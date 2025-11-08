Jogos de hoje, sábado, 8 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Esporte

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 07h00.

O sábado, 8 de novembro, está recheado de partidas emocionantes, com destaque para o Mundial Sub-17, o Campeonato Alemão, a Série A do Brasileirão, e muito mais! Confira a programação completa dos jogos de hoje e onde assistir ao vivo.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Mundial Sub-17

  • 9h30 - República Tcheca sub-17 x Burkina Faso sub-17 - FIFA+
  • 9h30 - Uganda sub-17 x Chile sub-17 - FIFA+
  • 10h00 - Mali sub-17 x Áustria sub-17 - FIFA+
  • 10h30 - França sub-17 x Canadá sub-17 - FIFA+
  • 11h45 - EUA sub-17 x Tadjiquistão sub-17 - FIFA+
  • 12h15 - Paraguai sub-17 x Panamá sub-17 - FIFA+
  • 12h30 - Brasil sub-17 (F) x México sub-17 (F) - CazéTV e FIFA+
  • 12h45 - Arábia Saudita sub-17 x Nova Zelândia sub-17 - FIFA+
  • 12h45 - Irlanda sub-17 x Uzbequistão sub-17 - FIFA+

Campeonato Alemão

  • 9h00 - Schalke 04 x Elversberg - Canal GOAT e OneFootball
  • 9h00 - Hannover x Darmstadt - OneFootball
  • 9h00 - Arminia Bielefeld x Karlsruher - OneFootball
  • 11h30 - Union Berlin x Bayern de Munique - CazéTV, SportyNet e OneFootball
  • 11h30 - Hamburgo x Borussia Dortmund - Canal GOAT e OneFootball
  • 11h30 - Bayer Leverkusen x Heidenheim - OneFootball
  • 11h30 - Hoffenheim x RB Leipzig - OneFootball
  • 12h30 - Saarbrücken x Havelse - Canal CaloSalvador e OneFootball
  • 16h30 - Kaiserslautern x Hertha Berlin - Canal GOAT e OneFootball

Premier League

  • 9h00 - Arsenal (F) x Chelsea (F) - Xsports, Canal GOAT, ESPN 2 e Disney+
  • 9h00 - Manchester United (F) x Aston Villa (F) - Disney+
  • 9h30 - Tottenham x Manchester United - Disney+
  • 9h30 - Blackburn x Derby County - ESPN e Disney+
  • 12h00 - Everton x Fulham - Xsports e Disney+
  • 12h00 - West Ham x Burnley - ESPN e Disney+
  • 12h00 - Stoke City x Coventry - Disney+
  • 14h30 - Sunderland x Arsenal - ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 10h00 - Girona x Alavés - Disney+
  • 12h15 - Sevilla x Osasuna - ESPN 2 e Disney+
  • 12h15 - Huesca x FC Andorra - Disney+
  • 12h15 - Eibar x Albacete - Disney+
  • 14h30 - Atlético de Madrid x Levante - ESPN 2 e Disney+
  • 17h00 - Espanyol x Villarreal - Xsports e Disney+
  • 17h00 - Málaga x Córdoba - Disney+

Campeonato Italiano

  • 8h30 - Inter de Milão (F) x Sassuolo (F) - Canal GOAT
  • 11h00 - Como x Cagliari - ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • 11h00 - Lecce x Hellas Verona - Disney+
  • 11h00 - Trabzonspor x Alanyaspor - Disney+
  • 11h00 - Empoli x Catanzaro - OneFootball
  • 11h00 - Frosinone x Modena - OneFootball
  • 11h00 - Mantova x Padova - OneFootball
  • 11h00 - Reggiana x Virtus Ertella - OneFootball
  • 11h00 - Südtirol x Carrarese - OneFootball
  • 13h15 - Juve Stabia x Palermo - OneFootball
  • 14h00 - Juventus x Torino - ESPN 4 e Disney+
  • 15h30 - Venezia x Sampdoria - OneFootball
  • 16h45 - Parma x Milan - CazéTV e Disney+

Campeonato Francês

  • 10h00 - Le Mans x Red Star - SportyNet (TV e YouTube)
  • 10h00 - Wolfsburg (F) x Eintracht Frankfurt (F) - DAZN
  • 13h00 - Olympique de Marseille x Brest - CazéTV

Campeonato Turco

  • 11h00 - Trabzonspor x Alanyaspor - Disney+
  • 14h00 - Antalyaspor x Besiktas - Disney+

Campeonato Norueguês

  • 10h00 - Sarpsborg x Fredrikstad - TV Green e OneFootball
  • 14h00 - Viking x HamKam - TV Green e OneFootball

MLS (Playoffs)

  • 14h00 - Washington Spirit (F) x Racing Louisville (F) - Canal GOAT
  • 18h00 - Minnesota United x Seattle Sounders - Apple TV
  • 20h00 - Cincinnati x Columbus Crew - Apple TV
  • 22h00 - Inter Miami x Nashville - Apple TV

Campeonato Brasileiro

  • 16h00 - Sport x Atlético-MG - Premiere
  • 16h00 - Novorizontino x Remo - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN 4 e Disney+
  • 18h00 - Vasco x Juventude - Sportv e Premiere
  • 18h30 - Internacional x Bahia - Premiere
  • 18h30 - Athletico-PR x Volta Redonda - Disney+
  • 19h00 - Montevideo Wanderers x River Plate - Disney+
  • 19h15 - Talleres x Platense - Disney+
  • 20h30 - Vila Nova x Avaí - Disney+
  • 21h00 - São Paulo x RB Bragantino - Sportv e Premiere
  • 21h30 - San Martín de San Juan x Lanús - ESPN e Disney+

Campeonato Mexicano

  • 22h00 - Toluca x América - SportyNet (TV e YouTube)
  • 00h05 (de domingo) - Cruz Azul x Pumas - SportyNet (TV e YouTube)

Onde assistir ao vivo os jogos de hoje; veja horário

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 8.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 8.

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 8.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 8.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

  • 12h00 - Everton x Fulham - Campeonato Inglês
  • 14h30 - Sunderland x Arsenal - Campeonato Inglês

Sportv

  • 16h00 - Sport x Atlético-MG - Brasileirão
  • 16h30 - São Paulo x RB Bragantino - Brasileirão

CazéTV

  • 12h30 - Brasil sub-17 (F) x México sub-17 (F) - Mundial Sub-17 (Feminino)
  • 16h45 - Paris FC x Rennes - Campeonato Francês

Disney+

  • 9h00 - Arsenal (F) x Chelsea (F) - Campeonato Inglês Feminino
  • 9h30 - Tottenham x Manchester United - Campeonato Inglês
  • 12h00 - Stoke City x Coventry - Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
  • 12h00 - West Ham x Burnley - Campeonato Inglês
  • 16h00 - Juventus x Torino - Campeonato Italiano
