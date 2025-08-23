Jogos de hoje, sábado, 23 de agosto de 2025: Onde assistir ao vivo e horários

Neste sábado, 23 de agosto, o futebol mundial oferece uma agenda cheia de grandes confrontos, com destaque para várias competições internacionais e também os campeonatos nacionais.
No Campeonato Inglês, o Manchester City recebe o Tottenham às 8h30, em uma partida crucial para a disputa pela liderança da Premier League. Além disso, o Arsenal joga contra o Leeds United às 13h30, buscando manter a boa fase na liga. Na Bundesliga, um dos destaques fica por conta da partida entre Bayer Leverkusen e Hoffenheim, marcada para às 10h30, que promete movimentar a tabela do campeonato alemão.
No Campeonato Italiano, o Milan encara o Cremonese às 15h45, em um jogo que promete emoções para os fãs da Serie A. Já na Supercopa Saudita, Al Nassr e Al Ahli se enfrentam às 9h, em uma final que promete muito, com transmissão ao vivo em diversos canais. No Brasil, o destaque é o jogo entre RB Bragantino e Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, que acontece às 16h, e será transmitido pelo Premiere. Além disso, a Série B e Série C do Brasileirão também têm importantes confrontos neste sábado, com jogos como Coritiba x Remo e São Bernardo x Náutico. O futebol brasileiro e internacional estarão em alta durante todo o dia, com transmissões ao vivo em vários canais.
Veja horários e onde assistir aos jogos de futebol de hoje
Campeonato Japonês
- 7h - Cerezo Osaka x Vissel Kobe - Canal GOAT - Tempo Real
- 7h30 - Yokohama F. Marinos x Machida Zelvia - Xsports e Canal GOAT - Tempo Real
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 8h - Paderborn x Fortuna Düsseldorf - OneFootball - Tempo Real
- 8h - Karlsruher x Eintracht Braunschweig - OneFootball - Tempo Real
- 8h - Hannover x Magdeburg - OneFootball - Tempo Real
Campeonato Inglês
- 8h30 - Manchester City x Tottenham - ESPN e Disney+ - Tempo Real
- 8h30 - Charlton x Leicester - ESPN 2 e Disney+ - Tempo Real
Supercopa Saudita (Final)
- 9h - Al Nassr x Al Ahli - Sportv 3, Canal GOAT, Band, BandSports, Newco Play, Bandplay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube) - Tempo Real
Campeonato Finlandês
- 9h - Ilves x Inter Turku - TV do Zé (YouTube) e OneFootball - Tempo Real
Campeonato Alemão
- 10h30 - Bayer Leverkusen x Hoffenheim - Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball - Tempo Real
- 10h30 - Union Berlin x Stuttgart - SportyNet e OneFootball - Tempo Real
- 10h30 - Eintracht Frankfurt x Werder Bremen - Canal GOAT e OneFootball - Tempo Real
- 10h30 - Freiburg x Augsburg - OneFootball - Tempo Real
- 10h30 - Heidenheim x Wolfsburg - OneFootball - Tempo Real
Campeonato Inglês
- 11h - Brentford x Aston Villa - ESPN e Disney+ - Tempo Real
- 11h - Bournemouth x Wolverhampton - Disney+ - Tempo Real
- 11h - Burnley x Sunderland - Disney+ - Tempo Real
- 11h - Norwich x Middlesbrough - Disney+ - Tempo Real
Brasileirão Feminino sub-17 (Final)
- 11h - Grêmio sub-17 (F) x Corinthians sub-17 (F) - TV Brasil -
Campeonato Francês
- 12h - Olympique de Marseille x Paris FC - CazéTV - Tempo Real
Campeonato Espanhol
- 12h - Mallorca x Celta de Vigo - ESPN 4 e Disney+ - Tempo Real
- 12h - Mirandés x Huesca - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Inglês
- 13h30 - Arsenal x Leeds United - Xsports e Disney+ - Tempo Real
Campeonato Alemão
- 13h30 - St. Pauli x Borussia Dortmund - Canal GOAT, SportyNet e OneFootball - Tempo Real
Campeonato Italiano
- 13h30 - Sassuolo x Napoli - ESPN e Disney+ - Tempo Real
