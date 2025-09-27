Jogos de hoje, sábado, 27 de setembro: onde assistir ao vivo e horários

A programação deste sábado, 27, será recheada de grandes jogos, com destaque para o clássico Atlético de Madrid x Real Madrid pelo Campeonato Espanhol, além de Manchester City x Burnley, Juventude x Internacional e Vasco x Cruzeiro pelo Brasileirão. Também entram em campo gigantes como Juventus, Inter de Milão, PSG e Boca Juniors.
A programação do dia inclui partidas de ligas nacionais e internacionais, como Premier League, Série A italiana, Bundesliga, Ligue 1, Campeonato Saudita, MLS e torneios de base e feminino.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão
- 16h - Fortaleza x Sport - Premiere
- 18h30 - Juventude x Internacional - Premiere
- 18h30 - Vasco x Cruzeiro - Prime Video
- 21h - Atlético-MG x Mirassol - Sportv e Premiere
Campeonato Espanhol
- 9h - Getafe x Levante - Disney+
- 11h15 - Atlético de Madrid x Real Madrid - ESPN e Disney+
- 13h30 - Mallorca x Alavés - Disney+
- 16h - Villarreal x Athletic Bilbao - ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês
- 8h30 - Brentford x Manchester United - ESPN e Disney+
- 11h - Chelsea x Brighton - ESPN 4 e Disney+
- 11h - Crystal Palace x Liverpool - Disney+
- 11h - Leeds United x Bournemouth - Disney+
- 11h - Manchester City x Burnley - Xsports e Disney+
- 16h - Tottenham x Wolves - ESPN e Disney+
Campeonato Italiano
- 10h - Como x Cremonese - Disney+
- 10h - Venezia x Spezia - SportyNet (YouTube)
- 13h - Juventus x Atalanta - CazéTV e Disney+
- 15h45 - Cagliari x Inter de Milão - Xsports e Disney+
Campeonato Alemão
- 10h30 - Mainz 05 x Borussia Dortmund - Sportv, SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
- 10h30 - St. Pauli x Bayer Leverkusen - CazéTV e OneFootball
- 10h30 - Wolfsburg x RB Leipzig - OneFootball
- 10h30 - Heidenheim x Augsburg - OneFootball
- 13h30 - Borussia Monchengladbach x Eintracht Frankfurt - SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Argentino
- 19h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - ESPN e Disney+
MLS
- 17h30 - Toronto FC x Inter Miami - Apple TV+
- 20h30 - Charlotte FC x CF Montréal - Apple TV+
- 20h30 - DC United x Philadelphia Union - Apple TV+
- 20h30 - New England Revolution x Atlanta United - Apple TV+
- 20h30 - New York Red Bulls x New York City - Apple TV+
- 21h30 - Chicago Fire x Columbus Crew - Apple TV+
- 21h30 - Nashville x Houston Dynamo - Apple TV+
- 21h30 - St. Louis City x Los Angeles FC - Apple TV+
- 22h30 - Colorado Rapids x Minnesota United - Apple TV+
- 22h30 - Real Salt Lake x Austin FC - Apple TV+
- 23h30 - Los Angeles Galaxy x Sporting Kansas City - Apple TV+
- 23h30 - Portland Timbers x FC Dallas - Apple TV+
- 23h30 - San Diego FC x San Jose Earthquakes - Apple TV+
- 23h30 - Seattle Sounders x Vancouver Whitecaps - Apple TV+
Outros destaques
- 13h30 - Nottingham Forest x Sunderland - ESPN e Disney+
- 16h05 - PSG x Auxerre - CazéTV
- 16h30 - Estoril x Sporting - ESPN 2 e Disney+
- 17h - Ponte Preta x Náutico - DAZN e SportyNet
- 17h - Santa Cruz x Barra - Metrópoles (YouTube)
- 20h30 - Athletico-PR x Operário - Disney+
Onde assistir ao vivo o jogo Atlético de Madrid x Real Madrid; veja horário
O clássico Atlético de Madrid x Real Madrid terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 11h15.
Que horas é o jogo do Vasco hoje?
O jogo Vasco x Cruzeiro será às 18h30 com transmissão ao vivo no Prime Video.
Qual canal vai passar o jogo do Juventude?
O jogo Juventude x Internacional terá transmissão ao vivo no Premiere, às 18h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 27.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 27.
Record
Nenhum jogo vai passar na Record neste sábado, 27.
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 27.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 10h30 - Mainz 05 x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 15h - Al Fateh x Al Qadisiya - Campeonato Saudita
- 21h - Atlético-MG x Mirassol - Brasileirão
ESPN
- 8h30 - Brentford x Manchester United - Campeonato Inglês
- 11h15 - Atlético de Madrid x Real Madrid - Campeonato Espanhol
- 13h30 - Nottingham Forest x Sunderland - Campeonato Inglês
- 19h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino
DAZN
- 17h - Ponte Preta x Náutico - Série C
- 19h30 - Brusque x Guarani - Série C
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 8h - Arsenal (F) x Aston Villa (F) - Campeonato Inglês Feminino
- 8h30 - Brentford x Manchester United - Campeonato Inglês
- 9h - Getafe x Levante - Campeonato Espanhol
- 10h - Como x Cremonese - Campeonato Italiano
- 11h - Chelsea x Brighton - Campeonato Inglês
- 11h15 - Atlético de Madrid x Real Madrid - Campeonato Espanhol
- 13h - Juventus x Atalanta - Campeonato Italiano
- 13h30 - Mallorca x Alavés - Campeonato Espanhol
- 15h45 - Cagliari x Inter de Milão - Campeonato Italiano
- 16h30 - Estoril x Sporting - Campeonato Português
- 19h - Defensa y Justicia x Boca Juniors - Campeonato Argentino
Globoplay
- 21h - Atlético-MG x Mirassol - Brasileirão
Canal GOAT (YouTube)
- 4h - Machida Zelvia x Fagiano Okayama - Campeonato Japonês
- 10h30 - Mainz 05 x Borussia Dortmund - Campeonato Alemão
- 13h30 - Borussia Mönchengladbach x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
- 12h20 - Al Riyadh x NEOM - Campeonato Saudita
CazéTV (YouTube)
- 10h30 - St. Pauli x Bayer Leverkusen - Campeonato Alemão
- 13h - Juventus x Atalanta - Campeonato Italiano
- 17h - Japão sub-20 x Egito sub-20 - Copa do Mundo Sub-20
Apple TV+
- 17h30 em diante - Jogos da MLS
