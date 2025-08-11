Jogos de hoje, segunda-feira, 11 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

O duelo Juventude x Corinthians, válido pelo Brasileirão, e a partida Porto x Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português são os principais destaques desta segunda-feira, 11.
A programação também conta com confrontos do Brasileirão Série B, Copa Paulista, Campeonato Turco, Campeonato Argentino e Campeonato Uruguaio, além de duelos pela Série C e pelo Campeonato Mexicano.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Português
- 14h45 - Estoril x Estrela Amadora - Disney+
- 16h45 - Porto x Vitória de Guimarães - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Turco
- 15h30 - Trabzonspor x Kocaelispor - Disney+
Campeonato Argentino
- 19h - Defensa y Justicia x Deportivo Riestra - Disney+
Campeonato Uruguaio
- 19h - Defensor x River Plate - Disney+
Copa Paulista
- 19h - Guarani x São Bento - Paulistão (YouTube)
- 19h - Oeste x São José - Paulistão (YouTube)
- 20h - Comercial x Inter de Limeira - Paulistão (YouTube)
Brasileirão Série B
- 19h - Criciúma x Athletico-PR - Disney+
- 21h30 - Paysandu x Vila Nova - Disney+
Brasileirão Série C
- 19h30 - Itabaiana x CSA - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
- 19h30 - Figueirense x Maringá - DAZN e SportyNet+
Brasileirão
- 20h - Juventude x Corinthians - Sportv, Premiere e Globoplay
Campeonato Mexicano
- 0h - Atlético San Luis x Cruz Azul - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo do Juventude x Corinthians pelo Brasileirão?
O jogo Juventude x Corinthians terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere e Globoplay, às 20h.
Que horas é o jogo do Porto hoje?
O jogo Porto x Vitória de Guimarães terá transmissão ao vivo no ESPN 4 e Disney+, às 16h45.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN 4
- 16h45 - Porto x Vitória de Guimarães - Campeonato Português
Sportv
- 20h - Juventude x Corinthians - Brasileirão
Premiere
- 20h - Juventude x Corinthians - Brasileirão
