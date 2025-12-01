Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 1º de dezembro: onde assistir ao vivo e horários

Confira onde assistir aos jogos de futebol desta segunda-feira, 1º de dezembro, online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 1 de dezembro de 2025 às 13h13.

Esta segunda-feira, 1º de dezembro, grandes confrontos, como Dínamo de Kiev x SC Poltava no Campeonato Ucraniano, Fenerbahçe x Galatasaray no Campeonato Turco e vários jogos das Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf.

Além disso, destaque para os duelos internacionais, como Rayo Vallecano x Valencia no Campeonato Espanhol, e Racing x Tigre no Campeonato Argentino.

Veja os horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje:

Campeonato Ucraniano

  • 10h30 - Dínamo de Kiev x SC Poltava - OneFootball (Tempo Real)
  • 13h - Shakhtar Donetsk x Kryvbas - OneFootball (Tempo Real)

Campeonato Turco

  • 14h - Fenerbahçe x Galatasaray - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Holandês (Segunda Divisão)

  • 16h - Jong Ajax x Vitesse - Canal CaloSalvador (YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Italiano

  • 16h45 - Bologna x Cremonese - Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Espanhol

  • 17h - Rayo Vallecano x Valencia - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

  • 17h - Birmingham x Watford - ESPN 2 e Disney+ (Tempo Real)

Eliminatórias do Campeonato Feminino da Concacaf

  • 17h - Barbados (F) x Trinidad e Tobago (F) - Disney+
  • 20h30 - Porto Rico (F) x Santa Lúcia (F) - Disney+
  • 21h - Guiana (F) x Nicarágua (F) - Disney+
  • 22h - Guatemala (F) x Bermuda (F) - Disney+

Campeonato Português

  • 17h15 - Arouca x Braga - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube) (Tempo Real)

Campeonato Argentino

  • 21h30 - Racing x Tigre - Disney+ (Tempo Real)

Onde assistir ao vivo o jogo do Fenerbahçe pelo Campeonato Turco

O jogo Fenerbahçe x Galatasaray será transmitido ao vivo na ESPN 4 e Disney+, às 14h.

Onde assistir ao vivo o clássico Rayo Vallecano x Valencia

O jogo Rayo Vallecano x Valencia será transmitido ao vivo na ESPN 4 e Disney+, às 17h.

Onde assistir ao vivo o jogo do Racing pelo Campeonato Argentino

O jogo Racing x Tigre será transmitido ao vivo na Disney+, às 21h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 14h - Fenerbahçe x Galatasaray
  • 17h - Rayo Vallecano x Valencia
  • 17h - Birmingham x Watford

Disney+

  • 10h30 - Dínamo de Kiev x SC Poltava
  • 13h - Shakhtar Donetsk x Kryvbas
  • 14h - Fenerbahçe x Galatasaray
  • 16h45 - Bologna x Cremonese
  • 17h - Rayo Vallecano x Valencia
  • 17h - Barbados (F) x Trinidad e Tobago (F)
  • 17h15 - Arouca x Braga
  • 20h30 - Porto Rico (F) x Santa Lúcia (F)
  • 21h - Guiana (F) x Nicarágua (F)
  • 22h - Guatemala (F) x Bermuda (F)

ESPN Brasil (YouTube)

  • 17h15 - Arouca x Braga

Canal CaloSalvador (YouTube)

  • 16h - Jong Ajax x Vitesse
