 Horário: 15h30
📺 Transmissão: Disney+
🔴 Tempo Real: Disponível
Campeonato Italiano (Terceira Divisão)
- Carpi x Ascoli
🕐 Horário: 15h30
📺 Transmissão: FIFA+
🔴 Tempo Real: Disponível
Campeonato Italiano (Série A)
- Cremonese x Udinese
🕐 Horário: 15h45
📺 Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
🔴 Tempo Real: Disponível
Campeonato Inglês (Premier League)
- West Ham x Brentford
🕐 Horário: 16h
📺 Transmissão: ESPN e Disney+
🔴 Tempo Real: Disponível
Campeonato Espanhol (La Liga)
- Alavés x Valencia
🕐 Horário: 16h
📺 Transmissão: Xsports e Disney+
🔴 Tempo Real: Disponível
Campeonato Uruguaio
- Racing x Juventud
🕐 Horário: 16h
📺 Transmissão: Disney+
🔴 Tempo Real: Disponível
- Plaza Colonia x Liverpool
🕐 Horário: 19h
📺 Transmissão: Disney+
🔴 Tempo Real: Disponível
Campeonato Islandês
- Fram x Stjarnan
🕐 Horário: 16h15
📺 Transmissão: Canal GOAT
🔴 Tempo Real: Disponível
Campeonato Brasileiro (Série A)
- Juventude x RB Bragantino
🕐 Horário: 19h
📺 Transmissão: Premiere
🔴 Tempo Real: Disponível
- Vasco x Fluminense
🕐 Horário: 19h30
📺 Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
🔴 Tempo Real: Disponível
- Santos x Vitória
🕐 Horário: 21h30
📺 Transmissão: Sportv e Premiere
🔴 Tempo Real: Disponível
Campeonato Brasileiro Série B
- Ferroviária x Paysandu
🕐 Horário: 19h30
📺 Transmissão: ESPN e Disney+
🔴 Tempo Real: Disponível