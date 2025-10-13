Jogos de hoje, segunda-feira, 13; onde assistir ao vivo e horários

A semana começa com uma rodada cheia de futebol internacional e nacional. Das eliminatórias africanas e europeias aos amistosos de base e partidas decisivas no Brasileirão da Série B, há opções para acompanhar desde cedo até o fim da noite. Confira a programação completa, separada por tipo de campeonato:
🌍 Eliminatórias Africanas
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Guiné Equatorial x Libéria
|10h
|FIFA+
|Sim
|São Tomé e Príncipe x Malawi
|10h
|FIFA+
|Sim
|Sudão do Sul x Togo
|10h
|FIFA+
|Sim
|Tunísia x Namíbia
|10h
|FIFA+
|Sim
|Cabo Verde x Suazilândia
|13h
|FIFA+
|Sim
|Camarões x Angola
|13h
|FIFA+
|Sim
|Lesoto x Zimbábue
|13h
|FIFA+
|Sim
|Maurícia x Líbia
|13h
|FIFA+
|Sim
🌍 Eliminatórias Europeias
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Eslováquia x Luxemburgo
|15h45
|Disney+
|Sim
|Eslovênia x Suíça
|15h45
|ESPN 4 e Disney+
|Sim
|Irlanda do Norte x Alemanha
|15h45
|ESPN e Disney+
|Sim
|Islândia x França
|15h45
|Sportv
|Sim
|Macedônia do Norte x Cazaquistão
|15h45
|Disney+
|Sim
|País de Gales x Bélgica
|15h45
|Sportv 2
|Sim
|Suécia x Kosovo
|15h45
|Disney+
|Sim
|Ucrânia x Azerbaijão
|15h45
|Disney+
|Sim
🌎 Eliminatórias da Concacaf
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Honduras x Haiti
|21h
|Canal GOAT
|Sim
|Costa Rica x Nicarágua
|23h
|Canal GOAT
|Sim
🤝 Amistosos
|Jogo
|Categoria
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Indonésia sub-23 x Índia sub-23
|Sub-23
|10h
|FIFA+
|Não
|Portugal sub-20 x Alemanha sub-20
|Sub-20
|11h
|FIFA+
|Não
|Montenegro x Liechtenstein
|Principal
|13h
|Sportv 2
|Sim
|Porto Rico x Argentina
|Principal
|20h
|CazéTV
|Sim
🇧🇷 Brasileirão Série B
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Volta Redonda x Atlético-GO
|19h
|ESPN e Disney+
|Sim
|CRB x Ferroviária
|21h30
|Disney+
|Sim
🇧🇷 Brasileirão Sub-17 (Final)
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Grêmio sub-17 x Atlético-MG sub-17
|20h
|Sportv
|Não
🇪🇸 Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)
|Jogo
|Horário
|Onde Passa
|Tempo Real
|Córdoba x Cultural Leonesa
|15h30
|Disney+
|Sim