Jogos de hoje, sábado, 3 de agosto, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Brasileirão Série A e Brasileirão Série B, além dos amistosos internacionais entre grandes clubes europeus, são os destaques do futebol deste sábado, 3 de agosto de 2024.

A programação do dia também inclui as partidas do Copa Paulista, Campeonato Paulista Sub-20, Brasileirão Série C, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Amistoso Internacional

7h - Newcastle x Yokohama F. Marinos - Canal GOAT

8h - Bayern x Tottenham - ESPN e Disney+

10h30 - Augsburg x Leicester - ESPN e Disney+

14h - Rennes x Real Sociedad - ESPN e Disney+

20h - Real Madrid x Barcelona - TNT e Max

Campeonato Escocês

8h30 - Hearts x Rangers - Disney+

Copa Paulista

15h - XV de Piracicaba x Taquaritinga - TV Cultura e Futebol Paulista (YouTube)

15h - Portuguesa x EC São Bernardo - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Paulista Sub-20

15h - Aguaí sub-20 x Santos sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

15h - Sertãozinho sub-20 x São Paulo sub-20 - Futebol Paulista (YouTube)

Campeonato Argentino

15h - Vélez Sarsfield x Defensa y Justicia - ESPN 4 e Disney+

20h30 - Huracán x Racing - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão Série A

16h - Vitória x Cuiabá - Premiere

19h - Vasco x RB Bragantino - Sportv e Premiere

20h - Atlético-GO x Botafogo - Premiere

20h - Criciúma x Atlético-MG - Premiere

21h30 - São Paulo x Flamengo - Globo e Premiere

Brasileirão Série B

17h - Botafogo-SP x Coritiba - TV Brasil, Canal GOAT e Premiere

21h30 - Amazonas x Ituano - Sportv e Premiere

Brasileirão Série C

17h - Volta Redonda x Tombense - DAZN

17h - Botafogo-PB x Figueirense - DAZN e Nosso Futebol

19h30 - ABC x São José-RS - DAZN

Leagues Cup

21h - Tigres x Inter Miami - Apple TV

23h - Vancouver Whitecaps x Tijuana - Apple TV

23h - Monterrey x Pumas - Apple TV

FC Series

18h30 - Manchester City x Chelsea - Space e Max

Onde assistir ao vivo o jogo do Real Madrid x Barcelona; veja horário

O jogo Real Madrid x Barcelona terá transmissão ao vivo na TNT e Max, às 20h.

Que horas é o jogo do São Paulo x Flamengo?

O jogo São Paulo x Flamengo terá transmissão ao vivo na Globo e Premiere, às 21h30.

Qual canal irá passar o jogo do Vasco pelo Brasileirão?

O jogo Vasco x RB Bragantino terá transmissão ao vivo no Sportv e Premiere, às 19h.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

Nenhum jogo vai passar no Globoplay hoje.

Star+

Nenhum jogo vai passar no Star+ hoje.

Max

18h30 - Manchester City x Chelsea - Amistoso (FC Series)

20h - Real Madrid x Barcelona - Amistoso Internacional

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.