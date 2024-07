Jogos de hoje, segunda-feira, 1º de julho, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos entre Angola e Seychelles pela Copa da COFASA, e Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, são os destaques do futebol desta segunda-feira, 1º de julho.

A programação do dia também inclui partidas da Eurocopa, do Brasileirão Feminino, do Paulistão Feminino, e da Copa América, entre outros campeonatos.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Copa da COFASA

07h - Angola x Seychelles - FIFA+

10h - Namíbia x Lesoto - FIFA+

Eurocopa

13h - França x Bélgica - CazéTV e Prime Video

16h - Portugal x Eslováquia - CazéTV e Prime Video

Brasileirão Feminino

15h - Internacional (F) x RB Bragantino (F) - Canal GOAT

Paulistão Feminino

15h - Palmeiras (F) x Realidade Jovem (F) - Centauro (YouTube)

17h - Corinthians (F) x Ferroviária (F) - SporTV

Copa Paulista

15h - Oeste x Juventus-SP - Futebol Paulista (YouTube)

Brasileirão Série B

19h - Santos x Chapecoense - SporTV e Premiere

Brasileirão Série D

19h30 - Democrata SL x Serra - TV Gerais (YouTube)

Brasileirão

20h - Palmeiras x Corinthians - Premiere

Brasileirão Série C

20h - Náutico x Confiança - DAZN e Nosso Futebol

20h - Londrina x Tombense - Zapping

Brasileirão Série D

20h - Mixto x Brasiliense - TV Mixto (YouTube)

Brasileirão Série B

21h - CRB x Brusque - Canal GOAT e Premiere

Copa América

22h - Bolívia x Panamá - SporTV e Globoplay

22h - Estados Unidos x Uruguai - SporTV e Globoplay

Onde assistir ao vivo o jogo do Palmeiras x Corinthians hoje pelo Brasileirão?

O jogo deste domingo, 1º de julho, entre Palmeiras e Corinthians terá transmissão ao vivo no Premiere, às 20h.

Que horas é o jogo da França contra a Bélgica?

O jogo França x Bélgica terá transmissão ao vivo na CazéTV e Prime Video, às 13h.

Qual canal irá passar o jogo do Santos pelo Brasileirão Série B?

O jogo Santos x Chapecoense terá transmissão ao vivo no SporTV e Premiere, às 19h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda-feira, 1º de julho.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira, 1º de julho.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda-feira, 1º de julho.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira, 1º de julho.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

