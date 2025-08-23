Esporte

Jogos de hoje, sábado, 23 de agosto de 2025: Onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado, com destaques para as competições internacionais e nacionais

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 23 de agosto de 2025 às 08h35.

Última atualização em 23 de agosto de 2025 às 08h42.

Neste sábado, 23 de agosto, o futebol mundial oferece uma agenda cheia de grandes confrontos, com destaque para várias competições internacionais e também os campeonatos nacionais.

No Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o Tottenham às 8h30, em uma partida crucial para a disputa pela liderança da Premier League. Além disso, o Arsenal joga contra o Leeds United às 13h30, buscando manter a boa fase na liga. Na Bundesliga, um dos destaques fica por conta da partida entre Bayer Leverkusen e Hoffenheim, marcada para às 10h30, que promete movimentar a tabela do campeonato alemão.

No Campeonato Italiano, o Milan encara o Cremonese às 15h45, em um jogo que promete emoções para os fãs da Serie A. Já na Supercopa Saudita, Al Nassr e Al Ahli se enfrentam às 9h, em uma final que promete muito, com transmissão ao vivo em diversos canais. No Brasil, o destaque é o jogo entre RB Bragantino e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, que acontece às 16h, e será transmitido pelo Premiere. Além disso, a Série B e Série C do Brasileirão também têm importantes confrontos neste sábado, com jogos como Coritiba x Remo e São Bernardo x Náutico. O futebol brasileiro e internacional estarão em alta durante todo o dia, com transmissões ao vivo em vários canais.

Veja horários e onde assistir aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Japonês

  • 7h - Cerezo Osaka x Vissel Kobe - Canal GOAT - Tempo Real
  • 7h30 - Yokohama F. Marinos x Machida Zelvia - Xsports e Canal GOAT - Tempo Real

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 8h - Paderborn x Fortuna Düsseldorf - OneFootball - Tempo Real
  • 8h - Karlsruher x Eintracht Braunschweig - OneFootball - Tempo Real
  • 8h - Hannover x Magdeburg - OneFootball - Tempo Real

Campeonato Inglês

Supercopa Saudita (Final)

  • 9h - Al Nassr x Al Ahli - Sportv 3, Canal GOAT, Band, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube) - Tempo Real

Campeonato Finlandês

  • 9h - Ilves x Inter Turku - TV do Zé (YouTube) e OneFootball - Tempo Real

Campeonato Alemão

  • 10h30 - Bayer Leverkusen x Hoffenheim - Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball - Tempo Real
  • 10h30 - Union Berlin x Stuttgart - SportyNet e OneFootball - Tempo Real
  • 10h30 - Eintracht Frankfurt x Werder Bremen - Canal GOAT e OneFootball - Tempo Real
  • 10h30 - Freiburg x Augsburg - OneFootball - Tempo Real
  • 10h30 - Heidenheim x Wolfsburg - OneFootball - Tempo Real

Campeonato Inglês

  • 11h - Brentford x Aston Villa - ESPN e Disney+ - Tempo Real
  • 11h - Bournemouth x Wolverhampton - Disney+ - Tempo Real
  • 11h - Burnley x Sunderland - Disney+ - Tempo Real
  • 11h - Norwich x Middlesbrough - Disney+ - Tempo Real

Brasileirão Feminino sub-17 (Final)

  • 11h - Grêmio sub-17 (F) x Corinthians sub-17 (F) - TV Brasil -

Campeonato Francês

  • 12h - Olympique de Marseille x Paris FC - CazéTV - Tempo Real

Campeonato Espanhol

  • 12h - Mallorca x Celta de Vigo - ESPN 4 e Disney+ - Tempo Real
  • 12h - Mirandés x Huesca - Disney+ - Tempo Real

Campeonato Inglês

  • 13h30 - Arsenal x Leeds United - Xsports e Disney+ - Tempo Real

Campeonato Alemão

  • 13h30 - St. Pauli x Borussia Dortmund - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball - Tempo Real

Campeonato Italiano

  • 13h30 - Sassuolo x Napoli - ESPN e Disney+ - Tempo Real
  • 13h30 - Genoa x Lecce - Disney+ - Tempo Real

Campeonato Holandês

  • 13h45 - PSV x Groningen - Disney+ - Tempo Real

Campeonato Português

  • 14h - Nacional x Sporting - ESPN 2 e Disney+ - Tempo Real

Campeonato Espanhol

  • 14h30 - Atlético de Madrid x Elche - Disney+ - Tempo Real

Copa Paulista

  • 15h - Araçatuba x XV de Piracicaba - Paulistão (YouTube) -
  • 15h - São Caetano x Grêmio Prudente - Paulistão (YouTube) -

