Jogos de hoje, segunda-feira, 13; onde assistir ao vivo e horários

A semana começa com uma rodada cheia de futebol internacional e nacional. Das eliminatórias africanas e europeias aos amistosos de base e partidas decisivas no Brasileirão da Série B, há opções para acompanhar desde cedo até o fim da noite. Confira a programação completa, separada por tipo de campeonato:

🌍 Eliminatórias Africanas

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Guiné Equatorial x Libéria 10h FIFA+ Sim São Tomé e Príncipe x Malawi 10h FIFA+ Sim Sudão do Sul x Togo 10h FIFA+ Sim Tunísia x Namíbia 10h FIFA+ Sim Cabo Verde x Suazilândia 13h FIFA+ Sim Camarões x Angola 13h FIFA+ Sim Lesoto x Zimbábue 13h FIFA+ Sim Maurícia x Líbia 13h FIFA+ Sim

🌍 Eliminatórias Europeias

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Eslováquia x Luxemburgo 15h45 Disney+ Sim Eslovênia x Suíça 15h45 ESPN 4 e Disney+ Sim Irlanda do Norte x Alemanha 15h45 ESPN e Disney+ Sim Islândia x França 15h45 Sportv Sim Macedônia do Norte x Cazaquistão 15h45 Disney+ Sim País de Gales x Bélgica 15h45 Sportv 2 Sim Suécia x Kosovo 15h45 Disney+ Sim Ucrânia x Azerbaijão 15h45 Disney+ Sim

🌎 Eliminatórias da Concacaf

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Honduras x Haiti 21h Canal GOAT Sim Costa Rica x Nicarágua 23h Canal GOAT Sim

🤝 Amistosos

Jogo Categoria Horário Onde Passa Tempo Real Indonésia sub-23 x Índia sub-23 Sub-23 10h FIFA+ Não Portugal sub-20 x Alemanha sub-20 Sub-20 11h FIFA+ Não Montenegro x Liechtenstein Principal 13h Sportv 2 Sim Porto Rico x Argentina Principal 20h CazéTV Sim

🇧🇷 Brasileirão Série B

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Volta Redonda x Atlético-GO 19h ESPN e Disney+ Sim CRB x Ferroviária 21h30 Disney+ Sim

🇧🇷 Brasileirão Sub-17 (Final)

Jogo Horário Onde Passa Tempo Real Grêmio sub-17 x Atlético-MG sub-17 20h Sportv Não

🇪🇸 Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)