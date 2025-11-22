Esporte

Jogos de hoje, sábado, 22 de novembro, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos deste sábado online e na TV por assinatura

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 22 de novembro de 2025 às 06h00.

Última atualização em 22 de novembro de 2025 às 10h54.

O sábado, 22 de novembro, está repleto de grandes confrontos no futebol nacional e internacional. Os destaques ficam para a final da Copa Sul-Americana entre Lanús x Atlético-MG, e para os confrontos decisivos do Brasileirão, com Botafogo x Grêmio, Flamengo x RB Bragantino e Palmeiras x Fluminense movimentando a parte de cima da tabela.

A programação inclui ainda jogos da Premier League, La Liga, Série A Italiana, além das finais da NWSL e da USL Championship nos Estados Unidos.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Brasileirão

  • 19h30 - Botafogo x Grêmio - Record, CazéTV e Premiere
  • 21h30 - Flamengo x RB Bragantino - Premiere
  • 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Sportv, Premiere e Globoplay

Copa Sul-Americana (Final)

  • 17h - Lanús x Atlético-MG - SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+

Campeonato Inglês

  • 9h30 - Burnley x Chelsea - ESPN e Disney+
  • 12h - Bournemouth x West Ham - Disney+
  • 12h - Brighton x Brentford - Disney+ e ESPN Brasil (YouTube)
  • 12h - Fulham x Sunderland - ESPN 4 e Disney+
  • 12h - Liverpool x Nottingham Forest - Xsports e Disney+
  • 12h - Wolverhampton x Crystal Palace - ESPN 2 e Disney+
  • 14h30 - Newcastle x Manchester City - Disney+

Campeonato Italiano

  • 11h - Cagliari x Genoa - Disney+
  • 11h - Udinese x Bologna - Disney+
  • 14h - Fiorentina x Juventus - CazéTV e Disney+
  • 16h45 - Napoli x Atalanta - Xsports e Disney+

Campeonato Espanhol

  • 10h - Alavés x Celta de Vigo - Disney+
  • 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - ESPN e Disney+
  • 14h30 - Osasuna x Real Sociedad - ESPN 4 e Disney+
  • 17h - Villarreal x Mallorca - ESPN 4 e Disney+

Paulistão Feminino (Semifinal)

  • 11h - São Paulo x Corinthians - Sportv, CazéTV, Space, HBO Max, Record News e UOL Play

Campeonato Francês

  • 17h05 - PSG x Le Havre - CazéTV

Campeonato Alemão

  • 11h30 - Bayern de Munique x Freiburg - SportyNet, Canal GOAT e OneFootball
  • 11h30 - Borussia Dortmund x Stuttgart - CazéTV e OneFootball
  • 11h30 - Heidenheim x Borussia Monchengladbach - OneFootball
  • 11h30 - Wolfsburg x Bayer Leverkusen - OneFootball
  • 14h30 - Colônia x Eintracht Frankfurt - SportyNet, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Alemão (2ª e 3ª divisão)

  • 9h - Fortuna Dusseldorf x Magdeburg - OneFootball
  • 9h - Paderborn x Hannover - OneFootball
  • 9h - Preussen Munster x Schalke 04 - Canal GOAT e OneFootball
  • 12h30 - Osnabruck x Ingolstadt 04 - Canal GOAT e OneFootball
  • 16h30 - SV Darmstadt 98 x Greuther Furth - Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Saudita

  • 11h25 - Al Ettifaq x Al Fayha - Canal GOAT
  • 11h40 - Al Hilal x Al Fateh - Sportv e Canal GOAT

Campeonato Ucraniano

  • 10h30 - Kolos Kovalivka x Dínamo de Kiev - OneFootball
  • 13h - Obolon de Kiev x Shakhtar Donetsk - OneFootball

Campeonato Norueguês

  • 10h - Tromso x Rosenborg - OneFootball
  • 12h - Valerenga x Kristiansund - OneFootball
  • 14h - Molde x Brann - OneFootball
  • 14h - Stromsgodset x Sandefjord - OneFootball

Outros jogos internacionais

  • 12h - Union Saint Gilloise x Cercle Brugge - DAZN
  • 14h45 - Ajax x Excelsior - Disney+
  • 16h45 - Club Brugge x Charleroi - DAZN
  • 17h - St. Mirren x Celtic - Canal GOAT
  • 17h30 - Los Chankas x Universitario - Fanatiz

