Jogos de hoje, sábado, 29 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Neste sábado, 29 de novembro, teremos uma programação recheada de futebol, com destaque para grandes confrontos nos campeonatos europeu e brasileiro, além de importantes jogos no futebol feminino e na Copa do Rei da Arábia Saudita.
A programação também inclui jogos na MLS, campeonato mexicano, campeonato japonês e na competição uruguaia, entre outros.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 9h - Eintracht Braunschweig x Kaiserslautern – Tempo Real
- 9h - Greuther Furth x VfL Bochum – Tempo Real
- 9h - Holstein Kiel x Hertha Berlin – Tempo Real
- 10h - Energie Cottbus x Viktoria Koln – Tempo Real
- 11h30 - Bayern de Munique x St. Pauli – Tempo Real
- 11h30 - Hoffenheim x Augsburg – Tempo Real
- 11h30 - Union Berlin x Heidenheim – Tempo Real
- 11h30 - Werder Bremen x Colônia – Tempo Real
- 14h30 - Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund – Tempo Real
- 16h30 - Magdeburg x Nurnberg – Tempo Real
Campeonato Inglês (Premier League)
- 9h30 - Stoke City x Hull City – Tempo Real
- 12h - Brentford x Burnley – Tempo Real
- 12h - Manchester City x Leeds United – Tempo Real
- 12h - Sunderland x Bournemouth – Tempo Real
- 12h - West Bromwich x Swansea – Tempo Real
- 14h30 - Everton x Newcastle – Tempo Real
- 17h - Tottenham x Fulham – Tempo Real
Campeonato Espanhol
- 10h - Mallorca x Osasuna – Tempo Real
- 10h - Ceuta x Burgos – Tempo Real
- 12h15 - Barcelona x Alavés – Tempo Real
- 12h15 - Cultural Leonesa x Granada – Tempo Real
- 14h30 - Levante x Athletic Bilbao – Tempo Real
- 17h - Atlético de Madrid x Real Oviedo – Tempo Real
Campeonato Italiano
- 11h - Genoa x Hellas Verona – Tempo Real
- 11h - Parma x Udinese – Tempo Real
- 14h - Juventus x Cagliari – Tempo Real
- 16h45 - Milan x Lazio – Tempo Real
Campeonato Francês
- 13h - Monaco x PSG – Tempo Real
Campeonato Turco
- 14h - Trabzonspor x Konyaspor – Tempo Real
Campeonato Português
- 15h - Nacional x Benfica – Tempo Real
- 17h30 - Gil Vicente x Tondela – Tempo Real
Brasileirão
- 16h - Vitória x Mirassol – Tempo Real
- 21h - Ceará x Cruzeiro – Tempo Real
Libertadores (Final)
Eliminatórias da Concacaf (Feminino)
- 16h - Dominica (F) x Jamaica (F) – Tempo Real
- 20h - São Vicente e Granadinas (F) x México (F) – Tempo Real
- 20h30 - Granada (F) x Costa Rica (F) – Tempo Real
Copa do Rei da Arábia Saudita (Quartas de final)
- 11h40 - Al Hilal x Al Fateh – Tempo Real
- 14h30 - Al Ittihad x Al Shabab – Tempo Real
MLS
- 20h - Inter Miami x New York City FC – Tempo Real
- 23h - San Diego FC x Vancouver Whitecaps – Tempo Real
Campeonato Mexicano (Quartas de Final)
- 20h - Club América-MEX x Monterrey – Tempo Real
- 22h05 - Toluca x Juarez – Tempo Real
Campeonato Japonês
- 02h - Albirex Niigata x Kashiwa Reysol – Tempo Real
- 02h - Tokyo Verdy x Kashima Antlers – Tempo Real
Campeonato Uruguaio
- 20h30 - Atenas San Carlos x Deportivo Maldonado – Tempo Real