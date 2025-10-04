Jogos de hoje, sábado, 4 de outubro: onde assistir ao vivo e horários

Neste sábado, 4 de outubro, a programação de futebol estará repleta de grandes confrontos, com destaque para os campeonatos europeus, como o Campeonato Alemão, o Campeonato Espanhol e a Premier League.
Além disso, o Brasileirão segue com seus duelos eletrizantes, tanto na Série A quanto na Série B. Internacionalmente, os torcedores poderão acompanhar os principais campeonatos, como o Japonês, o Finlandês, e até competições femininas de peso, como o Campeonato Espanhol e o Campeonato Italiano.
A programação de hoje promete boas emoções para os fãs de futebol, com várias opções de transmissão ao vivo. Confira abaixo os principais jogos e onde assistir ao vivo.
Veja os horários e onde assistir aos jogos de futebol de hoje:
Campeonato Japonês
- 4h00 – Sanfrecce Hiroshima x Machida Zelvia – Canal GOAT (Tempo Real)
- 5h00 – Urawa Reds x Vissel Kobe – Canal GOAT (Tempo Real)
- 7h00 – Kyoto Sanga x Kawasaki Frontale – Canal GOAT (Tempo Real)
Campeonato Espanhol Feminino
- 7h00 – Atlético de Madrid (F) x Athletic Bilbao (F) – DAZN (Tempo Real)
Campeonato Alemão Feminino
- 7h00 – SGS Essen (F) x Wolfsburg (F) – DAZN (Tempo Real)
Campeonato Italiano Feminino
- 7h30 – Inter de Milão (F) x Ternana (F) – Canal GOAT (Tempo Real)
Campeonato Alemão (segunda divisão)
- 8h00 – Hertha Berlin x Preussen Münster – Canal GOAT, OneFootball (Tempo Real)
- 8h00 – Holstein Kiel x Darmstadt – OneFootball (Tempo Real)
- 8h00 – Kaiserslautern x Bochum – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Inglês Feminino
- 8h00 – Manchester City (F) x Arsenal (F) – Canal GOAT, ESPN, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Inglês
- 8h30 – Leeds United x Tottenham – Disney+ (Tempo Real)
- 8h30 – Hull City x Sheffield United – Xsports, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 9h00 – Oviedo x Levante – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Norueguês
- 9h00 – Valerenga x Tromso – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Finlandês
- 9h00 – Oulu x VPS – Canal GOAT (Tempo Real)
Campeonato Alemão (terceira divisão)
- 9h00 – Jahn Regensburg x Saarbrücken – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Alemão Feminino
- 9h00 – Bayern (F) x Werder Bremen (F) – DAZN (Tempo Real)
Campeonato Espanhol Feminino
- 10h00 – Eibar (F) x Barcelona (F) – DAZN (Tempo Real)
Campeonato Italiano
- 10h00 – Parma x Lecce – Disney+ (Tempo Real)
- 10h00 – Lazio x Torino – Disney+ (Tempo Real)
- 10h00 – Venezia x Frosinone – OneFootball (Tempo Real)
- 10h00 – Bari x Padova – OneFootball (Tempo Real)
- 10h00 – Monza x Catanzaro – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Alemão
- 10h30 – Borussia Dortmund x RB Leipzig – Canal GOAT, OneFootball (Tempo Real)
- 10h30 – Bayer Leverkusen x Union Berlin – CazéTV, OneFootball (Tempo Real)
- 10h30 – Werder Bremen x St. Pauli – OneFootball (Tempo Real)
- 10h30 – Augsburg x Wolfsburg – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Inglês
- 11h00 – Arsenal x West Ham – ESPN, Disney+ (Tempo Real)
- 11h00 – Manchester United x Sunderland – Xsports, Disney+ (Tempo Real)
- 11h00 – Watford x Oxford United – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Finlandês
- 11h00 – SJK x Ilves – TV Green, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Norueguês
- 11h00 – Sandefjord x Bryne – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Egípcio
- 11h00 – Zamalek x El Mahalla – Link Sport Club Podcast (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 11h15 – Girona x Valencia – ESPN 4, Disney+ (Tempo Real)
- 11h15 – Deportivo La Coruña x Almería – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Holandês
- 11h30 – Sparta Rotterdam x Ajax – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Alemão (terceira divisão)
