Jogos de hoje, sábado, 9 de agosto: onde assistir ao vivo e horários

O sábado, 9 de agosto, conta com importantes confrontos pelos campeonatos da Alemanha, Inglaterra, Brasil e outros torneios internacionais.
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 8h - Fortuna Düsseldorf x Hannover - OneFootball (Tempo Real)
- 8h - Eintracht Braunschweig x Greuther Fürth - OneFootball (Tempo Real)
- 8h - Dynamo Dresden x Magdeburg - OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 8h30 - Southampton x Wrexham - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Finlandês
- 9h - Jaro x Haka - OneFootball e TV do Zé (YouTube) (Tempo Real)
Amistoso Internacional
- 10h30 - Werder Bremen x Udinese - Disney+ (Tempo Real)
- 10h30 - Union Berlin x Olympiacos - SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
Amistoso Internacional
- 11h - Milan x Leeds - DAZN e SportyNet (TV e YouTube) (Tempo Real)
- 11h - Wolverhampton x Celta de Vigo - SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
- 11h - Everton x Roma - ESPN 3 e Disney+ (Tempo Real)
- 11h - West Ham x Lille - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
- 11h - Stoke City x Derby County - Disney+ (Tempo Real)
- 11h - Progreso x Cerro Largo - Disney+ (Tempo Real)
- 11h - Molde x Ham-Kam - OneFootball (Tempo Real)
Amistoso Internacional
- 12h - Newcastle x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
Amistoso Internacional
- 13h - Brighton x Wolfsburg - Disney+ (Tempo Real)
- 13h - Gotham x Washington Spirit - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
- 13h30 - Sheffield United x Bristol City - Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Holandês
- 13h45 - Feyenoord x NAC Breda - Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Escocês
- 13h45 - Rangers x Dundee - Canal GOAT (Tempo Real)
Amistoso Internacional
- 14h - Olympique de Marselha x Aston Villa - ESPN e Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Norueguês
- 14h15 - Bodo/Glimt x Tromso - OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Uruguaio
- 15h - Peñarol x Nacional - Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Egípcio
- 15h - Modern x Al Ahly - Link Sport Club Podcast (YouTube) (Tempo Real)
Copa Paulista
- 15h - Araçatuba x Grêmio Prudente - Paulistão (YouTube)
- 15h - São Caetano x Santo André - Paulistão (YouTube)
Brasileirão Feminino (quartas)
- 15h30 - Ferroviária (F) x São Paulo (F) - TV Brasil e Sportv
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 15h30 - Kaiserslautern x Schalke 04 - Canal GOAT e OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Belga
- 15h45 - Gent x Union Saint-Gilloise - DAZN (Tempo Real)
Campeonato Holandês
- 16h - PSV x Sparta Rotterdam - Disney+ (Tempo Real)
Brasileirão Série B
- 16h - América-MG x Remo - RedeTV!, SportyNet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos (Tempo Real)
Brasileirão Série D
- 16h - Portuguesa x Mixto - Metrópoles e Lusa TV (YouTube) (Tempo Real)
- 16h - Manauara x Sampaio Corrêa - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)
- 16h - Barra-SC x FC Cascavel - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)
- 16h - Aparecidense x Maricá - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)
- 16h - Ceilândia x Água Santa - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)
- 16h - Inter de Limeira x Marcílio Dias - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)
Amistoso Internacional
- 16h - Palermo x Manchester City - SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
Copa Paulista
- 16h30 - Francana x União São João - Paulistão (YouTube)
Campeonato Argentino
- 16h45 - Boca Juniors x Racing - ESPN 4 e Disney+ (Tempo Real)
Brasileirão Série C
- 17h - Botafogo-PB x Ponte Preta - DAZN, SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+ (Tempo Real)
- 17h - Caxias x ABC - SportyNet+ (Tempo Real)
Brasileirão Série D
- 17h - ASA x Ferroviário - Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)
- 17h - Rio Branco-ES x Luverdense -