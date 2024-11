Jogos de hoje, sábado, 9 de novembro de 2024, onde assistir ao vivo e horários

Neste sábado, 9 de novembro, a programação dos jogos de futebol está bastante aquecida. Os destaques incluem a rodada da Premier League com partidas de times importantes como Liverpool e Manchester City, além de confrontos pelo Brasileirão Série A e as partidas decisivas dos playoffs da MLS.

No Campeonato Brasileiro, há o confronto entre São Paulo e Athletico-PR, além do jogo do Corinthians contra o Vitória. Há também as partidas do Atlético-GO contra RB Bragantino, e Cruzeiro contra o Criciúma.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

MLS (Playoffs)

0h - Los Angeles FC x Vancouver Whitecaps - Apple TV+

18h - Cincinnati x New York City - Apple TV+

20h - Orlando City x Charlotte - Apple TV+

22h - Inter Miami x Atlanta United - Apple TV+

Campeonato Espanhol Feminino

8h - Madrid feminino x Sevilla feminino - DAZN

12h - Levante Badalona x Real Madrid feminino - DAZN

14h30 - Atlético de Madrid feminino x Barcelona feminino - DAZN

Campeonato Alemão Feminino

8h - Hoffenheim feminino x Wolfsburg feminino - DAZN

Campeonato Alemão (2ª divisão)

9h - Colônia x Greuther Fürth - OneFootball

9h - Magdeburg x Ulm - OneFootball

9h - Darmstadt x Hertha Berlin - OneFootball

16h30 - Fortuna Düsseldorf x Paderborn - OneFootball

Campeonato Inglês (2ª divisão)

9h30 - Cardiff x Blackburn - Disney+

12h - Norwich x Bristol City - Disney+

Campeonato Uruguaio

9h45 - Rampla Juniors x Danubio - Disney+

16h30 - Cerro Largo x River Plate - Disney+

19h - Peñarol x Liverpool - Disney+

21h30 - Miramar Misiones x Boston River - Disney+

LaLiga

10h - Real Madrid x Osasuna - ESPN e Disney+

17h - Leganés x Sevilla - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Italiano

11h - Venezia x Parma - Disney+

14h - Cagliari x Milan - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Juventus x Torino - ESPN e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - St. Pauli x Bayern - Sportv, CazéTV e OneFootball

11h30 - Mainz x Borussia Dortmund - Canal GOAT e OneFootball

11h30 - Bochum x Bayer Leverkusen - OneFootball

11h30 - Werder Bremen x Holstein Kiel - OneFootball

14h30 - RB Leipzig x Borussia Mönchengladbach - RedeTV!, CazéTV e OneFootball

Premier League

12h - West Ham x Everton - ESPN e Disney+

12h - Crystal Palace x Fulham - ESPN 4 e Disney+

12h - Brentford x Bournemouth - Disney+

12h - Wolverhampton x Southampton - Disney+

14h30 - Brighton x Manchester City - ESPN e Disney+

17h - Liverpool x Aston Villa - Disney+

Campeonato Espanhol

12h15 - Villarreal x Alavés - Disney+

14h30 - Espanyol x Valencia - Disney+

Brasileirão Série A

16h30 - Vitória x Corinthians - Globo e Premiere

16h30 - Botafogo x Cuiabá - Globo e Premiere

19h - Cruzeiro x Criciúma - Premiere

19h - Fortaleza x Vasco - Premiere

19h - Atlético-GO x RB Bragantino - Premiere

19h - Juventude x Bahia - Premiere

21h - São Paulo x Athletico-PR - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

17h - Avaí x Mirassol - Canal GOAT e Premiere

17h - Novorizontino x Operário-PR - Canal GOAT e Premiere

17h - CRB x Goiás - Canal GOAT e Premiere

Campeonato Francês

13h - Strasbourg x Monaco - CazéTV

17h - Angers x PSG - CazéTV

Campeonato Português

17h30 - Boavista x Rio Ave - Disney+

Campeonato Paulista Feminino (Semifinais)

15h30 - Palmeiras feminino x Ferroviária feminino - Sportv, Space, Max, Centauro Esporte e Paulistão (YouTube)

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.