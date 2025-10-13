Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 13; onde assistir ao vivo e horários

A semana começa com duas seleções poderosas em campo, Alemanha e França, pelas eliminatórias da Copa de 2026

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 13 de outubro de 2025 às 09h11.

A semana começa com uma rodada cheia de futebol internacional e nacional. Das eliminatórias africanas e europeias aos amistosos de base e partidas decisivas no Brasileirão da Série B, há opções para acompanhar desde cedo até o fim da noite. Confira a programação completa, separada por tipo de campeonato:

 

🌍 Eliminatórias Africanas

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Guiné Equatorial x Libéria10hFIFA+Sim
São Tomé e Príncipe x Malawi10hFIFA+Sim
Sudão do Sul x Togo10hFIFA+Sim
Tunísia x Namíbia10hFIFA+Sim
Cabo Verde x Suazilândia13hFIFA+Sim
Camarões x Angola13hFIFA+Sim
Lesoto x Zimbábue13hFIFA+Sim
Maurícia x Líbia13hFIFA+Sim

🌍 Eliminatórias Europeias

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Eslováquia x Luxemburgo15h45Disney+Sim
Eslovênia x Suíça15h45ESPN 4 e Disney+Sim
Irlanda do Norte x Alemanha15h45ESPN e Disney+Sim
Islândia x França15h45SportvSim
Macedônia do Norte x Cazaquistão15h45Disney+Sim
País de Gales x Bélgica15h45Sportv 2Sim
Suécia x Kosovo15h45Disney+Sim
Ucrânia x Azerbaijão15h45Disney+Sim

🌎 Eliminatórias da Concacaf

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Honduras x Haiti21hCanal GOATSim
Costa Rica x Nicarágua23hCanal GOATSim

🤝 Amistosos

JogoCategoriaHorárioOnde PassaTempo Real
Indonésia sub-23 x Índia sub-23Sub-2310hFIFA+Não
Portugal sub-20 x Alemanha sub-20Sub-2011hFIFA+Não
Montenegro x LiechtensteinPrincipal13hSportv 2Sim
Porto Rico x ArgentinaPrincipal20hCazéTVSim

🇧🇷 Brasileirão Série B

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Volta Redonda x Atlético-GO19hESPN e Disney+Sim
CRB x Ferroviária21h30Disney+Sim

🇧🇷 Brasileirão Sub-17 (Final)

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Grêmio sub-17 x Atlético-MG sub-1720hSportvNão

🇪🇸 Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

JogoHorárioOnde PassaTempo Real
Córdoba x Cultural Leonesa15h30Disney+Sim
Acompanhe tudo sobre:FutebolFutebol europeuCopa do Mundo

