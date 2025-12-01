Jogos de hoje, segunda-feira, 1º de dezembro: onde assistir ao vivo e horários

Esta segunda-feira, 1º de dezembro, grandes confrontos, como Dínamo de Kiev x SC Poltava no Campeonato Ucraniano, Fenerbahçe x Galatasaray no Campeonato Turco e vários jogos das Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf.
Além disso, destaque para os duelos internacionais, como Rayo Vallecano x Valencia no Campeonato Espanhol, e Racing x Tigre no Campeonato Argentino.
Veja os horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:
Campeonato Ucraniano
- 10h30 - Dínamo de Kiev x SC Poltava - OneFootball (Tempo Real)
- 13h - Shakhtar Donetsk x Kryvbas - OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Turco
- 14h - Fenerbahçe x Galatasaray - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Holandês (Segunda Divisão)
- 16h - Jong Ajax x Vitesse - Canal CaloSalvador (YouTube) (Tempo Real)
Campeonato Italiano
- 16h45 - Bologna x Cremonese - Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 17h - Rayo Vallecano x Valencia - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 17h - Birmingham x Watford - ESPN 2 e Disney+ (Tempo Real)
Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf
- 17h - Barbados (F) x Trinidad e Tobago (F) - Disney+
- 20h30 - Porto Rico (F) x Santa Lúcia (F) - Disney+
- 21h - Guiana (F) x Nicarágua (F) - Disney+
- 22h - Guatemala (F) x Bermuda (F) - Disney+
Campeonato Português
- 17h15 - Arouca x Braga - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube) (Tempo Real)
Campeonato Argentino
- 21h30 - Racing x Tigre - Disney+ (Tempo Real)
Onde assistir ao vivo o jogo do Fenerbahçe pelo Campeonato Turco
O jogo Fenerbahçe x Galatasaray será transmitido ao vivo na ESPN 4 e Disney+, às 14h.
Onde assistir ao vivo o clássico Rayo Vallecano x Valencia
O jogo Rayo Vallecano x Valencia será transmitido ao vivo na ESPN 4 e Disney+, às 17h.
Onde assistir ao vivo o jogo do Racing pelo Campeonato Argentino
O jogo Racing x Tigre será transmitido ao vivo na Disney+, às 21h30.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN
- 14h - Fenerbahçe x Galatasaray
- 17h - Rayo Vallecano x Valencia
- 17h - Birmingham x Watford
Disney+
- 10h30 - Dínamo de Kiev x SC Poltava
- 13h - Shakhtar Donetsk x Kryvbas
- 14h - Fenerbahçe x Galatasaray
- 16h45 - Bologna x Cremonese
- 17h - Rayo Vallecano x Valencia
- 17h - Barbados (F) x Trinidad e Tobago (F)
- 17h15 - Arouca x Braga
- 20h30 - Porto Rico (F) x Santa Lúcia (F)
- 21h - Guiana (F) x Nicarágua (F)
- 22h - Guatemala (F) x Bermuda (F)
ESPN Brasil (YouTube)
Canal CaloSalvador (YouTube)
- 16h - Jong Ajax x Vitesse