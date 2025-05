Jogos de hoje, sábado, 31 de maio, onde assistir ao vivo e horários

A final da Champions League entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão é o grande destaque do futebol deste sábado, 31. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta pelo SBT, além dos canais TNT e Max.

No Brasil, o Brasileirão também movimenta a noite com jogos importantes, como Bahia contra São Paulo, às 18h30, com transmissão no Premiere, e Vasco contra RB Bragantino, às 21h, no Sportv e Premiere. Na Série B, destaque para Coritiba x Avaí, às 16h, transmitido por Rede TV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+.

Além disso, a MLS terá vários jogos ao longo do dia, transmitidos pelo streaming Apple TV+, incluindo partidas como St. Louis City x San Jose Earthquakes, às 15h30, e uma maratona de partidas às 20h30.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League (Final)

16h - Paris Saint-Germain x Inter de Milão - SBT, TNT e Max

Brasileirão

18h30 - Bahia x São Paulo - Premiere

21h - Vasco x RB Bragantino - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Coritiba x Avaí - Rede TV!, ESPN, Desimpedidos e Disney+

18h30 - Atlético-GO x Goiás - Disney+

20h30 - Athletic x Cuiabá - Disney+

Brasileirão Série C

17h - ABC x Náutico - DAZN e Nosso Futebol+

17h - Retrô x Guarani - DAZN e Nosso Futebol (YouTube e PPV)

19h30 - Caxias x Londrina - Nosso Futebol+

19h30 - Floresta x Itabaiana - Nosso Futebol+

MLS

15h30 - St. Louis City x San Jose Earthquakes - Apple TV+

17h30 - Nashville x New York City - Apple TV+

20h30 - Inter Miami x Columbus Crew - Apple TV+

20h30 - Cincinnati x DC United - Apple TV+

20h30 - Montréal x New England Revolution - Apple TV+

20h30 - New York Red Bulls x Atlanta United - Apple TV+

20h30 - Orlando City x Chicago Fire - Apple TV+

20h30 - Toronto FC x Charlotte FC - Apple TV+

21h30 - Dallas x Philadelphia Union - Apple TV+

21h30 - Houston Dynamo x Sporting KC - Apple TV+

23h30 - Los Angeles Galaxy x Real Salt Lake - Apple TV+

23h30 - San Diego FC x Austin FC - Apple TV+

Campeonato Turco

10h - Fenerbahçe x Konyaspor - Disney+

Campeonato Norueguês

11h - Stromsgodset x HamKam - OneFootball

13h45 - Tromso x Valerenga - OneFootball

Campeonato Uruguaio

15h - Progreso x Danubio - Disney+

17h30 - Plaza Colonia x Liverpool-URU - Disney+

20h - Miramar Misiones x Racing-URU - Disney+

Amistoso Internacional

13h - Wydad Casablanca x Porto - ESPN e Disney+

Campeonato Concacaf Feminino Sub-20

17h - Nicarágua sub-20 (F) x Canadá sub-20 (F) - Disney+

20h - Panamá sub-20 (F) x México sub-20 (F) - Disney+

Mundial de Clubes da FIFA (Decisão da última vaga)

23h30 - Los Angeles FC x Club América-MEX - DAZN, CazéTV e Sportv

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 31.

SBT

Record

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 31.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 31.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

Premiere

ESPN

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

Apple TV+

OneFootball

Canal Paulistão (YouTube)

DAZN e Nosso Futebol+

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.