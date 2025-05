Jogos de hoje, segunda-feira, 12 de maio, onde assistir ao vivo e horários

A rodada do futebol nesta segunda-feira, 12, traz como destaques o confronto entre Santos e Ceará pela Série B do Brasileirão e o duelo Atalanta x Roma, que pode definir vagas em competições europeias no Campeonato Italiano.

Além disso, o dia conta com partidas decisivas pelas divisões inferiores do futebol brasileiro, como Botafogo-SP x Athletic e Ituano x Ponte Preta, além da reta final do Campeonato Saudita com jogos de Al Hilal e Al Nassr, ambos com transmissão ao vivo no Brasil.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Saudita

13h05 - Al Hilal x Al Orobah - BandSports e Canal GOAT

15h - Al Okhdood x Al Nassr - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Italiano

13h30 - Venezia x Fiorentina - Disney+

15h45 - Atalanta x Roma - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Turco

14h - Kayserispor x Antalyaspor - Disney+

Campeonato Espanhol - Segunda Divisão

15h30 - Granada x Eibar - Disney+

Segunda Divisão Inglesa - Playoffs

16h - Sheffield United x Bristol City - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série B

19h - Botafogo-SP x Athletic Club - ESPN e Disney+

19h30 - Itabaiana x Figueirense - Disney+

21h - Amazonas x CRB - Disney+

Brasileirão Série C

19h30 - Ituano x Ponte Preta - DAZN e Nosso Futebol+

Brasileirão

20h - Santos x Ceará - DAZN e Nosso Futebol+

Campeonato Argentino

20h30 - River Plate x Barracas Central - ESPN 4 e Disney+

Qual canal vai passar o jogo do Santos hoje?

O jogo Santos x Ceará, pela Série B do Brasileirão, será transmitido ao vivo no DAZN e Nosso Futebol+, às 20h.

Onde assistir Atalanta x Roma hoje ao vivo?

O jogo Atalanta x Roma, às 15h45, terá transmissão ao vivo na ESPN 3 e Disney+.

