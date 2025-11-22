Jogos de hoje, sábado, 22 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

O sábado, 22 de novembro, está repleto de grandes confrontos no futebol nacional e internacional. Os destaques ficam para a final da Copa Sul-Americana entre Lanús x Atlético-MG, e para os confrontos decisivos do Brasileirão, com Botafogo x Grêmio, Flamengo x RB Bragantino e Palmeiras x Fluminense movimentando a parte de cima da tabela.
A programação inclui ainda jogos da Premier League, La Liga, Série A Italiana, além das finais da NWSL e da USL Championship nos Estados Unidos.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Brasileirão
- 19h30 - Botafogo x Grêmio - Record, CazéTV e Premiere
- 21h30 - Flamengo x RB Bragantino - Premiere
- 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Sportv, Premiere e Globoplay
Copa Sul-Americana (Final)
- 17h - Lanús x Atlético-MG - SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+
Campeonato Inglês
- 9h30 - Burnley x Chelsea - ESPN e Disney+
- 12h - Bournemouth x West Ham - Disney+
- 12h - Brighton x Brentford - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
- 12h - Fulham x Sunderland - ESPN 4 e Disney+
- 12h - Liverpool x Nottingham Forest - Xsports e Disney+
- 12h - Wolverhampton x Crystal Palace - ESPN 2 e Disney+
- 14h30 - Newcastle x Manchester City - Disney+
Campeonato Italiano
- 11h - Cagliari x Genoa - Disney+
- 11h - Udinese x Bologna - Disney+
- 14h - Fiorentina x Juventus - CazéTV e Disney+
- 16h45 - Napoli x Atalanta - Xsports e Disney+
Campeonato Espanhol
- 10h - Alavés x Celta de Vigo - Disney+
- 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - ESPN e Disney+
- 14h30 - Osasuna x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+
- 17h - Villarreal x Mallorca - ESPN 4 e Disney+
Paulistão Feminino (Semifinal)
- 11h - São Paulo x Corinthians - Sportv, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play
Campeonato Francês
- 17h05 - PSG x Le Havre - CazéTV
Campeonato Alemão
- 11h30 - Bayern de Munique x Freiburg - SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
- 11h30 - Borussia Dortmund x Stuttgart - CazéTV e OneFootball
- 11h30 - Heidenheim x Borussia Monchengladbach - OneFootball
- 11h30 - Wolfsburg x Bayer Leverkusen - OneFootball
- 14h30 - Colônia x Eintracht Frankfurt - SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Alemão (2ª e 3ª divisão)
- 9h - Fortuna Dusseldorf x Magdeburg - OneFootball
- 9h - Paderborn x Hannover - OneFootball
- 9h - Preussen Munster x Schalke 04 - Canal GOAT e OneFootball
- 12h30 - Osnabruck x Ingolstadt 04 - Canal GOAT e OneFootball
- 16h30 - SV Darmstadt 98 x Greuther Furth - Canal GOAT e OneFootball
Campeonato Saudita
- 11h25 - Al Ettifaq x Al Fayha - Canal GOAT
- 11h40 - Al Hilal x Al Fateh - Sportv e Canal GOAT
Campeonato Ucraniano
- 10h30 - Kolos Kovalivka x Dínamo de Kiev - OneFootball
- 13h - Obolon de Kiev x Shakhtar Donetsk - OneFootball
Campeonato Norueguês
- 10h - Tromso x Rosenborg - OneFootball
- 12h - Valerenga x Kristiansund - OneFootball
- 14h - Molde x Brann - OneFootball
- 14h - Stromsgodset x Sandefjord - OneFootball
Outros jogos internacionais
- 12h - Union Saint Gilloise x Cercle Brugge - DAZN
- 14h45 - Ajax x Excelsior - Disney+
- 16h45 - Club Brugge x Charleroi - DAZN
- 17h - St. Mirren x Celtic - Canal GOAT
- 17h30 - Los Chankas x Universitario - Fanatiz
Outros jogos no Brasil
- 15h - Cruzeiro x América-MG (F) - Rede Minas.2 e Canal FMF (YouTube)
- 15h30 - Azuriz x Cianorte - TV Paraná Turismo e FPF TV (YouTube)
Outros torneios
- 15h - Sporting x Marinhense - N Sports
- 17h15 - Porto x Sintrense - N Sports
- 22h - Washington Spirit x Gotham FC - Xsports, ESPN 4 e Disney+
- 23h30 - Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC - Apple TV+
Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG na final da Sul-Americana?
O jogo Lanús x Atlético-MG terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+, às 17h.
Que horas é o jogo do Botafogo x Grêmio?
O jogo Botafogo x Grêmio terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere, às 19h30.
Qual canal vai passar Palmeiras x Fluminense?
O jogo Palmeiras x Fluminense será transmitido ao vivo no Sportv, Premiere e Globoplay, às 21h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 22.
SBT
- 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sul-Americana
Record
- 19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão
Band
Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 22.
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 11h - São Paulo (F) x Corinthians (F) - Paulistão Feminino
- 11h40 - Al Hilal x Al Fateh - Campeonato Saudita
- 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão
ESPN
- 9h30 - Burnley x Chelsea - Campeonato Inglês
- 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
- 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sul-Americana
Premiere
- 19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão
- 21h30 - Flamengo x RB Bragantino - Brasileirão
- 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Globoplay
- 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão
Disney+
- 9h30 - Burnley x Chelsea - Campeonato Inglês
- 12h - Diversos jogos da Premier League
- 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
- 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sul-Americana
- 22h - Washington Spirit x Gotham FC - NWSL
CazéTV
- 11h - São Paulo x Corinthians (F) - Paulistão Feminino
- 11h30 - Borussia Dortmund x Stuttgart - Campeonato Alemão
- 14h - Fiorentina x Juventus - Campeonato Italiano
- 19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão
Canal GOAT
- 11h25 - Al Ettifaq x Al Fayha - Campeonato Saudita
- 14h30 - Colônia x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
- 17h - St. Mirren x Celtic - Campeonato Escocês
Paramount+
- 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sul-Americana
