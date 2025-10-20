Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 20: onde assistir ao vivo e horários

O dia vai ser marcado por três jogos válidos pelo Brasileirão

A semana começa com muita bola rolando para os fãs de futebol. Tem rodada válida por La Liga, Premier League e, claro, nosso sagrado Brasileirão, com o clássico carioca Vasco e Fluminense em destaque.

🏆 AFC Champions League Elite

  • Al Shorta x Al Ittihad
    🕐 Horário: 13h
    📺 Transmissão: ESPN 4 e Disney+
    🔴 Tempo Real: Disponível
  • Al Ahli x Al Gharafa
    🕐 Horário: 15h15
    📺 Transmissão: ESPN 4 e Disney+
    🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

  • Cádiz x Burgos
    🕐 Horário: 15h30
    📺 Transmissão: Disney+
    🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Italiano (Terceira Divisão)

  • Carpi x Ascoli
    🕐 Horário: 15h30
    📺 Transmissão: FIFA+
    🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Italiano (Série A)

  • Cremonese x Udinese
    🕐 Horário: 15h45
    📺 Transmissão: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
    🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Inglês (Premier League)

  • West Ham x Brentford
    🕐 Horário: 16h
    📺 Transmissão: ESPN e Disney+
    🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Espanhol (La Liga)

  • Alavés x Valencia
    🕐 Horário: 16h
    📺 Transmissão: Xsports e Disney+
    🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Uruguaio

  • Racing x Juventud
    🕐 Horário: 16h
    📺 Transmissão: Disney+
    🔴 Tempo Real: Disponível
  • Plaza Colonia x Liverpool
    🕐 Horário: 19h
    📺 Transmissão: Disney+
    🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Islandês

  • Fram x Stjarnan
    🕐 Horário: 16h15
    📺 Transmissão: Canal GOAT
    🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Brasileiro (Série A)

  • Juventude x RB Bragantino
    🕐 Horário: 19h
    📺 Transmissão: Premiere
    🔴 Tempo Real: Disponível
  • Vasco x Fluminense
    🕐 Horário: 19h30
    📺 Transmissão: Record, CazéTV e Premiere
    🔴 Tempo Real: Disponível
  • Santos x Vitória
    🕐 Horário: 21h30
    📺 Transmissão: Sportv e Premiere
    🔴 Tempo Real: Disponível

Campeonato Brasileiro Série B

  • Ferroviária x Paysandu
    🕐 Horário: 19h30
    📺 Transmissão: ESPN e Disney+
    🔴 Tempo Real: Disponível
