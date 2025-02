Jogos de hoje, sábado, 22 de fevereiro: onde assistir ao vivo e horários

O confronto entre Everton e Manchester United pelo Campeonato Inglês e o clássico mineiro entre América-MG e Cruzeiro são os destaques do futebol deste sábado, 22.

A programação do dia também inclui partidas do Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano, Campeonato Alemão, Campeonato Gaúcho e a estreia da MLS, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Campeonato Inglês

09h30 - Everton x Manchester United - ESPN e Disney+

12h00 - Arsenal x West Ham - ESPN e Disney+

12h00 - Bournemouth x Wolverhampton - ESPN 4 e Disney+

12h00 - Ipswich x Tottenham - Disney+

12h00 - Fulham x Crystal Palace - Disney+

12h00 - Southampton x Brighton - Disney+

14h30 - Aston Villa x Chelsea - Disney+

Campeonato Espanhol

10h00 - Alavés x Espanyol - Disney+

12h15 - Rayo Vallecano x Villarreal - Disney+

14h30 - Valencia x Atlético de Madrid - ESPN e Disney+

17h00 - Las Palmas x Barcelona - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

11h00 - Parma x Bologna - Disney+

11h00 - Venezia x Lazio - Disney+

14h00 - Torino x Milan - ESPN 4 e Disney+

16h45 - Inter de Milão x Genoa - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Alemão

11h30 - Holstein Kiel x Bayer Leverkusen - CazéTV, Nosso Futebol e OneFootball

11h30 - Wolfsburg x Bochum - OneFootball

11h30 - Mainz x St. Pauli - OneFootball

11h30 - Borussia Mönchengladbach x Augsburg - OneFootball

14h30 - Borussia Dortmund x Union Berlin - RedeTV!, Nosso Futebol, Canal GOAT e OneFootball

Campeonato Francês

13h00 - Lille x Monaco - CazéTV

17h05 - Auxerre x Olympique de Marselha - CazéTV

Campeonato Gaúcho (Semifinais)

16h30 - Caxias x Internacional - Globo, Sportv 2 e Premiere

21h30 - Grêmio x Juventude - Sportv e Premiere

Campeonato Mineiro (Semifinais)

16h30 - América-MG x Cruzeiro - Globo, Sportv e Premiere

19h00 - Tombense x Atlético-MG - Premiere

Campeonato Carioca

19h00 - Flamengo x Maricá - Sportv e Premiere

19h00 - Boavista x Volta Redonda - BandSports e Canal GOAT

21h15 - Sampaio Corrêa-RJ x Portuguesa-RJ - BandSports e Canal GOAT

Campeonato Baiano

18h30 - Atlético de Alagoinhas x Vitória - TVE Bahia

18h30 - Bahia x Juazeirense - TVE Bahia

MLS (Major League Soccer)

18h00 - Los Angeles FC x Minnesota United - Apple TV

21h30 - Inter Miami x New York City - Apple TV

21h30 - Atlanta United x Montréal - Apple TV

21h30 - Cincinnati x New York Red Bulls - Apple TV

21h30 - Columbus Crew x Chicago Fire - Apple TV

21h30 - DC United x Toronto - Apple TV

21h30 - Orlando City x Philadelphia Union - Apple TV

22h30 - Austin x Sporting Kansas City - Apple TV

22h30 - Houston Dynamo x Dallas - Apple TV

22h30 - Nashville x New England Revolution - Apple TV

22h30 - St. Louis x Colorado Rapids - Apple TV

Onde assistir ao vivo o jogo do Everton x Manchester United; veja horário

O jogo Everton x Manchester United terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 09h30.

Que horas é o jogo do Barcelona hoje?

O jogo Las Palmas x Barcelona terá transmissão ao vivo na ESPN e Disney+, às 17h.

Qual canal irá passar o clássico América-MG x Cruzeiro pelo Campeonato Mineiro

O jogo América-MG x Cruzeiro terá transmissão ao vivo na Globo, Sportv e Premiere, às 16h30.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h30 - América-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro

16h30 - Caxias x Internacional - Campeonato Gaúcho

RedeTV!

14h30 - Borussia Dortmund x Union Berlin - Campeonato Alemão

Band

15h15 - Al Ittihad x Al Hilal - Campeonato Saudita

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

09h30 - Everton x Manchester United - Campeonato Inglês

12h00 - Arsenal x West Ham - Campeonato Inglês

14h30 - Valencia x Atlético de Madrid - Campeonato Espanhol

17h00 - Las Palmas x Barcelona - Campeonato Espanhol

Sportv

16h30 - América-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro

16h30 - Caxias x Internacional - Campeonato Gaúcho

21h30 - Grêmio x Juventude - Campeonato Gaúcho

Premiere

16h30 - América-MG x Cruzeiro - Campeonato Mineiro

16h30 - Caxias x Internacional - Campeonato Gaúcho

19h00 - Flamengo x Maricá - Campeonato Carioca

19h00 - Tombense x Atlético-MG - Campeonato Mineiro

21h30 - Grêmio x Juventude - Campeonato Gaúcho

Este conteúdo foi gerado automaticamente com o uso de inteligência artificial.