Jogos de hoje, sábado, 30; onde assistir e horários

O confronto do Flamengo contra o Nova Iguaçu pela final do Campeonato Carioca é o destaque do futebol deste sábado, 30.

A programação do dia também inclui as partidas da Premier League, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Saudita, Copa da Liga Argentina, entre outros.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Italiano

08h30 - Napoli x Atalanta - ESPN e Star+

- ESPN e Star+ 11h - Genoa x Frosinone - Star+

11h - Torino x Monza - Star+

14h - Lazio x Juventus - ESPN e Star+

14h - Como (F) x Milan (F) - Star+

16h45 - Fiorentina x Milan - ESPN e Star+

Premier League

09h30 - Newcastle x West Ham - ESPN e Star+

12h - Bournemouth x Everton - Star+

12h - Chelsea x Burnley - ESPN e Star+

12h - Nottingham Forest x Crystal Palace - ESPN e Star+

12h - Sheffield United x Fulham - Star+

12h - Tottenham x Luton Town - Star+

14h30 - Aston Villa x Wolves - ESPN e Star+

17h - Brentford x Manchester United - ESPN e Star+

Campeonato Espanhol

10h - Getafe x Sevilla - ESPN e Star+

12h15 - Almeria x Osasuna - Star+

14h30 - Valencia x Mallorca - ESPN e Star+

17h - Barcelona x Las Palmas - Star+

2º Divisão Espanhola

10h - Real Valladolid x Levante - Star+

12h15 - Leganés x Cartagena - Star+

12h15 - Eibar x Eldense - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

11h30 - RB Leipzig x Mainz 05

11h30 - Bayer Leverkusen x Hoffenheim

11h30 - Eintracht Frankfurt x Union Berlin

11h30 - Borussia M'Gladbach x Freiburg

11h30 - Werder Bremen x Wolfsburg

14h30 - Bayern de Munique x Borussia Dortmund - CazéTV (Youtube)

Campeonato Holandês

12h30 - N.E.C. Nijmegen x PSV - Star+

Campeonato Francês

13h - Metz x Monaco - ESPN e Star+

17h - Lyon x Reims - Star+

Campeonato Saudita

16h - Al Shabab x Al Hilal - Canal GOAT (Youtube)

16h - Al Nassr x Al Tai - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Alagoano (Final)

16h - ASA x CRB - FAF TV (Youtube)

Campeonato Mato-Grossense (Final)

16h30 - Cuiabá x União Rondonópolis-MT

Campeonato Mineiro (Final)

16h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - TV Globo (MG) e Premiere

Campeonato Pernambucano (Final)

16h30 - Náutico x Sport - TV Globo (PE)

Campeonato Catarinense (Final)

16h30 - Brusque x Criciúma

Campeonato Cearense (Final)

16h30 - Fortaleza x Ceará - Canal GOAT (Youtube)

Campeonato Carioca (Final)

17h - Nova Iguaçu x Flamengo - Band, Bandsports e Canal GOAT (Youtube)

Copa da Liga Argentina (Final)

17h - Boca Juniors x San Lorenzo - Star+

19h - Central Córdoba x Racing Club - ESPN e Star+

Campeonato Português

17h30 - Estoril x Porto - Star+

MLS

20h30 - Inter Miami x New York City - AppleTV+

Onde irá transmitir o jogo do Manchester United, hoje ; veja horário

O jogo deste sábado às 17h entre Brentford x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Star+.

Que horas é o jogo do Barcelona hoje?

O jogo deste sábado às 17h entre Barcelona x Las Palmas terá transmissão ao vivo no Star+.

Qual canal irá passar o jogo do Flamengo pelo Campeonato Carioca (Final)

O jogo Nova Iguaçu x Flamengo terá transmissão ao vivo na Band, Bandsports e Canal GOAT (Youtube), às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

16h30 - Atlético-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro (TV Globo Minas)

16h30 - Náutico x Sport - Campeonato Portugês (TV Globo Pernambuco)

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

17h - Nova Iguaçu x Flamengo - Campeonato Carioca (Final)

