Jogos de hoje, segunda-feira, 11 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Jogos de hoje, segunda-feira, 11 de agosto

11 de agosto de 2025

O duelo Juventude x Corinthians, válido pelo Brasileirão, e a partida Porto x Vitória de Guimarães pelo Campeonato Português são os principais destaques desta segunda-feira, 11.

A programação também conta com confrontos do Brasileirão Série B, Copa Paulista, Campeonato Turco, Campeonato Argentino e Campeonato Uruguaio, além de duelos pela Série C e pelo Campeonato Mexicano.

Campeonato Português

  • 14h45 - Estoril x Estrela Amadora - Disney+
  • 16h45 - Porto x Vitória de Guimarães - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Turco

  • 15h30 - Trabzonspor x Kocaelispor - Disney+

Campeonato Argentino

  • 19h - Defensa y Justicia x Deportivo Riestra - Disney+

Campeonato Uruguaio

  • 19h - Defensor x River Plate - Disney+

Copa Paulista

  • 19h - Guarani x São Bento - Paulistão (YouTube)
  • 19h - Oeste x São José - Paulistão (YouTube)
  • 20h - Comercial x Inter de Limeira - Paulistão (YouTube)

Brasileirão Série B

  • 19h - Criciúma x Athletico-PR - Disney+
  • 21h30 - Paysandu x Vila Nova - Disney+

Brasileirão Série C

  • 19h30 - Itabaiana x CSA - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+
  • 19h30 - Figueirense x Maringá - DAZN e SportyNet+

Brasileirão

  • 20h - Juventude x Corinthians - Sportv, Premiere e Globoplay

Campeonato Mexicano

  • 0h - Atlético San Luis x Cruz Azul - Disney+

O jogo Juventude x Corinthians terá transmissão ao vivo no Sportv, Premiere e Globoplay, às 20h.

O jogo Porto x Vitória de Guimarães terá transmissão ao vivo no ESPN 4 e Disney+, às 16h45.

Onde assistir online:

