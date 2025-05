Jogos de hoje, sábado, 24 de maio, onde assistir ao vivo e horários

A decisão da Champions League Feminina entre Arsenal e Barcelona, além dos clássicos do Campeonato Brasileiro como Fluminense x Vasco e Atlético-MG x Corinthians, são os grandes destaques do futebol neste sábado, 24.

A programação do dia está recheada de finais, como a da Champions Asiática Feminina, a Copa da França e a Copa da Alemanha, além de confrontos decisivos pelos campeonatos nacionais e divisões de base.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Champions League da Ásia Feminina (final)

9h - Melbourne City x Wuhan Jiangda - Disney+

Campeonato Ucraniano

9h30 - Rukh x Shakhtar Donetsk - OneFootball

12h - Dínamo de Kiev x Kolos Kovalivka - OneFootball

Inglês - Segunda Divisão (playoffs)

11h - Sheffield United x Sunderland - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Espanhol

11h15 - Real Madrid x Real Sociedad - ESPN e Disney+

13h30 - Espanyol x Las Palmas - ESPN e Disney+

13h30 - Leganés x Valladolid - Disney+

16h - Getafe x Celta de Vigo - ESPN 4 e Disney+

16h - Alavés x Osasuna - Disney+

16h - Rayo Vallecano x Mallorca - Disney+

Campeonato Austríaco

12h - RB Salzburg x Rapid Viena - OneFootball

12h - Austria Viena x BW Linz - OneFootball

12h - Sturm Graz x Wolfsberger - OneFootball

Champions League Feminina (final)

13h - Arsenal x Barcelona - TNT, HBO Max, DAZN e DAZN Women’s Football (YouTube)

Campeonato Italiano

13h - Bologna x Genoa - ESPN 4 e Disney+

15h45 - Milan x Monza - ESPN 2 e Disney+

Campeonato Turco

13h - Göztepe x Galatasaray - Disney+

Campeonato Norueguês

13h - Bodo/Glimt x Rosenborg - OneFootball

Copa da Alemanha (final)

15h - Arminia Bielefeld x Stuttgart - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Belga

15h - Charleroi x OH Leuven - Disney+

Paulista Sub-20

15h - São Bento x Palmeiras - Paulistão (YouTube)

15h - São Paulo x Capivariano - Paulistão (YouTube)

15h - Novorizontino x Santos - Paulistão (YouTube)

Copa da França (final)

16h - PSG x Reims - Nosso Futebol (TV e YouTube)

Brasileirão Série A

18h30 - Fluminense x Vasco - Record, CazéTV e Premiere

18h30 - São Paulo x Mirassol - Premiere

21h - Atlético-MG x Corinthians - Sportv e Premiere

Brasileirão Série B

16h - Athletico-PR x Athletic - RedeTV!, Desimpedidos, ESPN e Disney+

18h30 - Avaí x Chapecoense - Disney+

20h30 - Remo x Volta Redonda - Disney+

Brasileirão Série C

17h - Náutico x Ponte Preta - DAZN e Nosso Futebol+

17h - CSA x Confiança - Nosso Futebol+

19h30 - Londrina x ABC - DAZN e Nosso Futebol+

19h30 - Itabaiana x Caxias - Nosso Futebol+

Brasileirão Série D

17h - Portuguesa x Pouso Alegre - Lusa TV (YouTube)

Sul-Americano Feminino Sub-17

17h30 - Colômbia x Brasil - Sportv

17h30 - Peru x Chile - Sportv 2

20h - Equador x Paraguai - Sportv 2

Campeonato Uruguaio

17h30 - Peñarol x Plaza Colonia - Disney+

Concacaf Champions Cup Feminina

20h - América-MEX x Portland Thorns - Disney+

23h - Tigres x NJ/NY Gotham - Disney+

Campeonato Argentino

18h30 - Independiente x Huracán - ESPN 4 e Disney+

MLS

16h - Seattle Sounders x Dallas - Apple TV

17h45 - San Diego x LA Galaxy - Apple TV

20h30 - Philadelphia Union x Inter Miami - Apple TV

20h30 - Charlotte x Columbus Crew - Apple TV

20h30 - DC United x NY Red Bulls - Apple TV

20h30 - Montréal x LAFC - Apple TV

20h30 - Orlando City x Portland Timbers - Apple TV

20h30 - Toronto x Nashville - Apple TV

21h30 - Sporting KC x New England Revolution - Apple TV

21h30 - Minnesota United x Austin - Apple TV

22h30 - Colorado Rapids x St. Louis - Apple TV

22h30 - Real Salt Lake x Vancouver Whitecaps - Apple TV

NWSL

20h30 - Chicago Stars x Kansas City Current - Canal GOAT (YouTube)

Onde assistir ao vivo o jogo entre Fluminense x Vasco pelo Brasileirão?

O clássico Fluminense x Vasco será transmitido ao vivo pela Record, CazéTV e Premiere, às 18h30.

Que horas é a final da Champions League Feminina entre Arsenal x Barcelona?

O jogo Arsenal x Barcelona acontece às 13h, com transmissão na TNT, HBO Max, DAZN e no YouTube do DAZN Women's Football.

Qual canal vai transmitir Atlético-MG x Corinthians?

O jogo entre Atlético-MG e Corinthians será transmitido ao vivo pelo Sportv e Premiere, às 21h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 24.

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado, 24.

Record

18h30 - Fluminense x Vasco - Brasileirão

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 24.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

21h - Atlético-MG x Corinthians - Brasileirão Série A

17h30 - Colômbia x Brasil - Sul-Americano Feminino Sub-17

ESPN

11h - Sheffield United x Sunderland - Segunda Divisão Inglesa

11h15 - Real Madrid x Real Sociedad - Campeonato Espanhol

13h - Bologna x Genoa - Campeonato Italiano

15h - Arminia Bielefeld x Stuttgart - Copa da Alemanha

15h45 - Milan x Monza - Campeonato Italiano

18h30 - Independiente x Huracán - Campeonato Argentino

Premiere

18h30 - Fluminense x Vasco - Brasileirão Série A

18h30 - São Paulo x Mirassol - Brasileirão Série A

21h - Atlético-MG x Corinthians - Brasileirão Série A

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

21h - Atlético-MG x Corinthians - Brasileirão Série A

Disney+

Inclui jogos da Champions da Ásia, Campeonato Espanhol, Italiano, Turco, Norueguês, Belga, Uruguaio, Série B e finais da Concacaf Feminina.

HBO Max

13h - Arsenal x Barcelona - Champions League Feminina

DAZN

13h - Arsenal x Barcelona - Champions League Feminina

17h - Náutico x Ponte Preta - Brasileirão Série C

19h30 - Londrina x ABC - Brasileirão Série C

CazéTV

18h30 - Fluminense x Vasco - Brasileirão Série A

Nosso Futebol+

17h - CSA x Confiança - Brasileirão Série C

19h30 - Itabaiana x Caxias - Brasileirão Série C

Paulistão (YouTube)

15h - Três jogos do Campeonato Paulista Sub-20

Apple TV

Transmite todos os jogos da MLS no sábado.

Canal GOAT

20h30 - Chicago Stars x Kansas City Current - NWSL

