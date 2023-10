Jogos de hoje, sábado, 28; onde assistir e horários

O confronto do Palmeiras contra o Bahia e Fluminense contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, Final da Copa Sul-Americana entre Fortaleza e a LDU de Quito e partidas do Campeonato Saudita e Premier League são os destaques do futebol deste sábado.

Onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão Série A

19h - América-MG x Grêmio - Premiere

19h - Palmeiras x Bahia Premiere

20h - Atlético-MG x Fluminense - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

15h - Chapecoense x Tombense - Sportv e Premiere

15h30 - Criciúma x Sampaio Corrêa - Band e Premiere

- Band e 15h30 - Ituano x Mirassol - Band e Premiere

19h - Vila Nova x Atlético-GO - SporTV e Premiere

Copa Sul-Americana (Final)

17h - Fortaleza x LDU de Quito - SBT, ESPN e Star+

Premier League

08h30 - Chelsea x Brentford - ESPN e Star+

11h - Arsenal x Sheffield United - ESPN e Star+

11h - Bournemouth x Burnley - Star+

13h30 - Wolves x Newcastle - Star+

La Liga

11h15 - Barcelona x Real Madrid - ESPN e Star+

13h30 - Mallorca x Getafe - Star+

Campeonato Saudita

12h - Al Fayha x Al Nassr - Band e Canal Goat (YouTube)

Campeonato Italiano

13h - Lecce x Torino - Star+

- 15h45 - Juventus x Verona - Star+

Campeonato Francês

16h - Lens x Nantes - Star+

Campeonato Argentino

19h - Boca Juniors x Estudiantes - ESPN e Star+

Campeonato Alemão

10h30 - Bayern de Munique x Darmstadt - Star+

Campeonato Português

14h - Benfica x Casa Pia - Star+

Onde irá transmitir o jogo do Palmeiras, hoje ; veja horário

O jogo deste sábado às 19h entre Palmeiras x Bahia terá transmissão ao vivo no Premiere.

Que horas é o jogo do Fluminense hoje?

O jogo deste sábado às 20h entre Atlético-MG x Fluminense terá transmissão ao vivo na Sportv e Premiere.

Qual canal irá passar o jogo da final da Copa Sul-Americana, com o Fortaleza

O jogo Fortaleza x LDU de Quito terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN e Star+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na SBT hoje?

17h - Fortaleza x LDU de Quito - Copa Sul-Americana (Final)

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

15h30 - Criciúma x Sampaio Corrêa - Brasileirão Série B

- Brasileirão Série B 15h30 - Ituano x Mirassol - Brasileirão Série B

12h - Al Fayha x Al Nassr - Campeonato Saudita