- 11h30 – Energie Cottbus x Alemannia Aachen – Canal CaloSalvador, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Francês
- 12h00 – Metz x Olympique de Marseille – CazéTV (Tempo Real)
Campeonato Espanhol Feminino
- 12h00 – Real Madrid (F) x Levante Badalona (F) – DAZN (Tempo Real)
Campeonato Italiano (segunda divisão)
- 12h15 – Spezia x Palermo – SportyNet (TV, YouTube) (Tempo Real)
Campeonato Italiano
- 13h00 – Inter de Milão x Cremonese – ESPN 2, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Norueguês
- 13h00 – Kristiansund x Molde – TV Green, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Inglês
- 13h30 – Chelsea x Liverpool – ESPN, Disney+ (Tempo Real)
- 13h30 – Eintracht Frankfurt x Bayern – Xsports, CazéTV, Sportv, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 13h30 – Athletic Bilbao x Mallorca – ESPN 4, Disney+ (Tempo Real)
- 13h30 – Huesca x Burgos – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Italiano Feminino
- 13h30 – Sassuolo (F) x Juventus (F) – Canal GOAT (Tempo Real)
Campeonato Escocês
- 13h45 – Hearts x Hibernian – Canal GOAT (Tempo Real)
Campeonato Turco
- 14h00 – Galatasaray x Besiktas – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Egípcio
- 14h00 – Kahraba Ismailia x Al Ahly – Link Sport Club Podcast (Tempo Real)
Campeonato Italiano (segunda divisão)
- 14h30 – Cesena x Reggiana – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Holandês (segunda divisão)
- 15h00 – PEC Zwolle x PSV – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Francês (segunda divisão)
- 15h00 – Montpellier x Saint-Étienne – SportyNet (YouTube) (Tempo Real)
Campeonato Alemão (segunda divisão)
- 15h30 – Dynamo Dresden x Karlsruher – OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Uruguaio
- 15h30 – Boston River x Juventud – Disney+ (Tempo Real)
Copa Maria Bonita
- 15h30 – Botafogo-PB (F) x ABC (F) – Canal GOAT (Tempo Real)
Campeonato Esloveno
- 15h30 – Zilina x Kosice – TV Green, OneFootball (Tempo Real)
MLS
- 15h30 – DC United x Charlotte – Apple TV+ (Tempo Real)
- 15h30 – Montréal x Nashville – Apple TV+ (Tempo Real)
Campeonato Italiano
- 15h45 – Atalanta x Como – ESPN 2, Disney+ (Tempo Real)
Brasileirão Série B
- 16h00 – Chapecoense x Novorizontino – ESPN 4, Disney+ (Tempo Real)
- 16h00 – Barra x Santa Cruz – Metrópoles (YouTube) (Tempo Real)
Campeonato Espanhol
- 16h00 – Real Madrid x Villarreal – ESPN, Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Islandês
- 16h15 – Valur x Stjarnan – Canal GOAT, TV Green, OneFootball (Tempo Real)
Campeonato Português
- 16h30 – Vitória de Guimarães x Santa Clara – Xsports, Disney+ (Tempo Real)
Mundial Sub-20
- 17h00 – Espanha sub-20 x Brasil sub-20 – CazéTV, Sportv, FIFA+ (Tempo Real)
- 17h00 – México sub-20 x Marrocos sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)
Campeonato Uruguaio
- 17h30 – Dallas x Los Angeles Galaxy – Apple TV+ (Tempo Real)
Brasileirão Série C
- 18h00 – Guarani x Náutico – Band, SportyNet (TV, YouTube), SportyNet+ (Tempo Real)
Brasileirão
- 18h30 – Fluminense x Atlético-MG – Record, CazéTV, Premiere (Tempo Real)
- 18h30 – RB Bragantino x Grêmio – Premiere (Tempo Real)
- 18h30 – Internacional x Botafogo – Premiere (Tempo Real)
- 18h30 – Volta Redonda x Goiás – Disney+ (Tempo Real)
Campeonato Argentino
- 19h00 – Huracán x Banfield – ESPN 4, Disney+ (Tempo Real)
Brasileirão Série C
- 19h30 – Brusque x Ponte Preta – SportyNet (TV, YouTube), SportyNet+ (Tempo Real)
Copa Maria Bonita
- 19h30 – Sampaio Corrêa (F) x Fortaleza (F) – Canal GOAT (Tempo Real)
Mundial Sub-20
- 20h00 – Austrália sub-20 x Cuba sub-20 – FIFA+ (Tempo Real)
- 20h00 – Argentina sub-20 x Itália sub-20 – CazéTV, Sportv 2, FIFA+ (Tempo Real)
MLS
- 20h30 – Ferroviária x América-MG – Disney+ (Tempo Real)
- 20h30 – Inter Miami x New England Revolution – Apple TV+ (Tempo Real)
Campeonato Mexicano
- 0h05 – América-MEX x Santos Laguna – SportyNet (TV, YouTube) (Tempo Real)