Campeonato Turco

  • 15h30 - Fenerbahçe x Kocaelispor - Disney+ - Tempo Real

Campeonato Uruguaio

  • 15h30 - Defensor x Plaza Colonia - Disney+ - Tempo Real

Campeonato Alemão (Segunda Divisão)

  • 15h30 - Schalke 04 x Bochum - Canal GOAT e OneFootball - Tempo Real

Campeonato Italiano

  • 15h45 - Milan x Cremonese - ESPN 4 e Disney+ - Tempo Real
  • 15h45 - Roma x Bologna - Xsports e Disney+ - Tempo Real

Brasileirão

  • 16h - RB Bragantino x Fluminense - Premiere - Tempo Real

Brasileirão Série B

  • 16h - Coritiba x Remo - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+ - Tempo Real

Brasileirão Série D (Oitavas)

  • 16h - Inter de Limeira x Rio Branco-ES - Metrópoles (YouTube) - Tempo Real
  • 16h - Barra-SC x Ceilândia - Metrópoles (YouTube) - Tempo Real
  • 16h - Aparecidense x Goiatuba - Metrópoles (YouTube) - Tempo Real

Intercontinental sub-20 (Final)

  • 16h - Flamengo sub-20 x Barcelona sub-20 - Globo e Sportv -

Copa Paulista

  • 16h - Noroeste x União São João - Paulistão (YouTube) -

Campeonato Francês

  • 16h05 - Lyon x Metz - CazéTV - Tempo Real

Campeonato Espanhol

  • 16h30 - Levante x Barcelona - Disney+ - Tempo Real

Campeonato Português

  • 16h30 - Benfica x Tondela - Disney+ - Tempo Real

Brasileirão Série C

  • 17h - São Bernardo x Náutico - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+ - Tempo Real
  • 17h - Ituano x Ypiranga - SportyNet+ - Tempo Real
  • 17h - Caxias x Brusque - SportyNet+ - Tempo Real

Brasileirão Série D (Oitavas)

  • 17h - ASA x Manauara - Metrópoles (YouTube) - Tempo Real

Campeonato Argentino

  • 17h30 - Rosario Central x Newell's Old Boys - Disney+ - Tempo Real

Brasileirão Série D (Oitavas)

  • 18h - Mixto x Cianorte - Metrópoles (YouTube) - Tempo Real

Brasileirão Série B

  • 18h - Goiás x América-MG - SportyNet e Disney+ - Tempo Real

Campeonato Uruguaio

  • 18h - Nacional x Boston River - Disney+ - Tempo Real

Brasileirão

  • 18h30 - Cruzeiro x Internacional - Prime Video - Tempo Real

Copa Paulista

  • 19h - Paulista x Primavera - Paulistão (YouTube) -

Brasileirão Série C

  • 19h30 - Figueirense x Floresta - DAZN e SportyNet+ - Tempo Real

Brasileirão Série B

  • 20h30 - CRB x Athletico-PR - Disney+ - Tempo Real

NWSL

  • 20h30 - Gotham (F) x Utah Royals (F) - Canal GOAT - Tempo Real

Campeonato Uruguaio

  • 20h30 - Miramar Misiones x Cerro Largo - Disney+ - Tempo Real

Brasileirão

  • 21h - Grêmio x Ceará - Sportv e Premiere - Tempo Real

MLS

  • 20h30 - Philadelphia Union x Chicago Fire - Apple TV - Tempo Real
  • 20h30 - Montréal x Austin - Apple TV - Tempo Real
  • 20h30 - Columbus Crew x New England Revolution - Apple TV - Tempo Real
  • 20h30 - Cincinnati x New York City - Apple TV - Tempo Real
  • 20h30 - DC United x Inter Miami - Apple TV - Tempo Real
  • 21h30 - Houston Dynamo x San Jose Earthquakes - Apple TV - Tempo Real
  • 21h30 - Dallas x Los Angeles FC - Apple TV - Tempo Real
  • 21h30 - Nashville x Orlando City - Apple TV - Tempo Real
  • 22h30 - Vancouver Whitecaps x St. Louis - Apple TV - Tempo Real
  • 22h30 - Real Salt Lake x Minnesota United - Apple TV - Tempo Real
  • 23h30 - San Diego x Portland Timbers - Apple TV - Tempo Real

Campeonato Mexicano

  • 22h - Monterrey x Necaxa - SportyNet (TV e YouTube) - Tempo Real
