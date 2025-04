Jogos de hoje, sábado, 26 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Os jogos do Campeonato Inglês, da Copa da Inglaterra e do Brasileirão são os destaques do futebol deste sábado, 26 de abril.

A programação do dia também inclui partidas de Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol, MLS e Champions League Asiática.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês

8h30 - Chelsea x Everton - Disney+

- Disney+ 8h30 - Dundee United x Celtic - Disney+

- Disney+ 8h30 - QPR x Burnley - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 11h - Brighton x West Ham - ESPN 4 e Disney+

- ESPN 4 e Disney+ 11h - Newcastle x Ipswich - ESPN e Disney+

- ESPN e Disney+ 11h - Wolves x Leicester City - Disney+

- Disney+ 11h - Southampton x Fulham - Disney+

- Disney+ 13h30 - Wrexham x Charlton - Disney+

Campeonato Alemão

9h - Werder Bremen feminino x USV Jena feminino - DAZN

- DAZN 10h30 - Bayern de Munique x Mainz 05 - Sportv e Onefootball

- Sportv e Onefootball 10h30 - Bayer Leverkusen x Augsburg - CazéTV e Onefootball

- CazéTV e Onefootball 10h30 - Hoffenheim x Borussia Dortmund - Nosso Futebol e Onefootball

- Nosso Futebol e Onefootball 10h30 - Wolfsburg x Freiburg - Onefootball

- Onefootball 10h30 - Holstein Kiel x Borussia Monchengladbach - Onefootball

- Onefootball 13h30 - Eintracht Frankfurt x RB Leipzig - RedeTV!, CazéTV, Nosso Futebol e Onefootball

Campeonato Espanhol

9h - Albacete x Cartagena - Disney+

- Disney+ 11h15 - Real Oviedo x Levante - Disney+

- Disney+ 13h30 - Granada x Elche - Disney+

- Disney+ 13h30 - Mirandés x Burgos - Disney+

Campeonato Turco

13h - Gaziantep x Fenerbahçe - Disney+

Copa da Inglaterra (Semifinal)

13h15 - Crystal Palace x Aston Villa - ESPN e Disney+

Champions League Asiática

13h30 - Al Ahli x Buriram United - Disney+

- Disney+ 16h30 - Yokohama F. Marinos x Al Nassr - ESPN 4 e Disney+

Brasileirão

16h - Internacional x Juventude - Premiere

- Premiere 18h30 - Ceará x São Paulo - Prime Video

- Prime Video 18h30 - Mirassol x Atlético-MG - Premiere

- Premiere 20h - Sport x Fortaleza - Premiere

- Premiere 21h - Botafogo x Fluminense - Sportv e Premiere

Brasileirão Feminino

15h - São Paulo feminino x Corinthians feminino - Sportv

- Sportv 17h - Palmeiras feminino x Ferroviária feminino - TV Brasil

- TV Brasil 21h - Flamengo feminino x Juventude feminino - TV Brasil

Brasileirão Série B

20h - Avaí x América-MG - ESPN e Disney+

Brasileirão Série C

17h - Londrina x Maringá - Nosso Futebol+

- Nosso Futebol+ 17h - Confiança x Ponte Preta - Band, BandPlay, DAZN e Nosso Futebol (YouTube e PPV)

- Band, BandPlay, DAZN e Nosso Futebol (YouTube e PPV) 19h30 - CSA x Náutico - DAZN e Nosso Futebol+

- DAZN e Nosso Futebol+ 19h30 - Retrô x Figueirense - DAZN e Nosso Futebol+

MLS

15h30 - Toronto x New York City - Apple TV+

- Apple TV+ 15h30 - Cincinnati x Sporting Kansas City - Apple TV+

- Apple TV+ 17h30 - New York Red Bulls x CF Montréal - Apple TV+

- Apple TV+ 17h30 - Philadelphia Union x DC United - Apple TV+

- Apple TV+ 20h15 - Orlando City x Atlanta United - Apple TV+

- Apple TV+ 20h30 - Columbus Crew x San Jose Earthquakes - Apple TV+

- Apple TV+ 20h30 - Charlotte FC x New England Revolution - Apple TV+

- Apple TV+ 20h30 - San Diego x Real Salt Lake - Apple TV+

- Apple TV+ 21h30 - Nashville x Chicago Fire - Apple TV+

- Apple TV+ 21h30 - Houston Dynamo x Austin FC - Apple TV+

- Apple TV+ 22h30 - Colorado Rapids x Seattle Sounders - Apple TV+

*Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.