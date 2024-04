Jogos de hoje, segunda-feira, 1º; onde assistir e horários

O confronto do Al Ahli e Al Ittihad pelo Campeonato Saudita é o destaque do futebol desta segunda-feira, 1º de abril.

A programação do dia também inclui as partidas do Campeonato Italiano, EFL Championship, Campeonato Belga, Campeonato Português, entre outros.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

07h30 - Bologna x Salernitana - Star+

- Star+ 10h - Cagliari x Hellas Verona - Star+

10h - Sassuolo x Udinese - Star+

13h - Lecce x Roma - ESPN e Star+

15h45 - Inter de Milão x Empoli - Star+

EFL Championship

08h30 - Leicester City x Norwich City - ESPN e Star+

11h - Coventry City x Cardiff City - Star+

11h - Stoke City x Huddersfield Town - Star+

13h30 - Ipswich Town x Southampton - Star+

16h - Leeds United x Hull City - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

16h - Villarreal x Atlético de Madrid - ESPN e Star+

Campeonato Belga

08h30 - Cercle Brugge x Club Brugge - Star+

13h30 - Genk x Union Saint Gilloise - Star+

Campeonato Saudita

16h - Al Ahli x Al Ittihad - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Português

16h15 - Portimonense x Braga - Star+

Onde irá transmitir o jogo de Braga, hoje ; veja horário

O jogo desta segunda-feira às 16h15 entre Portimonense x Braga terá transmissão ao vivo na Star+.

Que horas é o jogo do Al Ahli hoje?

O jogo desta segunda-feira às 16h entre Al Ahli x Al Ittihad terá transmissão ao vivo no Canal GOAT (Youtube).

Qual canal irá passar o jogo do Inter de Milão pelo Campeonato Italiano

O jogo Inter de Milão x Empoli terá transmissão ao vivo no Star+, às 15h45.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