- 13h30 - Genoa x Lecce - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Holandês
- 13h45 - PSV x Groningen - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Português
- 14h - Nacional x Sporting - ESPN 2 e Disney+ - Tempo Real
Campeonato Espanhol
- 14h30 - Atlético de Madrid x Elche - Disney+ - Tempo Real
Copa Paulista
- 15h - Araçatuba x XV de Piracicaba - Paulistão (YouTube) -
- 15h - São Caetano x Grêmio Prudente - Paulistão (YouTube) -
Campeonato Turco
- 15h30 - Fenerbahçe x Kocaelispor - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Uruguaio
- 15h30 - Defensor x Plaza Colonia - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Alemão (Segunda Divisão)
- 15h30 - Schalke 04 x Bochum - Canal GOAT e OneFootball - Tempo Real
Campeonato Italiano
- 15h45 - Milan x Cremonese - ESPN 4 e Disney+ - Tempo Real
- 15h45 - Roma x Bologna - Xsports e Disney+ - Tempo Real
Brasileirão
- 16h - RB Bragantino x Fluminense - Premiere - Tempo Real
Brasileirão Série B
- 16h - Coritiba x Remo - RedeTV!, Desimpedidos, SportyNet, ESPN e Disney+ - Tempo Real
Brasileirão Série D (Oitavas)
- 16h - Inter de Limeira x Rio Branco-ES - Metrópoles (YouTube) - Tempo Real
- 16h - Barra-SC x Ceilândia - Metrópoles (YouTube) - Tempo Real
- 16h - Aparecidense x Goiatuba - Metrópoles (YouTube) - Tempo Real
Intercontinental sub-20 (Final)
- 16h - Flamengo sub-20 x Barcelona sub-20 - Globo e Sportv -
Copa Paulista
- 16h - Noroeste x União São João - Paulistão (YouTube) -
Campeonato Francês
- 16h05 - Lyon x Metz - CazéTV - Tempo Real
Campeonato Espanhol
- 16h30 - Levante x Barcelona - Disney+ - Tempo Real
Campeonato Português
- 16h30 - Benfica x Tondela - Disney+ - Tempo Real
Brasileirão Série C
- 17h - São Bernardo x Náutico - SportyNet (TV e YouTube) e SportyNet+ - Tempo Real
- 17h - Ituano x Ypiranga - SportyNet+ - Tempo Real
- 17h - Caxias x Brusque - SportyNet+ - Tempo Real
Brasileirão Série D (Oitavas)
- 17h - ASA x Manauara - Metrópoles (YouTube) - Tempo Real
Campeonato Argentino
- 17h30 - Rosario Central x Newell's Old Boys - Disney+ - Tempo Real
Brasileirão Série D (Oitavas)
- 18h - Mixto x Cianorte - Metrópoles (YouTube) - Tempo Real
Brasileirão Série B
- 18h - Goiás x América-MG - SportyNet e Disney+ - Tempo Real
Campeonato Uruguaio
- 18h - Nacional x Boston River - Disney+ - Tempo Real
Brasileirão
- 18h30 - Cruzeiro x Internacional - Prime Video - Tempo Real
Copa Paulista
- 19h - Paulista x Primavera - Paulistão (YouTube) -
Brasileirão Série C
- 19h30 - Figueirense x Floresta - DAZN e SportyNet+ - Tempo Real
Brasileirão Série B
- 20h30 - CRB x Athletico-PR - Disney+ - Tempo Real
NWSL
- 20h30 - Gotham (F) x Utah Royals (F) - Canal GOAT - Tempo Real
Campeonato Uruguaio
- 20h30 - Miramar Misiones x Cerro Largo - Disney+ - Tempo Real
Brasileirão
- 21h - Grêmio x Ceará - Sportv e Premiere - Tempo Real
MLS
- 20h30 - Philadelphia Union x Chicago Fire - Apple TV - Tempo Real
- 20h30 - Montréal x Austin - Apple TV - Tempo Real
- 20h30 - Columbus Crew x New England Revolution - Apple TV - Tempo Real
- 20h30 - Cincinnati x New York City - Apple TV - Tempo Real
- 20h30 - DC United x Inter Miami - Apple TV - Tempo Real
- 21h30 - Houston Dynamo x San Jose Earthquakes - Apple TV - Tempo Real
- 21h30 - Dallas x Los Angeles FC - Apple TV - Tempo Real
- 21h30 - Nashville x Orlando City - Apple TV - Tempo Real
- 22h30 - Vancouver Whitecaps x St. Louis - Apple TV - Tempo Real
- 22h30 - Real Salt Lake x Minnesota United - Apple TV - Tempo Real
- 23h30 - San Diego x Portland Timbers - Apple TV - Tempo Real
Campeonato Mexicano
- 22h - Monterrey x Necaxa - SportyNet (TV e YouTube) - Tempo Real