Outros jogos no Brasil

  • 15h - Cruzeiro x América-MG (F) - Rede Minas.2 e Canal FMF (YouTube)
  • 15h30 - Azuriz x Cianorte - TV Paraná Turismo e FPF TV (YouTube)

Outros torneios

  • 15h - Sporting x Marinhense - N Sports
  • 17h15 - Porto x Sintrense - N Sports
  • 22h - Washington Spirit x Gotham FC - Xsports, ESPN 4 e Disney+
  • 23h30 - Vancouver Whitecaps x Los Angeles FC - Apple TV+

Onde assistir ao vivo o jogo do Atlético-MG na final da Sul-Americana?

O jogo Lanús x Atlético-MG terá transmissão ao vivo no SBT, ESPN, Disney+ e Paramount+, às 17h.

Que horas é o jogo do Botafogo x Grêmio?

O jogo Botafogo x Grêmio terá transmissão ao vivo na Record, CazéTV e Premiere, às 19h30.

Qual canal vai passar Palmeiras x Fluminense?

O jogo Palmeiras x Fluminense será transmitido ao vivo no Sportv, Premiere e Globoplay, às 21h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo neste sábado, 22.

SBT

  • 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sul-Americana

Record

  • 19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão

Band

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado, 22.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 11h - São Paulo (F) x Corinthians (F) - Paulistão Feminino
  • 11h40 - Al Hilal x Al Fateh - Campeonato Saudita
  • 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão

ESPN

  • 9h30 - Burnley x Chelsea - Campeonato Inglês
  • 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
  • 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sul-Americana

Premiere

  • 19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão
  • 21h30 - Flamengo x RB Bragantino - Brasileirão
  • 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Globoplay

  • 21h30 - Palmeiras x Fluminense - Brasileirão

Disney+

  • 9h30 - Burnley x Chelsea - Campeonato Inglês
  • 12h - Diversos jogos da Premier League
  • 12h15 - Barcelona x Athletic Bilbao - Campeonato Espanhol
  • 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sul-Americana
  • 22h - Washington Spirit x Gotham FC - NWSL

CazéTV

  • 11h - São Paulo x Corinthians (F) - Paulistão Feminino
  • 11h30 - Borussia Dortmund x Stuttgart - Campeonato Alemão
  • 14h - Fiorentina x Juventus - Campeonato Italiano
  • 19h30 - Botafogo x Grêmio - Brasileirão

Canal GOAT

  • 11h25 - Al Ettifaq x Al Fayha - Campeonato Saudita
  • 14h30 - Colônia x Eintracht Frankfurt - Campeonato Alemão
  • 17h - St. Mirren x Celtic - Campeonato Escocês

Paramount+

  • 17h - Lanús x Atlético-MG - Copa Sul-Americana
  • O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos.

    1/12 O São Paulo Futebol Clube é o time que mais acumula pontos no ranking histórico do Brasileirão, com 2342 pontos. (SãoPaulo_CopaLibertadores1)

  • O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos

    2/12 O Internacional aparece em 2º lugar, com 2282 pontos (internacionallibertadores)

  • O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos

    3/12 O Palmeiras chega em 3º lugar, com 2263 pontos (palmeiras3)

  • O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos

    4/12 O Santos vem em 4º lugar, com 2250 pontos (Santos FC)

  • O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos

    5/12 O Atlético Mineiro vem em 5º lugar, com 2241 pontos (Time do Atlético Mineiro)

  • O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos.

    6/12 O Flamengo é o 6º colocado, com 2241 pontos. (Flamengo)

  • 7/12 (4º Corinthians: US$ 49,07)

  • O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos

    8/12 O Grêmio ocupa o 8º lugar, com 2196 pontos (Grêmio)

  • Cruzeiro

    9/12 Cruzeiro (Cruzeiro)

  • Atlético-MG e Cruzeiro

    10/12 Atlético-MG e Cruzeiro (Atlético-MG e Cruzeiro)

  • O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos.

    11/12 O Cruzeiro chega na 9ª posição, com 2133 pontos. (FBL-BRA-CRUZEIRO-PALMEIRAS)

  • Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar.

    12/12 Por fim, o Fluminense fecha a lista, com 2012 pontos, em 10º lugar. (Fluminense)

